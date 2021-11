Hannover

Trotz der sich weiter zuspitzenden Corona-Lage hat das niedersächsische Kultusministerium erneute Schulschließungen ausgeschlossen. „Schulen und Kitas sollen offenbleiben, einen weiteren Bildungs-Lockdown darf es nicht geben“, sagte Ministeriumssprecher Sebastian Schumacher.

Die Option, Schulen und Kitas zur Eindämmung der Pandemie zu schließen, sei in der aktuellen Verordnung des Landes auch bei hohen Inzidenzen nicht vorgesehen, betonte der Sprecher: „Wir kämpfen mit vollstem Einsatz dafür, dass es auch dabei bleibt. Unser Sicherheitsnetz mit intensiven Testungen, Maskenpflicht für alle auch im Unterricht außer für Erst- und Zweitklässler sowie Lüftungs- und Hygienekonzepten, hält bisher sehr gut.“

Land will Präsenzunterricht „mit allen Mitteln“ schützen

Nach Angaben des Kultusministeriums gehe es nun darum, „den Präsenzunterricht auch in Hochinzidenzzeiten mit allen Mitteln zu schützen“. Schumacher: „Daran arbeiten wir mit Konsequenz und Nachdruck.“ Die geschäftsführende Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht (SPD) hat am Montag ebenfalls vor erneuten Schulschließungen gewarnt. Nochmalige flächendeckende Schulschließungen dürfe es nicht geben, so die SPD-Politikerin: „Schulen und Kitas müssen offenbleiben, damit psychische Belastungen, Einsamkeit, Bewegungsmangel und Lernrückstände sich nicht noch weiter vergrößern.“

Inzidenzwert in Niedersachsen erreicht neuen Spitzenwert

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen hat unterdessen zu Wochenbeginn einen neuen Spitzenwert erreicht. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) stieg die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen einer Woche je 100.000 Einwohner auf 132,8. Bislang lag der Spitzenwert in Niedersachsen am 22. April 2021 bei einer landesweiten Sieben-Tage-Inzidenz von 130,9.

Trotz dieser Entwicklung werde im Kultusministerium nicht über Schließungen diskutiert, heißt es: „Vielmehr prüfen wir, ob unser Sicherheitsnetz noch straffer gezogen werden kann, zum Beispiel durch noch mehr Tests oder die Pflicht auch für Durchgeimpfte, sich zu testen.“

Unsolidarisches Verhalten einer Minderheit nicht hinnehmbar

Daneben liege es in den Händen der Erwachsenen, entscheidende Beiträge zum Schutz des Bildungssystems zu leisten, so Schumacher weiter: „Durchs Impfen und durch vernünftiges Verhalten. Es ist nicht hinnehmbar, dass eine kleine Minderheit der Erwachsenen sich unsolidarisch verhält und damit das Recht der Kinder und Jugendliche auf Bildung in der Schule und der Kita gefährdet.“

Von Britta Lüers