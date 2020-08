Hannover

Die Corona-Pandemie hat dem Tourismus weltweit zugesetzt, inzwischen aber gehen –bedingt auch durch die Sommer-Schulferien – die Zahl der Besuche und Übernachtungen in Deutschland wieder nach oben. Laut dem aktuellen Sparkassen-Tourismusbarometer Niedersachsen, der eine Kurzbefragung der lokalen und regionalen Tourismusorganisationen beinhaltet, haben die Lockerungen für den Übernachtungstourismus zu einem positiven Effekt geführt: 35 Prozent der befragten Tourismusorganisationen in Niedersachsen haben von einem gleichbleibenden oder sogar gestiegenen Anfragevolumen im Vergleich zu einem Normaljahr berichtet. Allerdings gibt es in Niedersachsen laut dem Barometer starke regionale Unterschiede – die Küste legte zu, Binnenregionen wie Hannover eher nicht so.

Tourismuschef prangert zögerliches Vorgehen des Landes an

Hannovers Marketing und Tourismuschef Hans Nolte sagte am Montag, es gehe insgesamt leicht aufwärts, es gebe aber keine sicheren Vorgaben des Landes Niedersachsen, weshalb auch der Hannover-Tourismus nur schwer wieder in Gang komme. „Andere Bundesländer gehen mit den Lockerungen offensiver um, und das macht sich beim Tourismus gleich positiv bemerkbar“, so der Geschäftsführer der Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG). In Niedersachsen gebe es bislang leider keine Impulse, „etwas in die Wagschale zu werfen“.

Anzeige

In Hannover bleibe etwa der Flohmarkt weiter dicht, auch Rathaus-Auffahrten biete die HMTG nicht an – weil sie sich wirtschaftlich nicht lohnen. „Durch die Abstandsregelung würden wir unterm Strich zu wenig Gäste auf die Rathaus-Kuppel fahren“, so Hans Nolte. Etwa 50.000 Fahrgäste brauche man, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Durchführen könne man dafür wieder Stadtführungen und Fahrten mit dem Hannover-Bus. Der Erlebnis Zoo mit dem Übernachtungspaket habe sich zum aktuell erfolgreichsten Angebot in diesen Wochen entwickelt.

Weitere NP+ Artikel

Dehoga : „In der Gastronomie geht es voran“

Dehoga-Hauptgeschäftsführer Rainer Balke sagte, dass die Hotellerie in der Stadt Hannover nach wie vor am Boden liege. Das habe aber auch mit der Sommerzeit im Allgemeinen zu tun, da der Geschäftstourismus durch die Ferienzeit fehle. „Sorgen macht uns die Messe-Perspektive für das dritte und vierte Quartal. Die Messe muss wieder in Tritt kommen, denn davon profitiert auch die hannoversche Hotellerie.“ In der Gastronomie geht es nach Einschätzungen Balkes nach den Lockerungen, gerade bei der Außenbewirtschaftung, voran. „Es gibt positive Signale, aber wir sind noch lange nicht durch.“ Rainer Balke teilte am Montag die Einschätzung von HMTG-Chef Hans Nolte, dass Hannovers Gastronomie durch den Wegfall des Maschseefestes grundsätzlich profitiere. „Das Geschäft bleibt jetzt in der Stadt und wandert nicht zum Maschsee. Das ist richtig“, sagt der Dehoga-Hauptgeschäftsführer.

Um Hannovers Tourismusgeschäft weiter anzukurbeln, ist vor kurzem die Städtekampagne „Zu Gast bei Freunden“ gestartet – gemeinsam mit acht anderen Städten wirbt Hannover für einen gegenseitigen Besuch. Braunschweig, Celle, Göttingen, Goslar, Hameln, Hannover, Hildesheim, Lüneburg, Wolfenbüttel vermarkten sich seit Jahren schon gemeinsam mit der Autostadt in Wolfsburg und dem Hannover Airport als „9 Städte plus 2 in Niedersachsen“ im Ausland, hauptsächlich in den direkten europäischen Nachbarländern. Aufgrund der Auswirkungen der Corona Pandemie präsentiert sich der Städteverbund nun auch vor der eigenen Haustür, in der Mitte Niedersachsens.

Nachbarstädte werben verstärkt für gegenseitige Besuche

„Für viele, die aktuell ihren Urlaub zu Hause verbringen, ist ein Ausflug in eine der Nachbarstädte sicher eine Abwechslung. Es gibt viele bekannte Sehenswürdigkeiten, aber auch viel Überraschendes zu entdecken“, so Hans Nolte. Beworben wird etwa eine Kanutour vorbei an den Nanas und der Altstadt in Hannover, die Hanse-Geschichte in Lüneburg, das UNESCO Welterbe in Goslar oder das Residenzschloss in Celle sowie eine Schiffsrundfahrt auf der Weser in Hameln. Wegen der Abstands- und Hygienevorschriften sind die Angebote in der Regel zu Fuß oder auf dem Fahrrad zu erreichen.

Abgeschlossen ist inzwischen die Hotel-Übernachtungsaktion für Hannoveraner zu Sonderpreisen „Zu Gast in Deiner Stadt“. Knapp 800 Gäste haben laut HMTG mitgemacht, wobei das neue Hotel am Aegi „me and all“ mit 246 Gästen den meisten Zuspruch hatte.

Von Andreas Voigt