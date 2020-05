In diesen Freibädern in der Region Hannover läuft der Betrieb schon

Hannover

In Hannover brauchten die Bäder einige Tage länger, um sich auf den Neustart in Corona-Zeiten vorzubereiten. Seit dem 25. Mai dürfen Freibäder in Niedersachsen öffnen. Am Freitag (29. Mai) soll es nun tatsächlich losgehen. In der Region sind einige Badeanstalten jedoch schneller.

Das Delfi-Bad in Gehrden öffnete bereits am 25. Mai. Allerdings unter strengen Auflagen. Duschen und Umkleiden waren gesperrt. Die Badegäste hatten ihre Badebekleidung bereits zuhause angelegt oder müssen sich auf der Wiese des Freibades umkleiden. Nur die Außenduschen am Beckenrand sind in Betrieb. Rutsche und Babybecken dürfen wegen der Infektionsgefahr nicht genutzt werden. Maximal dürfen 500 Besucher gleichzeitig im Freibad sein.

Wunstorf : Gründliche Reinigung in den Pausen

Pünktlich mit Erlaubnis des Landes hat auch das Wunstorfer Freibad Bokeloh geöffnet. Tickets können nur online gekauft werden, die Badegäste müssen sich zwischen drei Schwimmzeiten entscheiden (9 bis 11 Uhr, 12 bis 14 Uhr und 15 bis 19 Uhr). In den Pausen dazwischen wird gründlich gereinigt. 200 Personen dürfen gleichzeitig ins Bad. Im Becken dürfen die Gäste nur auf Bahnen schwimmen. Die Sprunganlage ist gesperrt, ebenso wie ein Teil der Sanitäranlagen und die Wärmehalle.

Das Mellendorfer Spaßbad hat seinen Start für Donnerstag (28. Mai) angekündigt. Auch dort werden nur rund 500 Badegäste gleichzeitig ins Bad dürfen. Eine Online-Anmeldung wird es nicht geben. Allerdings kann es zu Wartezeiten kommen, wenn das Bad zu voll sein sollte. Beim Betreten des Bades müssen sich die Besucher die Hände desinfizieren. Im Bad muss der Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden, im Wasser sind es sogar mindestens zwei Meter. Die Sammelumkleiden und Duschen bleiben geschlossen. Vor dem Schwimmen ist Duschen Pflicht. Dafür müssen Schwimmer die Anlagen neben den Becken nutzen – mit kaltem Wasser. Nur jede zweite Einzelumkleide darf genutzt werden. Das Freibad in Eldagsen will ebenfalls am 28. Mai loslegen.

Saisonstart: Am 28. Mai soll es im Mellendorfer Spaßbad wieder losgehen. So viel Trubel wie auf diesem Bild wird es dann aber kaum geben. Die Badegäste müssen einen Abstand von zwei Metern im Wasser halten. Quelle: LKNZ

In Uetze beginnt die Freibadsaison am 30. Mai. Das Naturerlebnisbad in Hänigsen will allerdings zunächst nur Mitglieder seiner Genossenschaft zulassen, als Probebetrieb sozusagen. Der Start des regulären Betriebs ist für den 8. Juni vorgesehen. Das Freibad in Bennigsen hat seinen Start ebenfalls für den 30. Mai angekündigt.

Corona-Engpass: Freibad Lehrte wartet auf Ersatzteile aus Italien

In Pattensen verschiebt sich die Öffnung des Freibades wegen technischer Probleme. Weil ein Zulauf undicht war, floss Wasser in den Keller. Der Schaden muss zunächst behoben werden. Probleme gibt es auch im Lehrter Freibad am Hohnhorstweg. Dort fehlen Ersatzteile wegen der Corona-Krise. Für eine Reparatur am Becken benötigt der Betreiber Spezialfliesen aus Italien. Dort allerdings lag die Wirtschaft am Boden. Die Lieferung verzögert sich. Für beide Bäder ist der Starttermin aktuell ungewiss. Das kleinere Waldbad im Lehrter Ortsteil Arpke soll allerdings voraussichtlich am 30. Mai öffnen.

Unmittelbar nach den Pfingstfeiertagen will das Deisterbad in Barsinghausen den Badebetrieb wieder aufnehmen. Am 2. Juni soll es losgehen, allerdings nur im Außenbereich mit dem Freiluftbecken, mit maximal 250 Badegästen. Das Hallenbad bleibt auf unbestimmte Zeit weiterhin geschlossen. Das Freibad im Barsinghausener Ortsteil Goltern hat seinen Start für den 5. Juni angekündigt. Dort dürfen maximal 600 Personen gleichzeitig ins Bad. Die Umkleiden sollen geschlossen bleiben. Zeitliche Beschränkungen soll es für die Badegäste nicht geben. Jeder Besucher erhält am Eingang ein Zählkärtchen, das am Ausgang wieder abgegeben werden muss.

