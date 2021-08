Hannover

Wer nicht oder nur unvollständig geimpft ist, verbreitet in der Region Hannover aktuell das Coronavirus. Das teilte das Gesundheitsamt am Donnerstag mit. Laut dem Robert-Koch-Institut liegt die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner tagesaktuell bei 49,1 – sie ist also wiederum gestiegen. Nach Mitteilungen der Region Hannover als zuständige Gesundheitsbehörde am Donnerstag hat die Analyse der Infektionsentwicklung vom 12. bis 18. August ergeben, dass von den 519 Neuinfektionen innerhalb dieses Sieben-Tages-Zeitraums 240 von ihnen ohne Impfschutz und 250 Überprüfte nur mit teilweisem Impfschutz versehen waren.

Und: Bei lediglich 29 Personen hat die Gesundheitsbehörde einen sogenannten Impfdurchbruch festgestellt – sie haben sich also angesteckt, obwohl sie vollständig geimpft waren. „Demnach haben vollständig geimpfte Menschen im Vergleich zu Ungeimpften oder nur unvollständig Geimpften einen um Faktor 20 geringeres Risiko, sich mit Covid-19 anzustecken“, hält die Behörde fest. Anders ausgedrückt: Bezogen auf Menschen mit Impfung gibt es in der Region Hannover eine Sieben-Tages-Inzidenz von nur 2,5 – und nicht von knapp 50.

Jagau: Impfzwang für bestimmte Berufe sinnvoll

Auf Basis dieser Zahlen kündigte Regionspräsident Hauke Jagau am Donnerstag an, er wolle eine Impfpflicht zumindest für bestimmte Berufsgruppen prüfen lassen und dafür Gespräche mit dem Bund führen – nur er kann eine allgemeine Impfpflicht anordnen. Eine solche Impflicht hält Hauke Jagau für Berufe etwa aus dem Pflegebereich für geboten, da sie mit stark gesundheitsgefährdeten Menschen zu tun hätten. Ebenso fände der Regionspräsident eine Impfpflicht für Berufsgruppen sinnvoll, die täglich mit vielen Menschen in Kontakt kämen wie etwa Bahn-Schaffner oder die Kontrolleure der Üstra.

Zudem wiederholte der Regionspräsident am Donnerstag seinen Appell, dass sich Bürger impfen lassen sollen: „Sie schützen nicht nur sich selbst, sondern auch die Menschen in ihrer Umgebung.“ Selbst wenn man sich trotz Impfung anstecke, sei die Wahrscheinlichkeit für einen schweren Verlauf deutlich geringer als ohne Impfung. „Es geht außerdem darum, verantwortlich mit der Gesundheit derer umzugehen, die sich nicht impfen lassen können.“ Gemeint sind damit vor allem Kinder und Jugendliche unter zwölf Jahren – für sie wurde bislang noch kein Impfstoff entwickelt. Auch Lehrer oder Kita-Betreuer sollten deshalb einer Impfpflicht unterliegen. Nicht von der Hand zu weisen dieser Vorschlag, denn für sie ist eine Impfung gegen Masern seit vielen Jahren Pflicht.

Mehr als eine Million Impfungen bislang in der Region

Nach Angaben des Gesundheitsamtes hat es mit Stand Mittwoch im Impfzentrum mit den dezentralen Angeboten bislang gut 753.000 Impfungen gegeben, davon gut 414.500 Erstimpfungen – komplett durchgeimpft sind damit gut 335.700 Bürge nur durch das Impfzentrum und den dezentralen Angeboten. Zusammen mit den Impfungen bei Betriebs-und Hausärzten liegt die Gesamtzahl der Impfungen bei deutlich über einer Million. Insgesamt leben in Stadt und Umland etwas mehr als 1,2 Millionen Einwohner. Eine Impfquote für die Region Hannover gibt es aktuell nicht, da der Behörde nicht die Impfzahlen der Betriebs-und Hausärzte vorliegen.

Von den zurzeit in der Region 839 infizierten Bewohnern ist die Altersgruppe um 27 Jahre am meisten betroffen, viele stecken sich innerhalb ihrer Familien an. Vor ein paar Wochen war die Altersgruppe Anfang/Mitte 20 stark betroffen. Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 50.337 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind aktuell 48.407 Personen genesen. 1091 Menschen Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben, der Altersdurchschnitt liegt bei 84 Jahren.

Von Andreas Voigt