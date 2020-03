Hannovers Innenstadt macht dicht: Nicht alle Händler ziehen mit

Hannover

Egal ob große Warenhäuser oder kleine Boutiquen, Elektronikmärkte und Handyshops, Parfümerien oder Blumenläden – alles bleibt vorerst dicht. Damit in Zeiten der Coronakrise soziale Kontakte auf ein Minimum beschränkt werden, müssen auch fast alle Geschäfte in Hannover schließen. Und trotzdem war die Innenstadt am Dienstag alles andere als menschenleer. Zumal auch noch längst nicht alles dicht war, was dicht sein soll.

Keine Spur von Sonntagsstimmung. Die Georgstraße wirkt am Dienstagmittag auf den ersten Blick noch wie an einem ganz normalen Dienstag. Erstaunlich viele Menschen schlendern unbeeindruckt durch Hannovers große Einkaufstraße. Am Kröpcke sind die Außenbereiche von Restaurants und Cafés zumindest teilweise belegt. Gäste genießen das sonnige Frühlingswetter. „Warum auch nicht?“, fragt Rita Warnecke aus der Südstadt. „Solange man Abstand zu anderen Menschen lässt, sehe ich kein Problem.“ Am Nebentisch nickt ein Pärchen zustimmend. „Wer weiß, wie lange wir noch rausgehen dürfen“, sagt eine Dame.

Erhöhte Polizeipräsenz in der City: Durchgesetzt werden soll das Öffnungsverbot für Geschäfte aber erst am Mittwoch. Quelle: Rainer Dröse

Nicht alle Händler sind informiert

Zwischen den Ladenzeilen wandern die Blicke der Menschen von Geschäft zu Geschäft. Die meisten sind bereits geschlossen. Schilder an Eingangstüren informieren Kunden, warum hier vorerst nicht eingekauft werden kann. Lesen müssen sie die meisten Passanten nicht mehr, sie wissen längst von den neuen Verboten. Eine ältere Dame wirkt vor C&A jedoch irritiert und macht nur zögerlich wieder kehrt.

Auch der eine oder andere Händler war am Dienstag offenbar noch nicht im Bilde darüber, was das Land Niedersachsen am Montag genau beschlossen hat. Am Steintor haben gleich drei Juweliere geöffnet. „Ich denke, ich kann noch bis 18 Uhr öffnen“, gibt sich einer von ihnen ahnungslos. „Ich weiß nicht, was jetzt gilt und warte darauf, dass die Stadt mich informiert“, sagt ein anderer.

Schlangestehen: Apotheken dürfen weiter öffnen. An der Europa-Apotheke in der Georgstraße herrschte großer Andrang. Quelle: Rainer Dröse

Optiker wollen weiterhin öffnen

Auffällig: Mehrere Optiker bedienen wie gewohnt ihre Kunden. „Als Optiker gehören wir zum Handwerk und sind außerdem Teil des Gesundheitswesens. Deshalb dürfen wir auch weiterhin öffnen“, ist eine Mitarbeiterin überzeugt. Auf eine Ausnahmeregelung können Blumengeschäfte hingegen nicht hoffen. Bei Blume 2000 in der Großen Packhofstraße lief der Verkauf am Dienstag trotzdem weiter. „Wir haben von der Geschäftsleitung noch keine andere Anweisung bekommen. Solange machen wir erstmal weiter“, sagt eine Angestellte. Auch zahlreiche Handyläden und mehrere Kosmetik-Shops sind am Dienstag noch für die Kundschaft da. Polizeistreifen, die die Einkaufstraßen in der City auffällig häufig abfahren, lassen sie noch gewähren. Erst am Mittwoch soll die Allgemeinverfügung der Region konsequent durchgesetzt werden, wie Sprecherin Sonja Wendt bestätigte.

Gastronomen in der Ernst-August-Galerie bangen um Kundschaft

In der Ernst-August-Galerie gibt es nur in der Postfiliale Andrang, die Schlange reicht bis zur Eingangstür. Ein wartende Kundin zieht sich eine Schutzmaske übers Gesicht. „Weil der Laden so voll ist“, sagt sie. Gegenüber warten die Gastrobetriebe auf Kunden, die angesichts der geschlossenen Geschäfte aber nur spärlich kommen. Am frühen Nachmittag haben einige Restaurants jedenfalls genug: Der Wurstbasar und der Asien-Imbiss Street Kitchen machen kurzerhand Feierabend. Auch ein Mitarbeiter von Asia Gourmet klingt frustriert: „Niemand geht in ein Einkaufszentrum, nur um zu essen. Wir brauchen die Laufkundschaft der Händler, anders lohnt sich das hier nicht. Von 50 Euro Umsatz am Tag können wir die Miete nicht zahlen.“

Ernst-August-Galerie: Ohne die Laufkundschaft der Geschäfte war am Dienstag auch im Gastronomie-Bereich wenig los. Quelle: Rainer Dröse

„Wir sind natürlich daran interessiert, dass die verbleibenden Kunden hier auch Gastronomie vorfinden“, sagt Center-Manager Martin Wimberger auf NP-Nachfrage. Aber: „Wenn ein Mieter jetzt Bedenken hat, seinen Betrieb weiterzuführen, dann haben wir dafür auch Verständnis. Es ist für alle eine besondere Situation.“

Von André Pichiri