Hannover/Langenhagen

Die Nachfrage ist gewaltig: Mehrere Kommunen in der Region beschäftigen sich mit der Installation eigener Testzentren. Das bestätigte Regionssprecher Christoph Borschel auf NP-Nachfrage. Dazu gehört auch die Landeshauptstadt Hannover, wie Sprecher Udo Möller mitteilte: „Wir prüfen zusammen mit der Region derzeit alle Möglichkeiten für ein eigenes Testzentrum.“ Derzeit sei es aber noch offen, ob die Pläne realisierbar sind.

Andere sind da schon deutlich weiter. So hat Langenhagen als erste Kommune in der Region ein eigenes Corona-Schnelltestzentrum in Betrieb genommen. Im dortigen Rathaus können sich Menschen, die symptomfrei sind, seit Montag an drei Tagen in der Woche kostenlos auf Corona testen lassen. Ein Angebot, das ankommt: Die ersten Termine waren vollständig ausgebucht.

Langenhagen rechnet mit Kosten in Höhe von 140.000 Euro

„Wir wollen damit einen eigenen Beitrag zur Eindämmung der Corona-Pandemie leisten“, sagt Bürgermeister Mirko Heuer. „Mir war es wichtig, zu handeln und nicht erst auf Regelungen des Bundes oder Landes zu warten.“ Neben Bürgern der Stadt können sich auch Personen testen lassen, die in Langenhagen beschäftigt sind und aufgrund ihrer Tätigkeit engen Kontakt zu anderen Menschen haben. Etwa Mitarbeiter in Kitas, Schulen, Arztpraxen oder bei der mobilen Pflege.

Zu Beginn soll das Angebot auf wöchentlich 300 Testungen, die von den Johannitern durchgeführt werden, begrenzt sein. Dafür müssen die Patienten das Rathaus über einen separaten Eingang betreten. Termine können jederzeit online über die stadteigene Homepage (www.langenhagen.de/schnelltest-zentrum) oder montags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr telefonisch über das Bürgertelefon (08 00/7 30 70 00) vereinbart werden.

Die Testungen werden montags von 8 bis 13 Uhr und mittwochs sowie freitags von 13 bis 18 Uhr vorgenommen. In einer dreiminütigen Taktung werden dann die Abstriche von den Patienten genommen. Etwa 2800 Euro pro Woche berechnen die Johanniter für ihren Einsatz. Die Gesamtkosten, die die Stadt Langenhagen als Betreiberin selbst trägt, belaufen sich bis Juni auf schätzungsweise etwa 140.000 Euro.

Von Jens Strube