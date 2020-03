Hotelzimmer für Obdachlose und Flüchtlinge?

Hannover

Wie soll ein Mensch ohne Wohnung mit Hilfsangeboten versorgt werden bei der gebotenen räumlichen Distanz? Oder wer sorgt für die Einhaltung dieser Regeln in den vollen Flüchtlingsunterkünften? Diese Fragen stellen sich die Initiatoren von „Solidarität statt Hamsterkäufe“ (SsH) und nehmen die Stadt und den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband ( Dehoga) in die Pflicht. Dabei erhalten sie Zuspruch von der „Selbsthilfe für Obdachlose“ und dem niedersächsischen Flüchtlingsrat.

„Die Rettung von Unternehmen darf keine Priorität haben, solange eine ausreichende, sichere und menschenwürdige Versorgung und Unterbringung aller nicht gewährleistet ist.“, sagt SsH-Initiator Jonas Negenborn (26). Die Initiative fordert, dass Wohnungslose nicht im Stich gelassen werden dürfen. Auch sie müssen die Möglichkeit bekommen, mit einem Dach über dem Kopf zu schlafen, warme Mahlzeiten zu sich zu nehmen und hygienische Grundbedürfnisse zu stillen.

Für Obdachlose und Flüchtlinge: Jonas Negenborn (26) und Johanna Thiemecke (24) von „Solidarität statt Hamsterkäufe“ fordern Bedürftige in jetzt geschlossenen Hotels unterzubringen. Quelle: privat

Mitinitiatorin Johanna Thiemecke (24) ergänzt: „Der Wohnraum aller Menschen muss sichergestellt sein, eventuell auch durch Übernahme von Mietkosten und Nutzung.“ Ihr Appell an Stadt und Dehoga: „Eine Unterbringung Wohnungsloser in leeren Hotels muss sofort in Angriff genommen werden.“ Ein Vorschlag, der am Wochenende bereits in der britischen Hauptstadt London umgesetzt wurde.

„Von Wohnungslosen geht eine erhöhte Ansteckungsgefahr aus“

Das sieht auch Jan Ulrichs (39), Geschäftsführer der „Selbsthilfe für Wohnungslose“, so – aus zwei Gründen. „Zum einen sind Obdachlose gesundheitlich häufig bereits angeschlagen, haben Vorerkrankungen. Dadurch gehören sie zur Risikogruppe“, erklärt Ulrichs. Zweitens: „Gerade von Wohnungslosen geht eine erhöhte Ansteckungsgefahr aus. Viele Unterkünfte haben geschlossen, die restlichen sind überlaufen, und sanitäre Anlagen gibt es kaum noch. Das ist in dieser Situation ein großes Problem.“ Als Beispiel nennt er die Unterkunft am Alten Flughafen.

Dagegen könnte die Unterbringung in leeren Hotels helfen, glaubt Ulrichs. Denn aktive Hilfsangebote seien derzeit stark eingeschränkt. „In Hotels kann die Sozialarbeit wieder besser umgesetzt und Betroffene würdig betreut werden.“ Für eine mögliche Umsetzung der Idee hat Ulrichs bereits vorgesorgt. Am Wochenende füllte er am Pavillon Anträge mit Betroffenen für eine mögliche Kostenübernahme der Unterbringung in Hotelzimmern aus. Die Papiere reichte er bei der Stadt ein.

Obdachlose fürchten um Gesundheit und schlafen auf der Straße

Derweil mahnt er, dass auch schon viele Obdachlose Angst vor einer Infektion hätten, deshalb auch die Gemeinschaftsunterkünfte meiden würden. Problem: „Diese Personen schlafen aus Angst wieder auf der Straße.“ Bei aktuell frostigen Nachttemperaturen sollte dies aber nicht der Fall sein, findet Ulrichs. Zwar habe der Dehoga bereits Unterstützung zugesagt, auch bei der Stadt würde das Thema angegangen, aber passiert sei bislang noch nichts: „Jetzt müssen wir schauen, wie entschieden wird“, so Ulrichs.

Die Stadt teilt generell mit: „Die Gemeinschaftsunterkünfte der Landeshauptstadt Hannover für durch die Stadt untergebrachte Obdachlose werden weiterhin entsprechend der Vorgaben des Gesundheitsamtes der Region Hannover täglich gereinigt.“ Die Bewohner würden durch das Betreiberpersonal über die aktuelle Situation und die Einhaltung der Regeln zur Basishygiene aufgeklärt und sensibilisiert. „In einem möglichen Verdachtsfall in unseren Unterkünften wird das weitere Vorgehen eng mit dem Gesundheitsamt der Region Hannover abgestimmt und die Maßnahmen umgesetzt, um eine Ansteckungsgefahr innerhalb der Unterkunft zu minimieren.“

Unterbringung vieler Personen auf engem Raum nicht vertretbar

Warum warten, fragt „Solidarität statt Hamsterkäufe“. Die Initiatoren erinnern daran, dass die Unterbringung vieler Personen auf engem Raum mit den aktuellen Hinweisen zum Schutz vor Infektionen nicht vereinbar ist. „Auch für diejenigen, die zum Beispiel in Sammelunterkünften für Geflüchtete untergebracht sind, ist eine möglichst schnelle und sichere Lösung erforderlich“, so Negenborn.

Auch Kai Weber, Geschäftsführer des Flüchtlingsrats Niedersachsen, warnt vor der Gefahrenlage, fordert eine Notunterbringung in geschlossenen Hotels: „Wenn nicht mehr als zwei Personen zusammen unterwegs sein dürfen, dann muss das auch für die Sammelunterkünfte für Geflüchtete gelten.“ Dort sehe die Lage aber meist anders aus. „Wir wollen, dass auch Flüchtlinge in dieser Situation gesichert sind“, so Weber. Eine entsprechende Forderung habe er am Montag dem Chef des Krisenstabs, Staatssekretär Heiger Scholz, übergeben.

Bei einer etwaigen Unterbringung in Hotels, betont Weber, „geht es nicht um Luxus für die Geflüchteten, sondern rein um Vorsichtsmaßnahmen gegen die Verbreitung des Virus.“ Zwar seinen die Infektionsraten noch sehr niedrig, doch „das ist nur eine Frage der Zeit, wenn nicht gehandelt wird“, so Weber. Stadt und Dehoga würden bereits positive Signale senden, entschieden sei aber noch nichts.

Von Jens Strube