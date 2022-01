Hannover

Die Region Hannover baut in der kommenden Woche ihre Angebote für Corona-Impfungen am Abend aus. „Wir haben sowohl von den Kommunen als auch von den Bürgern die Rückmeldung bekommen, dass mehr Abendtermine gewünscht sind“, sagt Regionspräsident Steffen Krach (SPD) in einer Mitteilung der Region. „Das haben wir, so schnell es ging, mit den Hilfsorganisationen umgesetzt.“ Darüber hinaus werde die Region Anfang nächster Woche noch weitere Termine bekannt gegeben, die sich speziell an Kinder richteten.

Nach Impfpannen: Krach verspricht mehr Qualitätsmanagement

Krach geht auch auf die Pannen im Impfzentrum am Zoo ein. Ende der vergangenen Woche war bekanntgeworden, dass 3094 Menschen dort Anfang Januar mit einem Impfstoff von Moderna geimpft worden waren, dessen Lagerdatum abgelaufen war. Die Johanniter hatten die Verantwortung dafür übernommen. Kurz zuvor hatten 42 Mädchen und Jungen am Zoo den Erwachsenen-Impfstoff von Biontech erhalten anstelle des Kinder-Präparats.

Krach verspricht, für ein besseres Qualitätsmanagement zu sorgen. Alle betroffenen Bürger seien schriftlich informiert worden. Für Nachfragen sei eine Info-Hotline geschaltet worden. Sie werde am Wochenende durchgehend besetzt sein. „Wir hatten darüber hinaus am Freitagmittag ein intensives Gespräch mit den Hilfsorganisationen. Dort wurde besprochen, wo mögliche Fehlerquellen liegen könnten und wie diese künftig verhindert werden können. Wir werden uns Anfang nächster Woche erneut zusammensetzen und dann entsprechende Schlüsse daraus ziehen.“

Hier können Sie sich vom 17. bis 23. Januar 2022 impfen lassen:

Stadt Hannover

Zoo Hannover, Adenauerallee, Montag bis Freitag 12 bis 21 Uhr, Sonnabend und Sonntag, 9 bis 17 Uhr (Kinder, mit Terminvergabe)

Adenauerallee, Montag bis Freitag 12 bis 21 Uhr, Sonnabend und Sonntag, 9 bis 17 Uhr (Kinder, mit Terminvergabe) Ernst-August-Galerie, Montag bis Sonnabend 10 bis 20 Uhr (Kinder und Erwachsene, mit Terminvergabe)

Montag bis Sonnabend 10 bis 20 Uhr (Kinder und Erwachsene, mit Terminvergabe) Diakonisches Werk Niedersachsen, Ebhardtstraße 2, Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr

Ebhardtstraße 2, Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr Impfzentrum am Landtag, Leinstraße 2, Montag bis Sonntag 8 bis 22 Uhr (externes Angebot)

Leinstraße 2, Montag bis Sonntag 8 bis 22 Uhr (externes Angebot) Sophienklinik, Bischofsholer Damm 160, Montag bis Freitag 16 bis 20 Uhr

Bischofsholer Damm 160, Montag bis Freitag 16 bis 20 Uhr Vahrenwald, Vahrenwalder Str. 92, Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr

Vahrenwalder Str. 92, Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr Madsack Mediengruppe (alte HAZ-Druckerei), August-Madsack-Straße 1, Montag bis Donnerstag 9 bis 17 Uhr

August-Madsack-Straße 1, Montag bis Donnerstag 9 bis 17 Uhr Mühlenberg, Mühlenberger Markt, Montag bis Donnerstag 10 bis 16 Uhr

Mühlenberger Markt, Montag bis Donnerstag 10 bis 16 Uhr Nordstadt, Uni-Mensa, Callinstraße 23, Montag bis Freitag 9 bis 16 Uhr

Uni-Mensa, Callinstraße 23, Montag bis Freitag 9 bis 16 Uhr Roderbruch, Dietrich-Bonhoeffer-Kirche, Roderbruchmarkt 18, Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr

Dietrich-Bonhoeffer-Kirche, Roderbruchmarkt 18, Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr Linden, Windheimstraße 4, Montag bis Freitag 10 bis 17 Uhr

Windheimstraße 4, Montag bis Freitag 10 bis 17 Uhr Stöcken, Eichsfelder Straße 101, Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag 10 bis 17 Uhr

Eichsfelder Straße 101, Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag 10 bis 17 Uhr Sahlkamp, Elmstraße 15, Montag 9 bis 15 Uhr und Freitag 9 bis 17 Uhr

Elmstraße 15, Montag 9 bis 15 Uhr und Freitag 9 bis 17 Uhr Misburg, Bürgerhaus, Seckbruchstraße 20, Montag 10 bis 17 Uhr

Bürgerhaus, Seckbruchstraße 20, Montag 10 bis 17 Uhr Kronsberg, Thie 6, Montag bis Donnerstag 10 bis 17 Uhr

Thie 6, Montag bis Donnerstag 10 bis 17 Uhr Döhren, An der Wollebahn 1, Dienstag 10 bis 17 Uhr

An der Wollebahn 1, Dienstag 10 bis 17 Uhr Leibniz-Universität Hannover, Welfengarten 1, Mittwoch ab 10 Uhr

Welfengarten 1, Mittwoch ab 10 Uhr Mittelfeld, Spittastraße 2, Mittwoch bis Freitag 9 bis 17 Uhr (Ü12) und Sonnabend/Sonntag 9 bis 17 Uhr (Kinder)

Spittastraße 2, Mittwoch bis Freitag 9 bis 17 Uhr (Ü12) und Sonnabend/Sonntag 9 bis 17 Uhr (Kinder) Ricklingen, Konrad Hänisch Str. 3b, Freitag 18 bis 22 Uhr, Sonnabend und Sonntag 11 bis 18 Uhr

Konrad Hänisch Str. 3b, Freitag 18 bis 22 Uhr, Sonnabend und Sonntag 11 bis 18 Uhr DRK-Standort, Zeißstraße 52, Donnerstag 17.30 bis 21.30 Uhr

Zeißstraße 52, Donnerstag 17.30 bis 21.30 Uhr Kirchrode, TKH, Tiergartenstraße 23, Dienstag bis Freitag 15 bis 18 Uhr, Sonnabend und Sonntag 14 bis 17 Uhr

Umland

Barsinghausen

Montag bis Freitag 10 bis 16 Uhr sowie Montag, Mittwoch, Donnerstag 17.30 bis 21.30 Uhr, Marktstraße 5

Burgdorf

Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 10 bis 16 Uhr sowie Montag und Freitag 17 bis 22 Uhr, Marktstraße 55

Burgwedel

Donnerstag und Freitag 10 bis 16 Uhr sowie Dienstag 17 bis 22 Uhr, Kokenhorststraße 2

Garbsen

Montag bis Mittwoch 10 bis 16 Uhr, Immenweg 5

Dienstag und Mittwoch 17 bis 22 Uhr, Sozialzentrum im Werner-Baesmann-Park, Immenweg 5

Donnerstag und Freitag, 10 bis 16 Uhr, Hérouville-St.-Clair-Platz

Donnerstag 17 bis 22 Uhr: Héroville-St.-Clair Platz

Sonnabend 11 bis 16 Uhr, Planetenring 10

Gehrden

Montag und Mittwoch 10 bis 16 Uhr, Kirchstraße 1-3

Hemmingen

Montag bis Mittwoch 10 bis 16 Uhr, Rathausplatz 1

Isernhagen

Montag bis Mittwoch 10 bis 16 Uhr, Jacobistr. 5

Montag und Donnerstag 18 bis 22 Uhr, DRK-Standort, Chromstraße 8

Laatzen

Montag bis Freitag 10 bis 16 Uhr, Leine-Center

Montag bis Freitag 17 bis 21 Uhr, Sonnabend und Sonntag, 9 bis 14 Uhr, Würzburger Straße 15 (externes Angebot)

Donnerstag ab 10 Uhr, Hildesheimer Str. 227 (Laatzener Tafel)

Langenhagen

Montag bis Freitag 10 bis 16 Uhr sowie Mittwoch bis Freitag 17 bis 22 Uhr, Fuhrenkamp 3

Lehrte

Montag bis Freitag 10 bis 16 Uhr sowie Montag 17 bis 22 Uhr, Zuckerpassage 4

Dienstag 18 bis 22 Uhr, Bahnhofstraße 19

Neustadt

Montag bis Freitag 10 bis 16 Uhr, Hans-Böckler-Straße 65

Donnerstag 18 bis 22 Uhr, DRK-Standort, Lindenstraße 56

Pattensen

Donnerstag und Freitag 10 bis 16 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus Reden, Landstraße 8

Ronnenberg

Dienstag und Donnerstag 10 bis 16 Uhr, Senioren- und Pflegestützpunkt Calenberger Land, Löwenberger Straße 2a

Mittwoch und Freitag 18 bis 22 Uhr, Apollostraße 2

Freitag 10 bis 16 Uhr, Gemeinschaftshaus Ronnenberg, Weetzener Kirchweg 3

Seelze

Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag 10 bis 16 Uhr sowie Freitag 17 bis 22 Uhr, Lampehof 1

Sehnde

Montag bis Mittwoch 10 bis 16 Uhr sowie Donnerstag 17 bis 22 Uhr, Mittelstraße 27

Springe

Montag bis Donnerstag 10 bis 16 Uhr, Hinter der Burg 4

Freitag 18 bis 22 Uhr, An der Bleiche 4-6

Uetze

Donnerstag und Freitag 10 bis 16 Uhr, Mittelstraße 2

Wedemark

Dienstag bis Freitag 10 bis 16 Uhr, Jugendhalle, Am Freizeitpark 1, Mellendorf (Terminvergabe)

Wennigsen

Donnerstag und Freitag 10 bis 16 Uhr sowie Mittwoch 17 bis 22 Uhr, Max-Planck-Straße 12

Wunstorf

Montag bis Freitag 10 bis 16 Uhr, Sportplatzstraße 1

Montag und Dienstag 17 bis 22 Uhr, Abtei, Wasserzucht 1

Erwachsene ab 30 Jahren erhalten den Impfstoff der Firma Moderna. Mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer werden Menschen unter 30, Schwangere und Stillende geimpft. Booster-Impfungen werden in der Regel ab drei Monate nach Zweitimpfung verabreicht.

Von Thomas Nagel