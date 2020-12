Hannover

Pinzetten und Komedonenquetscher liegen neben kleinen Ampullen und Pflegeprodukten im Kosmetikstudio in Bothfeld griffbereit. Orangefarbene Handtücher sind ordentlich gefaltet auf dem Behandlungsstuhl abgelegt worden. Der ebenfalls orangefarbene Vorhang zum Eingangsbereich zum Kosmetikstudio ist offen – alles wirkt so, als würde jeden Moment die nächste Kundin hereinspazieren.

Doch Kosmetikstudio-Inhaberin Ulrike van Veen hat nach wie vor keine Kundin – ihr Studio musste bereits seit Wochen geschlossen bleiben, seit dem Teil-Lockdown Anfang November. Die 62-Jährige ist verärgert: „Ich halte das nicht mehr aus“, sagt sie. Van Veen ist wütend. Nicht etwa über die Corona-Maßnahmen selbst, sondern vielmehr darüber, dass ihr Berufsstand derzeit vergessen werde: „Als der harte Lockdown ab dem 16. Dezember bekannt gegeben wurde, hieß es überall, dass Kosmetikstudios genauso wie Friseure schließen müssten. Dabei haben Kosmetikstudios in Niedersachsen ja schon seit fast zwei Monaten zu.“

Anzeige

Während andere sogenannte körpernahe Dienstleistungen wie Friseure und medizinische Fußpflege während des Teil-Lockdowns noch arbeiten konnten, waren Kosmetikstudios längst geschlossen. Das fand van Veen unfair und wollte sogar klagen. Doch spätestens mit dem Beschluss des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts vom 10. November war klar, dass „die Schließung von Betrieben der körpernahe Dienstleistungen oder der Körperpflege“ Bestand behalten würde.

„ Kosmetikstudios wurden von der Politik vergessen“

Van Veen empfand die Entscheidung als Willkür: „Ich habe noch nie einen Friseur mit einem 1,5-Meter-Arm gesehen“, sagt die Kosmetikerin. Beim Friseur werde genauso nah am Menschen gearbeitet wie in ihrem Kosmetikstudio. Zwar akzeptiere sie die Maßnahmen, ungerecht behandelt fühle sie sich aber trotzdem. „Ich habe das Gefühl, das Kosmetikstudios von der Politik vergessen werden“, sagt sie traurig. Darin sieht sie sich jetzt bestätigt: „Als der Winter-Lockdown beschlossen wurde, hat anscheinend niemand dran gedacht, dass Kosmetikerinnen bereits seit sieben Wochen nicht arbeiten konnten.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hans-Hermann Buhr von der Industrie- und Handelskammer Hannover kennt die Problematik: „Wir haben in den vergangenen Wochen unzählige Anfragen von niedersächsischen Kosmetikstudiobetreibern bekommen,“ sagt der Handelsreferent im NP-Gespräch. Viele fühlten sich ungerecht behandelt – auch weil in anderen Bundesländern wie im Saarland, Thüringen und Sachsen-Anhalt im November und Anfang Dezember auch in Kosmetikstudios gearbeitet werden durfte.

„Ich bin frustriert, weil ich nicht arbeiten darf“

Van Veen betreibt ihr Kosmetikstudio seit 2004 als Selbstständige. Nach bereits sieben Wochen ohne Kunden im Lockdown im Frühjahr, macht ihr der Winter-Lockdown erneut zu schaffen. „Ich arbeite gerne und bin wirklich frustriert, dass ich nicht arbeiten darf.“ Ihr fehle der Kundenkontakt und die Arbeit im gemütlichen Kosmetikstudio – und vor allem die Einnahmen.

Zwar habe die Kosmetikerin mittlerweile die November-Hilfe bekommen, die decke jedoch nur die laufenden Kosten des Kosmetikstudios: „Für anderen Ausgaben muss ich seit Wochen an mein Gespartes.“ Zudem mache ihr die Ungewissheit zu schaffen: „Ich weiß zum Beispiel gar nicht, ob es im Januar auch eine finanzielle Hilfe geben wird, wenn ich weiterhin nicht arbeiten kann.“

Ausgerüstet: Ulrike van Veen würde gerne arbeiten, darf es aber seit Anfang November nicht. Quelle: Peschke

In die Corona-Maßnahmen wie beispielsweise Desinfektionsmittel, FFP2-Masken und Spuckschutz hat van Veen im März viel Geld investiert. „Ich habe mich an alles gehalten und das hat auch wunderbar geklappt, als ich nach dem ersten Lockdown im Frühjahr wieder öffnen konnte“, findet van Veen. Zudem arbeite sie alleine und sei demnach jeweils nur mit einer Kundin in ihrem Kosmetikstudio. Dass sie selbst sich anstecken könne, fürchtet die 62-Jährige nicht: „Ich fühle mich trotz Corona wohl bei der Arbeit.“ Schließlich trage sie eine zertifizierte Maske, eine Schutzbrille und Einmal-Handschuhe. „Und dann ist noch die Lupenlampe zwischen mir und meiner Kundin,“ sagt van Veen.

„ Kosmetik zählt zum Allgemeinwohl“

Doch im Kosmetikstudio mit ihren Kundinnen wird van Veen auch weiterhin nicht sein können: „Ich mache mir ehrlich gesagt keine Hoffnung, dass es nach dem 10. Januar wieder losgehen kann.“ Und trotzdem behält sich van Veen ein wenig Zuversicht und plant ständig Termine um. „Ich könnte sofort mit der Arbeit starten“ – sollte der Lockdown nach dem 10. Januar vorüber sein und damit auch die Schließung von Kosmetikstudios aufgehoben werden.

Van Veen hofft darauf: „Kosmetikbehandlungen sind nämlich genau das, was viele Menschen jetzt auch brauchen, weil es ihnen so gut tut“, glaubt van Veen. Insbesondere bei Menschen mit akuten Hautproblemen wie zum Beispiel Akne sei ein regelmäßiger Besuch im Kosmetikstudio wichtig. Wenn das Gesicht ausgereinigt, ausgedampft und massiert sei, fühlten sich ihre Kundinnen nicht nur schön, sondern auch gestärkt. „Das hat etwas mit Selbstfürsorge, Entspannung und Selbstbewusstsein zutun. Ich finde sogar, dass Kosmetik zum Allgemeinwohl zählt“, betont van Veen. Das würde sie ihren Kundinnen auch in diesen außergewöhnlichen Zeiten gerne zugute kommen lassen – darf es aber bereits seit sieben Wochen nicht.

Griffbereit: Milienmesser, Pinzette und Komedonenquetscher könnten sofort eingesetzt werden, gäbe es nicht den November-Lockdown. Quelle: Peschke

„Schon seit Ende Oktober fühle ich mich total unsicher und auch traurig“, gibt van Veen zu. Ihre gesamte Familie leide stark unter der Corona-Pandemie – ihre Söhne seien Schauspieler und DJ. Genau wie ihre Mutter wollen sie arbeiten und können es aktuell nicht. „Es gibt keinen Tag, an dem ich mir nicht wünsche, dass ich mein Studio wieder öffnen darf,“ sagt van Veen.

Von Sophie Peschke