Coronavirus: Kinos bieten weniger Tickets an

Hannover

Das Astor-Kino in der Nikolaistraße gehört wie das Hochhauskino und die Kinos am Raschplatz zum Geschäft von Hans-Joachim Flebbe, der einst in Hannover an gleicher Stelle die Cinemaxx-Kette gründete. Für das Astor verzeichnet man laut Pressesprecher Arne Schmidt "eine deutlich wachsende Zurückhaltung" des Besucherzustroms.

Das Astor werde aber weiter Vorstellungen anbieten, denn „die Alternative ist keine" - Schließung kommt demnach nicht in Frage. Allerdings reagiere man auf das Corona-Risiko: „Wir versuchen, die Besucher in den Sälen zu entzerren", beschreibt Schmidt das Bemühen, Platz zwischen den Filmfreunden zu schaffen, sie auf Abstand zu bringen, wo möglich. „Wir lassen Reihen frei und Plätze zwischen Besuchergruppen, die gemeinsam gebucht haben. Das korrigieren wir zurzeit händisch, arbeiten aber daran, dass das Kassensystem das erledigt", erklärt der Sprecher. Aktuell biete man „höchstens noch 40 Prozent" der normalen Kapazität an - „auf unbestimmte Zeit". In Hannover stehen 10 Säle mit 2100 Plätzen zur Verfügung, der größte Saal biete etwa 650 Plätze.

„Freie Platzwahl“

Das Apollo in Linden gehört Thorben Scheller, der mit Flebbe gemeinsam die Raschplatzkinos und das Hochhaus-Kino betreibt. Ins gesamt bieten die Säle etwa 650 Plätze, das Apollo hat mit 199 den größten Saal - „das ist weit weg von 1000". Seit Donnerstag merke man, das weniger Menschen kommen : „Es ist nicht so, dass unsere Säle auch nur halb voll wären - wir sind nicht so ausgelastet, dass wir Maßnahmen ergreifen müssten", erklärt Scheller. „Bei uns gibt es freie Platzwahl - da kann sich jeder aussuchen, wo er sich hinsetzt, da ist genügend Abstand möglich."

Sollte jemand beim Betreten des Saales doch Bedenken bekommen, es ihm zu voll sein und die Platzsituation ihm nicht gefallen, „dann sind wir natürlich bereit, die Karte zurückzunehmen", verspricht der Geschäftsführer. Ob angesichts der Corona-Krise jemand ins Kino gehe, das obliege „der Verantwortung eines jeden selbst".

Keine Auskunft möglich?

Das Cinemotion in Langenhagen (ehemals Utopia) bietet in vier Sälen etwa 760 Plätze. Am Telefon der Zentrale in Hamburg hieß es: Alle auf der Homepage für das Wochenende aufgeführten Vorstellungen fänden statt - da aber kein Ansprechpartner für die Presse im Haus sei, könne man nichts weiter dazu sagen.

Platzangebot halbiert

Für das Cinestar in Garbsen gelten die gleichen Regeln wie für die gesamte Kinokette (die gerade von Cinemaxx übernommen werden soll), heißt es auf NP-Anfrage: Es werden nur noch maximal Tickets für die Hälfte der Plätze verkauft und je Saal maximal 150 Sitze. Außerdem, teilt Cinestar mit „werden unsere Gäste bei der Sitzplatzwahl immer mit Abstand von ein bis zwei Plätzen zum Sitznachbar platziert". Auch die Vorstellungsplanung werden zunehmend so gestaltet, „dass die Ansammlung von Gästen in den Foyer-Bereichen auf ein Minimum reduziert wird".

Den Spielbetrieb bis 30. April eingestellt hat das hannoversche Minikino Lodderbast (20 Plätze). Auf seiner Internetseite heißt es: Man folge der Weltgesundheitsorganisation ( WHO), die empfohlen habe, nach Möglichkeit alle Veranstaltungen für einen gewissen Zeitraum abzusagen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen: „Auch wenn es uns in jeder Hinsicht schmerzt" schreiben die Betreiber, „folgen wir dieser Empfehlung, weil uns euer Wohl am Herzen liegt".

Die Cinemaxx-Kette antwortete am Freitag nicht auf die konkreten NP-Fragen. Erklärt wurde: „Die Sicherheit unserer Kunden und Mitarbeiter ist für uns von größter Bedeutung, daher halten wir uns in dieser Situation eng an die offiziellen Richtlinien. Falls sich diese Vorgaben ändern, werden wir entsprechend reagieren.“

An der Ticket-Reservierungshotline von Cinemaxx hieß es aber: Ganz normaler Kinobetrieb, aber es werden „Reihen freigelassen, so dass Sie vor und hinter sich niemanden haben“. Das sei der aktuelle Stand Freitagnachmittag, könne sich aber je nach Entwicklung ändern – dann sollte man gegebenenfalls nochmal anrufen.

Von Ralph Hübner