Corona-Impfung: Warum diese Hannoveranerin auf Astrazeneca vertraut

Sie hat es getan und wird es wieder tun. Hannah Wagner (*Name von der Redaktion geändert) hat sich vergangene Woche ihre erste Corona-Impfung spritzen lassen – mit Astrazeneca. Die 24-Jährige, die in Hannover im Gesundheitswesen arbeitet, ist froh, dass die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) am Donnerstag wieder grünes Licht für das Serum gegeben hat. Dennoch fürchtet die junge Frau negative Auswirkungen auf die Impfkampagne in der Region. Das Vakzin hat längst ein Image-Problem, viele Menschen sind wahrscheinlich verunsichert und könnten Astrazeneca deshalb ablehnen: „Die vielen Negativ-Schlagzeilen sind leider Gift für das Vertrauen in den Impfstoff“, sagt sie.

Eines ist wahr: Astrazeneca hat Nebenwirkungen. Das hat Hannah Wagner selbst erlebt, fühlte sich wie mit einer Grippe im Zeitraffer.

Wenige Stunden nach ihrer Impfung stellten sich – wie offenbar bei zahlreichen jungen Menschen – auch bei Hannah Wagner erste Symptome ein. Erst bekam sie Kopfschmerzen. Dann Schüttelfrost. Dann Temperatur. Und die ging sogar ziemlich hoch.

Prophylaktisches Schmerzmittel

„Am Abend hatte ich 39,8 Fieber“, berichtet die Auszubildende. Sie nahm Paracetamol. Eine Tablette gegen Fieber und Schmerzen hatte sie schon prophylaktisch vor der Impfung geschluckt: „Das ist im Kollegenkreis so empfohlen worden, um die Nebenwirkungen zu reduzieren“, erklärt die 24-Jährige. Den nächsten Tag verbrachte sie im Bett. Sie war schlapp, das Fieber ging aber wieder runter.

An Tag zwei nach der Impfung war wieder alles gut, sie konnte arbeiten – und hörte von Kollegen, dass sie ähnliche Nebenwirkungen hatten. Die Begleiterscheinungen seien aber eigentlich ein Zeichen für die Bildung von Antikörpern, sagt Hannah Wagner: „Es zeigt, dass das Immunsystem gut reagiert.“

Überprüfung von Astrazeneca richtig

Die Nachricht Anfang der Woche, dass auch Deutschland wegen einer möglichen Häufung von Hirnvenen-Thrombosen die Impfung mit Astrazeneca aussetzt, hat die Auszubildende für richtig gehalten. „Es ist wichtig, dass dieser Verdacht überprüft wird.“ Nun hat die EMA aber wieder grünes Licht für das Serum gegeben. Für Hannah Wagner die richtige Entscheidung.

„Ich denke, dass der Nutzen des Impfstoffs größer ist als der Schaden“, meint sie trotz der grippeähnlichen Nebenwirkungen, die sie hatte: „Besser jetzt mal flach liegen, als wegen einer Covid-Erkrankungen durch Langzeitfolgen ein Leben lang beeinträchtigt zu sein.“

Weg aus der Pandemie nur mit Impfungen

Hannah Wagner hofft, dass sich trotz des Image-Problems von Astrazeneca viele Menschen in Hannover und im Umland das Vakzin verabreichen lassen. Es sei eine wichtige Waffe im Kampf gegen die Pandemie. Je mehr Menschen geimpft sind, desto schneller gehen letztlich die Infektionszahlen runter, was allen dann den Weg zurück ins normale Leben ermöglicht.

De Zeitraum bis zur zweiten Impfung wurde bei Hannah Wagner etwas gestreckt. „Ich habe Mai den meinen zweiten Termin“, so die 24-Jährige. Und den will sie definitiv wahrnehmen.

Von Britta Mahrholz