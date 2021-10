Hannover

Die Sängerin Patricia Kelly, Mitglied der Kelly Family, liegt wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus – trotz Ende 2020 überstandener Infektion und abgeschlossener Impfung. Das bestätigte das Presseteam der 51-Jährigen am Abend bei Instagram.

Das sind auch schlechte Nachrichten für Fans aus Hannover. Kellys Konzert im Theater am Aegi, das am 25. Oktober unter 3G-Regeln stattfinden sollte, muss den Angaben zufolge verschoben werden. Ein Ausweichtermin soll so schnell wie möglich gefunden werde, heißt es in der Mitteilung. Für Kelly-Fans aus Hannover wird der Konzertbesuch damit weiter zur Geduldsprobe. Ursprünglicher Termin war der 23. November 2020. Wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wurde das Konzert zunächst auf den 13. Mai 2021 verschoben und schließlich auf den 25. Oktober 2021. Nun folgt die dritte Verlegung.

Auch Kellys Auftritte in Lübeck (29.10.) und Bremen (31.10.) stehen durch ihren Krankenhaus-Aufenthalt auf der Kippe. Die geplante Single des neuen Albums „Unbreakable“ soll trotzdem wie geplant erscheinen - „als ein gutes Zeichen in einer schwierigen Zeit.“ Weiter heißt es im Instagram-Post: „Bitte macht euch nicht zu viele Sorgen, wir sind zuversichtlich, dass Patricia sehr bald wieder auf den Beinen ist.“

Von okz/RND