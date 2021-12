Jetzt kommt auch in Hannover „2G“ auf den Einzelhandel zu. Das wohl nicht nur bei Warnstufe 2, auch in Stufe 1. Dabei scheint noch unklar: Wie soll das kontrolliert werden und von wem? Was heißt das für die Händler, wie sind ihre Erwartungen, womit rechnen sie – und wie gehen sie damit um? Die Antworten lesen Sie hier.