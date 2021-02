Hannover

Jeder dürfte schon mal einen Anruf bekommen haben, der nicht für einen selbst bestimmt war. „Entschuldigung, da habe ich mich wohl verwählt“, heißt es dann meist. Kann passieren. Doch 30-mal an einem Tag? Von verschiedenen Personen? Genau davon berichtet Claudia Z. (54) der NP. Pikant: Passiert war es genau an jenem Donnerstag, als die Impf-Hotline des Landes scharf geschaltet wurde. Noch pikanter: „Am anderen Ende der Leitung waren immer Senioren, die einen Impftermin buchen wollten“, so Z. Die Frage: Kam es zu falschen Rufumleitungen?

Z. ist verwirrt. „Ich habe doch eine komplett andere Telefonnummer“, sagt sie. Wenn es Ähnlichkeiten bei der Zahlenkombination geben würde, könnte sie es sich erklären: „Es kann ja auch immer mal ein Zahlendreher dabei sein.“ Aber so sei es für sie unlogisch. Bei ihrem Telefonanbieter habe sie mit ihrem Anliegen niemanden erreichen können, deshalb wandte sie sich an die NP.

30 fehlgeleitete Anrufe: „Ich bin fast verrückt geworden“

Bereits um kurz vor acht Uhr habe ihr Telefon am vergangenen Donnerstag zum ersten Mal geklingelt, berichtet Z. Doch bei einem Anruf blieb es nicht. Am Ende des Tages hatte sie etwa 30 Senioren am Apparat, die allesamt einen Impftermin buchen wollten. „Ich bin fast verrückt geworden“, sagt sie. Bis heute bekomme sie täglich bis zu drei solcher Anrufe. Ihr würden aber auch die Betroffenen leidtun: „Die haben sich unheimlich geschämt und hatten Angst, wieder die Nummer der Hotline zu wählen.“

Am Hörer: Die Betroffene Claudia Z. Quelle: Christian Behrens

Für Carsten Rückert, seit 23 Jahren Leiter des Callcenters des regionalen Telekommunikationsunternehmens HTP, scheint der Grund auf der Hand zu liegen: „Da muss beim Betreiber des Callcenters eine falsche Rufumleitung stattgefunden haben.“ Anders sei es kaum möglich, sagt er, denn: „Wenn jemand eine Hotline-Nummer wählt, wird der Anruf über eine Art Verteiler automatisch an die Nummer eines freien Service-Mitarbeiters weitergeleitet.“ Ein solcher Fehler würde sich aber schnell beheben lassen.

„Da geht es einfach um den Datenschutz der Senioren“

Claudia Z.: „Wenn ich kriminelle Energie hätte, hätte ich sämtliche Daten der Senioren ergaunern können“, ärgert sie sich. Es wäre ein leichtes, die Ahnungslosigkeit der Senioren auszunutzen, um etwa die Adressen abzufragen oder Geld für ausgedachte Termine zu verlangen. Für sie ist ganz klar: „Da geht es einfach um den Datenschutz der Senioren.“

Bei der Landesbeauftragten für den Datenschutz (LfD) würden aus den Fachbereichen keine Beschwerden oder Pannenmeldungen dieser Art vorliegen, teilt LfD-Sprecher Philip Ossenkopp mit: „Da uns ein solcher Fall nicht bekannt ist, müssten wir zunächst schauen, wer wenn überhaupt datenschutzrechtlich verantwortlich ist.“ Je nach Vertragsbasis könnte die Verantwortlichkeit beim Land Niedersachsen oder beim Callcenter-Betreiber liegen. Bei diesem handelt es sich um das Unternehmen Majorel (Hauptsitz in Luxemburg), das auch ein Callcenter in Springe betreibt.

Sprecher rät: Betroffene sollen Beschwerde-Formular ausfüllen

Auch eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums teilt auf NP-Nachfrage mit, dass sie bislang von keinem Fall wie bei Z. gehört habe. Wenn Betroffene Probleme melden, sei das generelle Vorgehen des Ministeriums: „Wir nehmen die Anzeigen auf und geben das weiter, um schnellstmöglich eine Lösung zu finden.“

Die Sprecherin berichtet von anderen Fällen. Etwa, dass Impfinteressierte einzelne Zahlen der überlasteten Hotline ausgetauscht hätten, in der Hoffnung über eine andere Leitung erfolgreich zu sein. „Das funktioniert natürlich nicht“, so die Sprecherin.

Diese Möglichkeit schließt Z. jedoch aus. Zu sehr unterscheide sich ihre Festnetznummer von der der Hotline. „Mich würde mal interessieren, wie viele Menschen noch solche fehlgeleiteten Anrufe bekommen.“ LfD-Sprecher Ossenkopp empfiehlt Betroffenen, eine Beschwerde über ein Online-Formular auf der Website der Landesbeauftragten für den Datenschutz einzureichen. „Dann können wir die Fälle untersuchen und schauen, ob tatsächlich ein Verstoß vorliegt.“

Von Jens Strube