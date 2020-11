Corona-Impfzentren: Das ist in der Region geplant

Hannover

Bund und Länder gehen davon aus, dass in den ersten drei Monaten des kommenden Jahres ein zugelassener Impfstoff gegen das Coronavirus verfügbar sein wird. Auch die Region rüstet sich dafür, dann möglichst schnell große Teile der Bevölkerung impfen zu können. Von den landesweit geplanten 60 Impfzentren sollen acht in der Region eingerichtet werden, vier davon in der Landeshauptstadt. „Die logistische Planung des Katastrophenschutzes zu etwaigen Standorten und Material-Ausstattung laufen bereits auf Hochtouren“, sagt Regionssprecher Christoph Borschel.

Wer kümmert sich um was?

Bevor die große Impfoffensive starten kann, warten noch einige organisatorische wie logistische Herausforderungen auf die Beteiligten. Die Aufgaben sind laut Landesregierung klar verteilt. Das Land kümmert sich um die Beschaffung und Verteilung des Impfstoffs, um die Terminvergabe in den Impfzentren und trägt die gesamten Kosten. Im Gegenzug ist es nun Aufgabe der Kommunen, geeignete Räumlichkeiten finden. Um die Rekrutierung des medizinischen Personals, das in den Zentren eingesetzt werden soll, kümmert sich die Kassenärztliche Vereinigung (KVN).

Anzeige

Wann kann wer geimpft werden?

Wann genau mit den ersten Impfungen begonnen werden kann, steht noch nicht fest. Da zu Beginn voraussichtlich aber nur eine sehr begrenzte Menge des Stoffs zur Verfügung steht, haben zunächst das Personal in Kliniken und Pflegeheimen sowie Risikogruppen Priorität. Laut Sozialministerin Carola Reimann ( SPD) sind dafür mobile Einsatzteams geplant, die direkt in die Einrichtung fahren. Die Impfzentren sollen hingegen erst öffnen, wenn ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht.

Wir es eine Impfpflicht geben?

Nein. Reimann sei aber zuversichtlich, dass viele Personen sich impfen lassen wollen. Das Land werde umfangreich über die Impfung informieren. Geplant ist eine Dokumentation des Verlaufs, um mögliche Nebenwirkungen zu erkennen und weitere medizinische Erkenntnisse zu gewinnen. So sollen langfristig auch Impfskeptiker überzeugt werden.

Wo sollen die Impfzentren eingerichtet werden?

Die Zentren sollen so verteilt werden, dass auf eine Einrichtung circa 150.000 Einwohner kommen. In der Landeshauptstadt sowie im Umland sind jeweils vier davongeplant. „Zu den möglichen Immobilien ist die Region in Gesprächen, es stehen derzeit aber noch keine Standorte final fest“, sagt Regionssprecher Christoph Borschel. Angesichts der Voraussetzungen in Sachen Größe, Ausstattung und Erreichbarkeit kommen in erster Linie Veranstaltungshallen und Bürgerzentren infrage. Auch die nötigen Bedingungen zur Kühlung des Impfstoffs von Biontech und Pfizer (minus 70 Grad) spielen laut Borschel eine Rolle bei der Auswahl.

Lesen Sie auch

Woher kommt das Personal?

Um die Rekrutierung von Ärzten und weiterem Fachpersonal kümmern sich die Bezirksstellen der Kassenärztlichen Vereinigung (KVN). Sprecher Detlef Haffke betont, dass dies auf freiwilliger Basis ablaufe. Die ersten Freiwilligen – etwa Ärzte im Ruhestand – hätten sich aber schon gemeldet. Trotzdem müssten bis zum Start noch die Rahmenbedingungen geklärt werden. So sei unklar, wie lange die Zentren täglich besetzt werden müssen. „Öffnen sie nur wenige Stunden am Tag, oder soll dort rund um die Uhr geimpft werden?“, fragt Haffke. Bezahlt wird das Personal vom Land. Doch die Art der Vergütung sei noch unklar. „Wird es einen Stundensatz oder eine Tagespauschale geben? Das gilt es nun zu klären“, so der KVN-Sprecher. Klar ist hingegen, dass die Ärzte durch medizinische Helfer unterstützt werden sollen. Mit einer entsprechenden Qualifikation können auch diese die Impfung vornehmen. „Die medizinische Aufklärung muss im Vorfeld jedoch ein Arzt übernehmen. Da geht es auch um die Frage der Haftung“, erklärt Haffke. Derzeit laufen Überlegungen, ob eine solche mündliche Aufklärung ersatzweise schriftlich oder in Gruppen erfolgen kann. Laut Sozialministerium soll ein Impfteam (ein Arzt plus Helfer) pro Stunde bis zu 20 Menschen impfen.

Sind für die Impfung mehrere Termine nötig?

Bei den zwei kurz vor der Zulassung stehenden Impfstoffen sind jeweils zwei Impfungen vorgesehen, je nach Stoff mit 14 oder 21 Tagen Abstand. Insofern sei laut Haffke die Dokumentation der Daten besonders wichtig. Zudem müsse sichergestellt werden, dass die Vergabe der Folgetermine lückenlos funktioniert. Termine sollen laut Sozialministerium vor allem online vergeben werden. All jene, die keinen Zugriff aufs Internet haben, sollen aber die Möglichkeit erhalten, auf analogem Weg einen Termin zu vereinbaren - beispielsweise über ein Bürgertelefon.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Wie lange sollen die Impfzentren in Betrieb bleiben?

„Die Impfzentren übernehmen eine Brückenfunktion, bis wir über ausreichend Dosen des Impfstoffs und auch Erfahrungen mit der Impfung verfügen“, sagt Sozialministerin Reimann. Später sollen die Hausarztpraxen die Impfungen übernehmen. KVN-Sprecher Haffke geht davon aus, dass darüber frühestens Ende des kommenden Jahres gesprochen wird. Das Land hofft jedenfalls auf weitere Impfstoffe, bei denen schon Kühlschranktemperatur zur Lagerung ausreicht und die Handhabung somit einfacher wird.

Wie werden die Termine vergeben?

Das Land plant ein einheitliches, zentrales Terminmanagement, das neben Onlinebuchungen auch auf ein Bürgertelefon und einen Bürgerservice setzt. Geprüft wird noch, wie bei der Terminvergabe berücksichtigt werden kann, dass jemand zu einer Risikogruppe gehört. Möglicherweise soll dies über einen QR-Code geschehen, den man zuvor von seinem Arzt erhält.

Müssen Geimpfte die Kosten selbst bezahlen?

Nein. Sämtliche Kosten übernehmen die Krankenkassen.

Von André Pichiri