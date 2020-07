Hannover

Dieses Jahr wäre es „ein ganz besonderes Maschseefest gewesen“ sagt Hans Nolte, Hannovers Tourismuschef und oberster Festorganisator: Mit dem Start eines neuen Dreijahreszyklus und neuen Ausstellern und Betreibern nach einer europaweiten Ausschreibung. Nun aber sei es „ein komplett verlorenes Jahr mit weiter laufenden Kosten“. Kurz gesagt, sei es „frustrierend: Wir haben Aufwand im sechsstelligen Bereich, der nicht durch Einnahmen aufgewogen wird.“

Dazu zählen neben Personalkosten auch Belastungen durch Abschreibungen, etwa für den angeschafften Schwerlastboden, auf dem die Buden stehen, für die Stromaggregate oder auch die Zu- und Abwasserverrohrungen: Da sei auf sechs bis neun Jahre kalkuliert – und alles, was dieses Jahr entfalle (etwa auch der Feuerwerkswettbewerb), das könne man „keinem in Rechnung stellen außer uns selbst. Und dann stehst du da mit kurzem Hemd!“

Hoffnung auf 2012

Die städtischen Gesellschaft HMTG (zuständig für Tourismus und Marketing) und ihre Tochtergesellschaft HVG (Veranstaltungen) gerieten zwar „noch nicht in Existenznöte, doch müssen wir deren Leistungsfähigkeit erheblich zurückfahren“. Nolte: „Was bleibt, ist die Hoffnung auf zumindest teilweise normale Verhältnisse in 2021“. Immerhin habe man mit dem Oberbürgermeister geklärt, dass die Dreijahres-Laufzeit der neuen Verträge für Maschseefestbeschicker erst 2021 beginnt und die Ausschreibung nicht umsonst war.

Nicht viel los: Überlaufen war das Nordufer am Mittwoch nicht. Quelle: Rainer Dröse

Da das vierwöchige Fest rund um den See „inzwischen weit weg vom reinen Tagestourismus mit Einzugsgebiet 40 Kilometer im Umkreis“ sei, sei der Ausfall auch für die Hotels und Gastronomie eine bittere Pille, denn „das Maschseefest hat uns in den letzten Jahren zunehmend das Sommerloch zugespielt“, sagt Nolte. Die Zahl der Übernachtungen zur Festzeit sei gestiegen, da besonders immer mehr Firmen Mitarbeiter zu Veranstaltungen in dieser Zeit nach Hannover geholt hätten und das auch zu Übernachtungen führte. „Dieses Jahr spielt sich da und aus touristischer Sicht null ab, überhaupt nichts.“

Gastronomie leidet

„Die Mehrheit der Gastronomen sieht das Maschseefest schon als Bereicherung von Hannovers Kulturlandschaft an – da fällt nun etwas weg, was Attraktivität ausmacht. Das muss man beklagen, wenn man Gastronom ist“, sagt Rainer Balke, Landeschef des Branchenverbandes Dehoga. Besonders bitter sei es für die Gastronomen, die am See wären und dort sonst ja „einen beträchtlichen Teil ihres Jahresumsatzes generieren – die leiden natürlich alle gewaltig“. Auch wenn es andererseits immer wieder heiße, das Fest ziehe Geschäft aus der Innenstadt ab: Der Verlust jetzt sei „schwerer zu beklagen“, als dass jetzt mehr Geschäft für die Innenstadt anfalle. Die Hoteliers sähen das ähnlich, sagt Balke, denn in der Sommerzeit gebe es sonst ja etwa weniger Geschäftsreisen – und da bringe das Maschseefest „schon die eine oder andere Übernachtung“. Den Ausfall könne man „nur bedauern und hoffen, dass Corona nächstes Jahr überwunden ist und das Maschseefest zu alter Größe zurückfindet“.

Von Ralph Hübner