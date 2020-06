Hannover

Zusammenhalten, Mut machen, niemanden vergessen in der Corona-Krise: Mit dem überparteilichen Bündnis „ Niedersachsen hält zusammen“ will die Landesregierung zusammen mit Partnern wie Kirchen, Wirtschafts- und Gewerkschaftsvertretern sowie Kommunalverbänden Menschen Mut machen, denen die Pandemie viel abverlangt hat. Auch die Stadt Hannover tritt dem Netzwerk bei.

Das Bündnis soll den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern und ist nach Einschätzung von Ministerpräsident Stephan Weil einzigartig in Deutschland. Christopher Finck, jugend-und familienpolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion, wirbt für ein breites Bündnis auch auf kommunaler Ebene. „Wo Veranstaltungen wegen des Abstandsgebotes in den Hintergrund treten, gewinnt die Vernetzung über digitale Kanäle und mediale Aktionen an Bedeutung.“

Der SPD-Ratsherr befürchtet: „Corona verstärkt die ungleichen Chancen und hebt die Hürden für gesellschaftliche Teilhabe in unserer Stadt weiter an.“ Das Bündnis könne dem entgegenwirken. Denn: „ Hannovers Stärke ist seine bunte und engagierte Zivilgesellschaft. Viele kreative Vereine und Gruppen, insbesondere im Jugend-, Familien, und Sozialbereich mildern die Negativfolgen der Corona-Pandemie ab.“ Die Stärkung der sozialen Infrastruktur müsse eine der ersten Lehren aus der Pandemie sein.

Für das Bündnis gab es einen Vorläufer. Weil: „Als im Herbst 2015 jeden Tag fast tausend Menschen nach Niedersachsen kamen, waren es dieselben Organisationen, die das Bündnis „ Niedersachsen packt an“ vorgeschlagen haben. Das war damals deutschlandweit der einmalige Versuch, die Herausforderung durch Staat und Gesellschaft gemeinsam anzugehen. Der Versuch hatte Erfolg.“

Alle Unterstützer begreift der Ministerpräsident als Botschafter, „die in den nächsten Monaten für Vorsicht und Umsicht gegenüber einer Gefahr werben, die wir nicht sehen können und die vermeintlich nicht mehr zu existieren scheint, aber deswegen nicht weniger gefährlich ist“.

Die Corona-Infektionszahlen, so Stephan Weil, seien unverändert niedrig, allerdings vermindere sich damit auch das Gefühl für das Risiko bei vielen Menschen spürbar. „Zahlen hin, lästige Pflichten her, das Virus ist und bleibt in der Welt, auch bei uns in Niedersachsen.“

Von Vera König