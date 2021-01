Hannover

Ab Februar sollen in Niedersachsen auch über 80-Jährige geimpft werden, die zu Hause leben. Doch die fühlen sich bisher allein gelassen, sind verunsichert und verwirrt. Denn: Die Senioren müssen sich einen Impftermin reservieren und zu einem der Impfzentren anreisen. Aber wie? Die NP-Redaktion beantwortet die wichtigsten Fragen zu den Anmeldeformalitäten – und erklärt, weshalb die Region Hannover den vom Sozialministerium vorgesehenen Zeitplan bereits revidiert.

Wann und wie können Termine für Corona-Impfungen reserviert werden?

Ab dem 28. Januar sollen auch Senioren über 80 Jahre, die zu Hause leben, in Niedersachsen geimpft werden. Das Sozialministerium informiert am 28. Januar in Informationsschreiben über die Terminvergabe: Über eine Hotline (0800 99 88 665) und über eine Internetplattform (www.impfportal-niedersachsen.de) können sich Impfberechtigte anmelden. Das Impfen der nicht in Heimen lebenden Über-80-Jährigen sollte im Februar beginnen. Doch ob dies auch im Impfzentrum am Messegelände wie geplant stattfinden kann, sei laut Region Hannover noch offen.

Anzeige

Wieso ist nicht klar, ob der Start der Impfungen in Hannover am 1. Februar beginnt?

Die Region Hannover gab gekannt, dass aufgrund des derzeitigen Engpasses bei der Lieferung von Impfstoff „Stadt und Region ihre Erwartungen zum weiteren Fortschritt revidieren“ müssten. Die Erstimpfungen in Alten- und Pflegeheimen könnten sich nach aktuellem Stand bis in den Februar hineinziehen und nicht wie gehofft Ende Januar abgeschlossen werden. Deshalb müsse die Terminplanung mit den Heimen angepasst werden. Die Erstimpfung und Folgeimpfung in Alten- und Pflegeheimen habe für Stadt und Region Priorität.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie viele Impftermine wird es für über 80-Jährige geben?

Über die Hotline sowie online können immer nur solange Termine gebucht werden, solange Impfstoff verfügbar ist. Im Februar rechnet das Sozialministerium mit 30.000 Impfterminen pro Woche für Niedersachsen. Es werde laut Sozialministerium jedoch wöchentlich neuer Impfstoff geliefert, sodass es auch fortlaufend weitere Impftermine gebe, die reserviert werden könnten.

Wie läuft eine Anmeldung über die Hotline und das digitale Impfportal ab?

Sowohl über die Hotline als auch über das Impfportal werden zuerst die persönlichen Daten erfasst. Abgefragt wird beispielsweise das Alter, mögliche Vorerkrankungen sowie der Beruf der Impfberechtigten. Wenn die Abfrage ergibt, dass die Person nach den Kriterien der Ständigen Impfkommission (STIKO) und der entsprechenden Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums vorrangig gegen Covid-19 geimpft werden soll, wird ein Termin in einem Impfzentrum der Wahl vereinbart. Eine schriftliche Terminbestätigung erfolgt per E-Mail und per Post. In dieser wird ein QR-Code, ein zweidimensionaler Barcode der Informationen durch schwarze und weiße Punkte darstellt, mitgeschickt. Dieser muss beim Impftermin zusammen mit dem amtlichen Lichtbildausweis vorgelegt werden.

Wie oft muss eine Person ins Impfzentrum kommen?

Es gibt eine Erstimpfung und eine Folgeimpfung. Bei der Terminvergabe werden somit gleich zwei Termine vereinbart. Die beiden Impfungen erfolgen in einem festgelegten zeitlichen Abstand von drei Wochen. Effektiv ist der Impfstoff nur, wenn beide Impftermine wahrgenommen wurden. Weil dies so wichtig ist, bekommen die zu Impfenden vor dem zweiten Impftermin per Mail und per Post eine Erinnerung an den Termin zur Folgeimpfung.

Wie viele Impfzentren gibt es?

In Niedersachsen gibt es 45 Impfzentren – eins davon in Hannover. Die Messehalle 25 auf dem Messegelände wurde für die Impfungen der Stadt und Region Hannover umfunktioniert und ist längst einsatzbereit. Informationen zur Anreise gibt es auf der Webseite der Region Hannover. Eine Auflistung der Impfzentren in ganz Niedersachsen gibt es hier.

Was machen Senioren, die aus dem Umland zum Impfzentrum anreisen müssen?

Bisher müssten diese Personen zum jeweils nächstgelegenen Impfzentrum selbst anreisen. Die Kosten können sich die Impfberechtigten jedoch zurückerstatten lassen. Hannovers SPD-Chef Adis Ahmetovic macht sich am Dienstag in der SPD Ratsfraktion für einen Fahrservice stark. Der Seniorenverband forderte Fahrgemeinschaften, bei denen die jüngere Generation unterstützen könnte.

Wie läuft die Kostenübernahme?

Personen, die gesundheitsbedingt auf einen Einzeltransport angewiesen sind, müssen sich vorab eine Transportbescheinigung von ihrem Hausarzt geben lassen und mit der Krankenkasse klären, ob die Kosten übernommen werden. Sollte dies nicht der Fall sein, kann die Transportbescheinigung zusammen mit der Transportrechnung beim Impfzentrum abgegeben werden. Dort muss dann auch die Kontonummer angegeben werden, sodass die Kosten erstattet werden können.

Was ist mit Senioren, die nicht zum Impfzentrum kommen können?

Personen, denen es nicht möglich ist das eigene Haus beziehungsweise die eigenen Wohnung zu verlassen, müssen laut Sozialministerium noch etwas warten – und zwar darauf, dass in Europa ein Impfstoff zugelassen wird, der keine durchgehende Kühlung benötigt und somit auch vom Hausarzt verimpft werden kann. Damit rechnet das Sozialministerium allerdings erst im Frühsommer.

Wann werden Senioren geimpft, die noch nicht über 80 Jahre alt sind?

Menschen ab 70 Jahren oder ab 60 Jahren werden laut Sozialministerium ebenfalls beizeiten angeschrieben und über den Impfstart für ihre Altersgruppen informiert. Wann dies passiert, ist noch unklar.

Wer bezahlt die Impfung ?

Damit die Impfung unabhängig vom Versicherungsstatus durchgeführt werden kann, ist sie für die Impfberechtigten kostenlos. Die Kosten für den Impfstoff übernimmt der Bund. Die Kosten für den Betrieb der Impfzentren übernehmen die Länder gemeinsam mit den gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen.

In dieser Reihenfolge wird geimpft Quelle: Niedersachsen

Seit wann wird in der Region Hannover geimpft?

Die ersten Impfdosen für die Region und Landeshauptstadt Hannover sind am Mittwoch, 30. Dezember 2020, eingetroffen. Seitdem haben mobile Teams in den Alten- und Pflegeheimen ihre Arbeit aufgenommen.

Wer wurde zuerst geimpft?

Zunächst wurden die Bewohner und Beschäftigen in Alten- und Pflegeheimen geimpft. Die Reihenfolge impfberechtigter Personen richtet sich nach Angaben der Region Hannover nach dem individuellen Risiko, insbesondere durch Alter, Wohnsituation, Vorerkrankung und beruflicher Exposition.

Wie viele Menschen wurden in der Region Hannover bereits geimpft?

In der Region Hannover wurden nach Angaben des Gesundheitsamtes rund 10.000 Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sowie Pflegekräfte geimpft (Stand: 22.01.2021). Die Folgeimpfung bekamen bisher bereits rund 250 Bewohner von Alten- und Pflegeheimen.

Wieso wurden noch nicht mehr Menschen geimpft?

Allein in Niedersachsen gibt es rund 800.000 Menschen, die zu der ersten Gruppe der Impfberechtigten gehören. Doch Niedersachsen erhält nach Angaben des Landes noch nicht ausreichend Impfstoff, um all diesen Menschen sofort ein Impfangebot machen zu können. Auf den Zeitpunkt der Lieferung von Impfstoffen habe das Impfzentrum der Region Hannover nach Angaben des Gesundheitsamtes keinen Einfluss.

Von Sophie Peschke