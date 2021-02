Hannover

Seit der Freischaltung von Impf-Hotline und Online-Portal habe ich immer wieder versucht, für meine 82-jährige Mutter Edith die beiden Impftermine zu bekommen. Stundenlang hing ich vergeblich am Telefon. Kein Wunder: Bei rund 700.000 Anrufen binnen kürzester Zeit war das Hotline-System genauso lahm gelegt wie das Portal, über das am Anfang statt Terminen auf dem Messegelände ohnehin nur Termine in Göttingen, Emden oder dem mehr als 300 Kilometer entfernten Aurich zu reservieren waren. Doch ich hatte Glück: Durch den Zufallstreffer einer Lauffreundin wurde ich darauf aufmerksam, dass am Freitagabend plötzlich hunderte Termine verfügbar waren. So dauerte es nicht einmal zwei Minuten und meine Mutter hatte ihre beiden Termine sicher. Nur zwei Stunden nach der Online-Buchung kam schon die E-Mail-Bestätigung samt Info-Blatt und Anfahrtsbeschreibung.

Am Dienstag um 15 Uhr war es soweit, Impftermin auf dem Messegelände – ich konnte meine Mutter begleiten und bekam so mit, wie die Impfung abläuft.

Fünf Minuten Anstehen

Den Messe-Eingang West 1 muss ich ansteuern und denke an die ausgefallene ABF, die ich auf diesem Gelände so gerne besucht hätte. Nun dient die Halle 25 einem lebenswichtigen Zweck, hier wird derzeit das Vakzin von Biontech und Pfizer verimpft. Wir sind um 14 Uhr in Kirchrode losgefahren und werden von der Einfahrt aus zu einem kostenlosen Parkplatz neben dem riesigen Expo-Dach gelotst. Um 14.23 Uhr steigen wir aus dem Auto. Meine Mutter hat ihre Terminbestätigung, den Personalausweis und Impfpass dabei und kann so nachweisen, dass sie das 80. Lebensjahr längst vollendet hat. Denn noch immer werden hier nur die über 80-Jährigen geimpft.

Es gibt vier Anmeldecounter, eine freundliche Frau händigt uns ein Merkblatt und einen Fragebogen aus, den meine Mutter in einem mit Tischen und Stühlen bestückten Bereich ausfüllen muss. Eine Mitarbeiterin der Johanniter geht von Tisch zu Tisch und fragt, ob ihre Hilfe beim Fragebogen benötigt wird. Damit geht es zum nächsten Counter, an dem die Unterlagen überprüft und wir zum dritten Counter weitergeschickt werden. Auf dem Boden sind Markierungen, damit sich niemand verläuft. Vor dem dritten Tresen müssen wir zum ersten Mal anstehen – zum Glück nur fünf Minuten. Dort wird uns die Nummer der Impfstraße mitgeteilt. Acht gibt es, unsere ist die vierte.

In deren Wartezone nimmt meine Mutter Platz, während ich weitergeschickt werde in den Ruhebereich, der nach der Impfung zur Verfügung steht. Vor dem Pieks durch eine Krankenschwester bekommt meine Mutter in Box 44 noch kurz einen Arzt zu Gesicht, der ihr die Impfung im Impfpass bestätigt. Die Impfung gibt es – weil sie Rechtshänderin ist – in den linken Oberarm, sie merkt den Einstich kaum, wird sie mir später erzählen. Gegen 15 Uhr hat sie die Erstimpfung hinter sich, die Krankenschwester hat ihr eine kurze Ruhephase im Wartebereich empfohlen, sie hält sich daran und bleibt 20 Minuten sitzen.

Ob sie mit Nebenwirkungen rechnen müsse, hat meine Mutter gefragt. Nur in seltenen Fällen würden am Tag nach der Impfung Fieber oder Kopfschmerzen auftreten, meine Mutter ist einigermaßen beruhigt. Nun müssen wir noch aus dem Wartebereich auschecken und am Ende zum Check Out des Impfzentrums. Hier wird nochmals überprüft, ob alle Unterschriften geleistet worden sind.

Nach einer Stunde zurück am Auto

Um 15.23 Uhr, nach exakt einer Stunde, stehen wir wieder am Auto, meiner Mutter geht es gut, so langsam verfliegt bei ihr die Aufregung. „Das war sehr professionell“, lobt sie schließlich die Abläufe im Impfzentrum, „und wirklich nette und kompetente Menschen kümmern sich um einen. Das hat mir gut getan.“

In drei Wochen sind wir wieder hier, zur Zweitimpfung. Die Angst vor der Impfung fährt dann wohl nicht mehr mit uns mit auf das Messegelände. Jetzt wissen sie und ich ja, wie der Ablauf hier ist.

Von Christoph Dannowski