Corona: Hannovers Flughafen schickt rund 1500 Mitarbeiter in Kurzarbeit

Hannover

Der Flughafen Hannover zieht Konsequenzen aus der Corona-Krise. Angesichts des stetig abnehmenden Flugverkehrs gilt ab dem 25. März für fast alle der rund 1500 Angestellten Kurzarbeit. Eine Schließung des Airports sei laut Sprecher Sönke Jacobsen jedoch kein Thema.

Obwohl das Virus und seine Folgen sich erst seit wenigen Wochen auf die Bilanz niederschlagen, sind die Passagierzahlen seit Jahresbeginn im Vergleich zu 2019 bereits um 30 Prozent eingebrochen. Die jüngsten Zahlen werden noch deutlich negativer ausfallen, allein am Donnerstag fielen 75 Prozent der Flüge aus. „Um nicht in finanzielle Schieflage zu geraten, haben Betriebsrat und Geschäftsleitung sich nun schnell darauf geeinigt, den Schritt in die Kurzarbeit zu gehen. Dadurch konnten letztlich auch betriebsbedingte Kündigungen verhindert werden“, sagte Jacobsen am Donnerstag der NP.

Flughafen wird nicht schließen

Rund 1500 Beschäftigte sind von der Regelung betroffen. Man werde nun verschiedene Dienstpläne erstellen, „manche Mitarbeiter werden mehr, manche weniger betroffen sein“, so der Flughafensprecher. Dass der Flughafen dicht macht, schließt er hingegen aus. Als Frachthafen sei Hannover weiterhin ein wichtiges Glied in der Logistikkette. Zudem sind dort weiterhin Polizeistaffeln und Rettungshubschrauber stationiert. Auch aus dem niedersächsischen Wirtschaftsministerium heißt es, mit dem Betrieb des Flughafens wolle man möglichst die Verkehrsinfrastruktur funktionsfähig halten.

Von André Pichiri