Hannover

Für die wegen der verschärften Corona-Lage in wirtschaftliche Not geratenen Veranstalter und Schausteller will das Land Niedersachsen 25 Millionen Euro als Finanzhilfe bereit stellen. Die Schausteller freut das – doch sie fürchten, dass das nicht wirklich reicht.

Pro Unternehmen aus der Veranstalter – und Schaustellerbranche sollen laut dem Wirtschaftsministerium bis zu 50.000 Euro zur Liquiditätssicherung möglich sein. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) begründete den Hilfeplan am Mittwoch in Hannover damit, dass Weihnachtsmärkte und Veranstaltungen „aufgrund der Corona-Lage kaum noch wirtschaftlich stattfinden“ könnten, zum Teil – etwa in Lüneburg, Göttingen, Bad Bentheim, Peine, Duderstadt - bereits abgesagt worden sind.

Das Geld soll „helfen, die Verluste in diesem Winter so gut es geht abzufedern“. Wie im vergangenen Jahr müssten die Veranstalter und Schausteller mit deutlichen Umsatzeinbußen rechnen.

Aufstockung vom Land

Das Geld vom Land soll die Überbrückungshilfen des Bundes aufstocken, wird daher nur von Unternehmen beantragt werden können, deren Antrag auf Überbrückungsgeld genehmigt worden ist. Anträge für die Finanzhilfen sollen von Anfang 2022 an bei der landeseigenen NBank beantragt werden können.

Der Landesverband der Markt- und Schaustellerbetriebe hatte vergangene Woche nicht nur Finanzhilfen gefordert, sondern auch, dass die Weihnachtsmärkte wegen der 2G-plus-Regel vom Land untersagt werden sollten – denn die würde „der finanzielle Todesstoß“ sein, da die Besucherzahlen auch bei 2G schon drastisch zurückgegangen seien, der Umsatz nur noch ein Viertel dessen betrage, der im Vor-Coronajahr 2019 erzielt worden sei.

Schausteller: „Tolle Aktion“

Fred Hanstein, Vorsitzender des Verbands, freut sich über das erneute Hilfsangebot: „Das ist eine tolle Aktion von unserer Landesregierung. Wir sind stark gebeutelt und können glücklich sein, dass wir in diesem Land leben und nicht anderswo – denn das macht nicht jedes.“ Die Branche sei auch noch mit der Bundesregierung im Gespräch, um zu erreichen, dass der Fördertopf da noch etwas aufgestockt wird.

Gut sei, dass zusammen mit dem Geld vom Bund auch so etwas wie ein „Unternehmerlohn“ möglich sei und die Fördermittel nicht nur für die Fixkosten des Betriebs eingesetzt werden dürfen, sondern auch zur Lebenshaltung. „Hanstein: „Wir können nur hoffen, dass das zum Überleben reicht und wir damit über den Winter kommen!“

Kein Abbruch geplant

Selber den Markt abbrechen, das würden die Schausteller nicht tun, sagt Hanstein – so eine Entscheidung obliege Stadt und Land. Die 2G-plus-Regel verstehe er „allerdings immer noch nicht“. Vertragsstrafen gibt es keine, sollte ein Schausteller vorzeitig abbauen – offen ist, ob solche Marktbeschicker womöglich für den nächsten Markt schlechtere Karten haben, zugelassen zu werden.

CDU-Antrag: Entscheidung verschoben

Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Hannover hat am Donnerstag einen Dringlichkeitsantrag im Verwaltungsausschuss eingebracht, um wegen der Corona-Situation die Stadt zu veranlassen, ganz auf die Standgebühren für die Weihnachtsmärkte zu verzichten - nicht nur auf die Hälfte, wie bereits im September beschlossen – denn die 2G-plus-Regelung käme „einem Lockdown gleich“, und mit dem Gebührenverzicht und deren Rückzahlung könnten „womöglich Existenzen gerettet werden“, sagt der Fraktionsvorsitzende Felix Semper. Doch der Antrag sei von der rot-grünen Mehrheit „ohne nähere Begründung“ nicht auf die Tagesordnung genommen worden – nun gehe der Antrag „den gewöhnlichen Gang“.

Von Ralph Hübner