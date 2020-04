Corona-Infektion eines Pflegers: „Katharinenhof“ informierte nur betroffene Angehörige

Hannover

Der Fall um den mit dem Corona-Virus infizierten Pfleger im Heim „Katharinenhof“ in Wülfel schlägt weiter hohe Wellen. Nachdem Claudia Schlichting, die ihre Eltern in der Einrichtung untergebracht hat, kritisiert hatte, dass sie nicht über die Erkrankung des Mitarbeiters informiert wurde, meldete sich eine weitere Angehörige zu Wort: Kerstin Platzek, deren Vater ebenfalls im „Katharinenhof“ lebt, hatte sehr wohl einen Brief bekommen, in dem sie über die Infektion des Pflegers in Kenntnis gesetzt wurde. Wie kann das sein?

Einrichtungsleiter Thorsten Heidmann stellte am Mittwoch klar, dass der positiv auf Covid-19 getestete Mitarbeiter ausschließlich im Wohnbereich 3 des „Katharinenhofs“ tätig sei. Auch die zwei Kollegen, mit denen er Kontakt hatte, arbeiten dort. Beide seien negativ auf Corona getestet worden.

Anzeige

Nur Wohnbereich 3 betroffen

Das Personal und die Bewohner hätten seit dem 13. März, dem Tag, an dem der „Katharinenhof“ für Besucher geschlossen wurde, „keinen wohnbereichsübergreifenden Kontakt mehr zueinander“ gehabt, teilt Heidmann. Deshalb sei von der Quarantäne auch nur Wohnbereich 3 betroffen gewesen.

Weitere NP+ Artikel

Der Tagesablauf der anderen beiden Wohnbereiche sei von der Isolation der Ebene 3 nicht beeinträchtigt: Deshalb „haben wir nur die Angehörigen des betreffenden Wohnbereiches über die Quarantäne informiert“, erklärt Heidmann. Und: „Den Vorwurf, etwas vertuschen zu wollen, weisen wir entschieden zurück.“

Heim in der „Bringschuld“

Auch wenn ihre Eltern auf den Ebenen 1 und 2 wohnen, ist Claudia Schlichting sicher: Die Einrichtung hätte die Angehörigen aller Bewohner des „Katharinenhof“ prophylaktisch über den Infektionsfall informieren müssen: „Die Einrichtung ist da aus meiner Sicht in einer Bringschuld“, meint die 54-Jährige. Außerdem zweifelt sie an, dass die Quarantäne für die betroffene Ebene 3 so strikt einzuhalten sei: „Auch das Personal in der Ebene 3 muss doch den Fahrstuhl oder das Treppenhaus benutzen...“, gibt sie zu bedenken.

Thorsten Heidmann berichtet unterdessen, dass weder Bewohner noch Mitarbeiter der Einrichtung aktuell Krankheitssymptome zeigten: „Wir sind sehr zuversichtlich, die Quarantäne für den Wohnbereich 3 bald aufheben zu können. Hierzu sind wir in engem Austausch mit den Behörden.“

Pfleger machen guten Job

Unabhängig von der Infektion des Mitarbeiters ist es Kerstin Platzek wichtig, dem Pflegepersonal im „Katharinenhof“ ein Lob auszusprechen: „Die machen wirklich einen guten Job“, versichert sie.

Lesen Sie auch:

Von Britta Mahrholz