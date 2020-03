Reiseunternehmer: Staat lässt uns allein!

Hannover

Timo Kohlenberg (34) treiben große, existenzielle Sorgen um und er unternimmt etwas, damit sich das vielleicht doch noch ändert und er keinen seiner 25 Mitarbeiter entlassen oder sein Unternehmen gar schließen muss. Er führt – zusammen mit Schwester Julia Kurz (33) – America Unlimited, einen Spezialreiseveranstalter, der von Hannover aus seit 13 Jahren agiert und in der Branche wie bei den Kunden als angesehen und führend gelten darf.

Natürlich ist es die Corona-Krise, die ihnen zu schaffen macht – besser gesagt der ganzen Reisebranche. America Unlimited mit seinem Spezialzielgebiet natürlich besonders: Einreiseverbot der USA, jetzt auch Kanada, für mindestens zwei Monate, Ende offen. Der Unternehmer geht davon aus, dass nahezu alle bei ihm gebuchten Reisen für die nächsten zwei Monate vom Kunden im besten Falle umgebucht, überwiegend aber wohl storniert werden und er so eine Million Euro an Umsatz verliert. Und das ist noch der günstigere Fall. Kohlenberg: „Wenn das bis Herbst geht, verlieren wir zehn Millionen Euro Umsatz!“

Allein gelassen

Der Geschäftsführer beklagt, dass die Probleme der Reisebranche weder von der Politik noch den Medien wirklich wahrgenommen würden: „Wir als Veranstalter werden vom Staat gerade alleine gelassen, es gibt keine speziellen Hilfsangebot für uns!“, Dabei biete die Reisebranche in Deutschland 2,9 Millionen Arbeitsplätze, stehe für 231 Milliarden Euro Umsatz, vom Reisebüro über die Fluglinien und Hotels bis zu den Veranstaltern. „Die Branche steht am Abgrund im Moment“, sagt der Unternehmer, „und in den Medien ist gar nicht so präsent, was für eine Riesenindustrie da dahinter hängt.“ Das will er ändern.

Die Video-Initiative

In einer Telefonkonferenz mit anderen Reiseveranstaltern hat Kohlenberg angeregt, eine Videobotschaft für Internetplattformen von Youtube bis Facebook zu gestalten, wo auf all die Probleme hingewiesen wird, anhand von individuellen Fallbeispielen, unterlegt mit Zahlen zu Stornierungen, Umbuchungen und der gefährdeten Arbeitsplätze.

Das kam anscheinend an – mehr als 40 der über 300 Spezialreiseveranstalter-Kollegen, die wie er Mitglied in der Branchenkooperation AER sind, hätten ihm ihre Beiträge geschickt. Er hat alles zusammengestellt und mittlerweile ist die Videobotschaft fertig und der Hilferuf unter dem Label AER veröffentlicht. Verbunden mit konkreten Forderungen an die Politik. Schließlich falle bei einem Reiseveranstalter wie America Unlimited nicht nur der Umsatz einer stornierten Reise weg – in vielen Fällen bekämen sie das an Fluglinien oder Hotels schon vorab gezahlte Geld nicht zurück und müssten doch den Kunden ihre Anzahlungen vollständig zurückzahlen. „Das ist dann ein doppeltes Minus für uns“, sagt Kohlenberg.

Botschaft und Forderungen

Daher enthält die Videobotschaft drei Forderungen:

Statt Storno und Rückzahlung sollen auch Reisegutscheine möglich sein, wie es in Frankreich und weiteren Ländern möglich sei, erklärt der Unternehmer.

Zudem solle es einen „Schutzschirm“ für die Reiseveranstalter geben – indem der Staat etwa laufende Kosten wie Lohnzahlungen und Miete übernimmt. Kurzarbeit sei gerade keine Möglichkeit – durch die Umbuchungen und Stornierungen gebe es sehr viel zu tun. Vorbild seien hier etwa die Niederlande, wo der Staat die Personalkosten übernehme.

Außerdem soll der Staat den Reiseveranstaltern Stornokosten erstatten, die diese selbst nicht von Hotels, Fluglinien und Co. zurückerhielten.

„Ich hoffe, die Politik registriert jetzt unsere Probleme und es entwickelt sich überhaupt mal eine Sensibilität für die Belange der Reisebranche“, sagt Kohlenberg.

Von Ralph Hübner