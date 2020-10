Hannover

Für ihn ist Schluss. Musiker Andreas Schmidt (62) hat sich nach mehr als 41 Jahren Chorleitertätigkeit dazu entschlossen, aufzuhören. Corona habe den Entschluss des bisherigen Leiters des Apostelchores der Apostel- und Markusgemeinde in der Oststadt beschleunigt. „Mit Beginn der Corona-Krise schwanden vor allem die Perspektiven“, bedauert er.

Viele Sänger hätten Corona zum Anlass genommen, aufzuhören. „2013 habe ich den Chor gegründet und mit 20 Leuten angefangen“, erinnert sich Andreas Schmidt. „Inzwischen waren wir 90. Ich traue mir nicht mehr zu, diese Herkules-Aufgabe noch einmal zu stemmen, wenn Corona vorbei ist und alles wieder von vorn beginnen kann.“ Darum habe er die Leitung in Abstimmung mit Pastorin Christine Schröder und Kantor Martin Dietterle an die Kirchenmusikstudentin Isabelle Grupe abgegeben. Etwa 40 bis 50 Sänger kämen zu den Proben, berichtet sie, das Maßband sei ihr ständiger Begleiter, damit die Abstände zwischen den Sängern auch stimmten.

Ebenfalls einen Chor übernommen hat während des Chöre-Shutdowns Luisa Arnitz. Sie leitet seit Mitte Juli den Südstädter Lesbenchor Leineperlen („Die Frauen haben das gemeinsame Singen sehr vermisst!“). Vorgängerin Lara Lübbe war in die Elternzeit gegangen und nach Würzburg gezogen.

Chorsingen gilt als Hobby mit hohem Risiko

Eine spannende Zeit, um so eine Position zu übernehmen, denn seit Mitte März gilt Chorsingen als Hochrisikohobby. Corona verbreitet sich vor allem über die sogenannte Tröpfcheninfektion und Aerosole, das sind winzige Luftpartikel aus der ausgeatmeten Luft. Das Problem: Wer betont singt, spuckt dabei auch schon mal. Und vor allem atmet er bei der sogenannten Bauchatmung tief aus, spült also im Zweifel Aerosole aus und atmet zusätzlich auch noch besonders tief ein, im Zweifel auch Aerosole. Was im Chor dann passieren könnte? Als abschreckendes Beispiel gilt die Probe der Kantorei im Berliner Dom vom 9. März. Dort hatte eine einzige infizierte Sängerin 60 von insgesamt 80 Anwesenden angesteckt zu einem Zeitpunkt, als die Sängerin noch gar nichts von ihrer Infektion wusste.

Um seine Sänger des Groovechors Hannover zu schützen, hat Chorleiter Toby Lüer (27) darum zunächst nur online mit ihnen geprobt über die Plattform Zoom. Als das Wetter es zuließ, zogen die Sänger um auf die Wiese vor dem Wilhelm-Busch-Museum in Herrenhausen und probten dort. Seit Ende September proben sie in die Aula der Schillerschule in Kleefeld. Bisher hatten sie dort einen anderen Probenraum, der aber nach Corona-Richtlinien zu klein sei. „In der Aula können jeweils 20 Sänger proben“, weiß Toby Lüer. „Der Groovechor hat 40 Sänger, wir werden also in zwei Gruppen à 20 Sängern proben.“ Je Gruppe stehen 45 Minuten Probenzeit zur Verfügung, dazwischen ist eine 15-minütige Pause zum Lüften geplant.

Landesmusikrat gibt Chorleitern Tipps

Die Zeiten sind so vom Landesmusikrat empfohlen, der Chorleitern Tipps gibt, wie sie den Corona-Richtlinien der Landesregierung zufolge mit ihren Sängern proben können. So müssen zum Beispiel die Personalien festgehalten werden, die Hände vor der Probe desinfiziert werden, eine Mund-Nase-Bedeckung ist während längerer Pausen zu tragen, die Sänger müssen den Mindestabstand von 1,50 Metern in alle Richtungen einhalten, zum Chorleiter müssen es sogar drei Meter sein. Für Toby Lüer sind die Regeln kein Problem: „Wir haben mehr Wissen über die Krankheit, dadurch kann ich nun besser planen und wir können auch drinnen wieder starten. Und das ist gut so, denn wir haben alle total Lust zu singen.“ Drei Sängern sei das alles zu viel gewesen, sie seien aus dem Groovechor ausgetreten. Dafür seien aber auch drei neue dazugekommen: „Sie hatten sich während des Shutdowns überlegt, womit sie ihre Lebenszeit wirklich verbringen möchten und haben sich fürs Singen entschieden.“

So proben die Chöre im Umland Auch im Umland machen sich viele Chöre Gedanken darüber, wie es für sie trotz der Corona-Vorgaben weitergehen kann. Der Oratorienchor Burgwedel übt zum Beispiel seit September in der Tennishalle des SV Großburgwedel. Die sei so groß, dass alle Stimmgruppen gemeinsam üben könnten, heißt es auf der Homepage. Die Gruppe ChoroFun aus Harenberg ( Seelze) kann nicht mehr im dortigen Gemeindehaus proben, weil es zu klein sei. Nur zwölf Mitglieder des 35-köpfigen Chores hätten zeitgleich proben können, was den Sängern zu wenig gewesen sei. Darum proben sie seit dem 8. September in der Martin-Luther-Kirche in Ahlem und haben von der ersten Probe gleich begeistert auf ihrer Facebook-Seite Bilder eingestellt. Davor haben sie viel improvisiert: „Wir haben auf einem Feldweg und auf einem unbebauten Grundstück gesungen“, erzählt Chormitglied Monika Hildebrandt. Der Shanty-Chor Lohnde startete eine Kooperation mit der Musikschule Langenhagen, und trat sonnabends eine Stunde lang unter freiem Himmel in den Gärten von Langenhagener Senioreneinrichtungen auf. Und geprobt wurde auch: „Unsere Übungsabende sind mit dem Ordnungsamt der Stadtverwaltung Seelze abgestimmt, inklusive Hygieneplan. Außerdem finden sie unter freiem Himmel statt“, berichtet der erste Vorsitzende Rolf Zikowsky. Die Chorgemeinschaft Arnum und der Verein Concordia Hiddestorf (beide Hemmingen) haben sich unter anderem zu Proben in privaten Gärten getroffen. Der Männergesangverein Brelingen (Wedemark) zum Beispiel im Martens Park oder im Kulturschauer des Hofs Meinheit, wie die Sänger auf Facebook posten. Der Männerchor Chorgemeinschaft Großburgwedel-Wettmar ( Burgwedel) hat die Proben an die Kopfseite des Dorfgemeinschaftshauses in Wettmar verlegt und probt dort draußen sogar für einen Auftritt: Am 3. Oktober wollten die Sänger an der bundesweiten Aktion „ Deutschland singt!“ teilnehmen. Dazu hatte unter anderem der Bundesverband Chor und Orchester aufgerufen: Um 19 Uhr sollten in ganz Deutschland Menschen auf Plätzen zehn ausgewählte Lieder (darunter „Wind of Change“ von den Scorpions) anstimmen, um „ein kulturübergreifendes Wir-Gefühl“ zu ermöglichen.

Wie viele Sänger nun genau zur Kantorei der Johannes- und Matthäusgemeinde in der List gehören, kann Chorleiter Thomas Dust (66) gar nicht sagen. Er weiß nur: Von den sonst etwa 40 bis 50 Sängern seien zu den jüngsten Open-Air-Proben auf dem Außengelände der Kindertagesstätte der Gemeinde etwa zwölf gekommen. „Der ganz harte Kern“, wie Dust die Sänger liebevoll nennt. Woran es liegt, dass es nur so wenige sind? „ Singen draußen ist schwieriger als drinnen“, erklärt der Chorleiter. „Man hört die anderen nicht so gut, kann also nicht mit der starken Stimme neben sich mitsingen, sondern muss selbst abliefern. Das kann aber nicht jeder.“ Die Folge? „Manch ein Sänger, der vor allem das Soziale im Chor sucht, bleibt durch Corona auf der Strecke“, befürchtet Dust und führt aus: „Wenn man zum Beispiel weiß, jemand neigt zu einer Depression und hat keine regelmäßigen Treffen mehr, weil er sich Draußen-Proben nicht zutraut, das ist hart.“

Dirigent Thomas Dust probt mit der Lister Kantorei auf dem KITA-Außengelände der Lister Johannes- und Matthäusgemeinde. Quelle: Christian Behrens

Thomas Dust hofft nun auf den Oktober. „Wir sind in Verhandlungen mit dem Kirchenvorstand, dass wir dann in der Matthäuskirche proben können.“ Nicht alle auf einmal, sondern der jeweils halbe Chor im vierzehntägigen Wechsel, damit nicht alle Sänger auf einmal und damit zu viele da sind. „Ich habe mir auch schon ein CO-2-Messgerät angeschafft“, erzählt Dust. „Je mehr CO2 im Raum ist, desto mehr Aerosol-Wolken sind im Zweifel auch drin. Durch das Messgerät lüften wir auf alle Fälle immer pünktlich. Das ist wichtig, denn ich habe ja eine große Verantwortung meinen Sängern gegenüber.“ Dennoch wolle er möglich machen, was gehe, wolle „geistig und moralisch wendig im Kopf“ bleiben, „nicht nur sehen, was nicht geht, sondern vor allem das, was möglich ist“. Thomas Dust glaubt nämlich, dass es für Chöre noch recht lange dauern könne, bis sie in ihren gewohnten Alltag zurückkehren könnten.

