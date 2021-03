Hannover

Die Verwaltung der Region Hannover ist laut Pressesprecherin Sonja Wendt in Sachen Luca-App „technisch auf den Testbetrieb eingestellt und hat das notwendige Zertifikat beantragt“. Das Zertifikat ist erforderlich, um mit der hauseigenen EDV auf die von Luca erfassten, gespeicherten und freigegebenen Nutzerdaten und den gemeldetem Corona-Status zuzugreifen und entsprechende Maßnahmen für die Kontaktverfolgung ergreifen zu können.

Einsatz auch privat

„Betreiber“ der App können private Veranstalter oder auch Kommunen sein – Langenhagen etwa setzt die App schon ein. Die Region prüfe auch die Anbindung an das Kontaktverfolgungssystem durch den Einsatz anderer Apps zur Kontaktverfolgung – dazu gebe bislang erst einen Antrag eines Vereins. Ob die Region die Luca-App im Alltag einsetzt, werde nach „einem erfolgreichen Pilotbetrieb von mindestens einer Woche“ entschieden.

Kein Gesprächsersatz

Die Regionsverwaltung hofft, dass bei erfolgreichem Test und Einsatz der Luca-App „die Kontaktverfolgung einfacher und schneller“ möglich ist – weist gleichzeitig darauf hin, dass die App „aber nicht ein entsprechendes persönliches Gespräch“ ersetzt, sollte von Nutzern ein Risiko gemeldet worden sein.

Inzwischen alles digital?

Überhaupt sei das Gesundheitsamt der Region sowie die meldenden Labore und Arztpraxen inzwischen auf einem zeitgemäßeren technischen Stand, was die Datenübermittlung und -verarbeitung betrifft: „Am Anfang von Corona haben wir noch viele Faxe erhalten – inzwischen ist alles digitalisiert“.

Sormas statt Aeskulab?

Das Gesundheitsamt setzt bei der digitalen Datenverarbeitung derzeit noch auf die Software „Aeskulab“. Die „finden wir im Moment ganz gut“; sagt Wendt. Sie biete vergleichbare Leistungen wie die vom Bundesgesundheitsministerium forcierte Software „Sormas“. Letztere werde derzeit parallel getestet. Die Entscheidung darüber sei „offen“ – sollte der Bund aber konkrete Vorgaben machen „werden die umgesetzt“.

Derzeit nutzen nach Recherchen des ARD-Magazins „Kontraste“ etwa 90 von 400 Gesundheitsämtern Sormas zur Kontaktnachverfolgung und Meldung an das Robert Koch-Institut (RKI) – die meisten nur im Testbetrieb. Dabei sollte das bis Ende Februar umgesetzt sein. Als Grund werden Probleme der Anbindung an die EDV des RKI genannt – das passt nicht, die Daten müssen immer noch überwiegend „per Hand“ in deren EDV übertragen werden.

Von Ralph Hübner