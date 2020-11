Hannover

Die Macher der Jobmesse greifen die Regionsverwaltung an und fordern Schadenersatz. Die Ordnungsbehörden hatten die Schau untersagt – wegen des Coronavirus.

In einem „Offenen Brief“ als Zeitungsanzeige, erschienen auch in der Neuen Presse, kritisieren die Veranstalter die Entscheidung, die Jobmesse zu untersagen. Der Vorwurf auch an Regionspräsident Hauke Jagau („Sie haben sich erlaubt“): Die Verwaltung habe sich kein Bild vom Konzept der Jobmesse gemacht und keinen anderweitigen Vorschlag unterbreitet. Die Untersagung der Jobmesse – mitten im Aufbau – sei unnötig gewesen, so die Macher weiter, und eine Ungleichbehandlung, zumal die Messe schon am Wochenende vor der bundesweit verhängten neuerlichen Corona-Maßnahmen am 2. November stattfinden sollte – als etwa Restaurants noch besucht werden durften und „überfüllte Busse und Bahnen durch die Region“ fuhren.

Unterzeichnet ist der Brief von den Geschäftsführern der „ BARLAG werbe- & messeagentur GmbH“, die die „ Jobmesse Deutschland Tour“ sowie „Beruf & Bildung“ organisiert, Michael Barlag und Stefan Süß. Sie reklamieren für sich, dass ihr Jobmesse-Sicherheits- und Hygienekonzept bundesweit seit September zehn Mal erfolgreich umgesetzt worden sei.

„Unmut nachvollziehbar“

Regions-Pressesprecherin Christina Kreutz erklärte darauf der NP: „Für die Region Hannover ist das oberste Gebot, die Infektionsketten zu unterbrechen. Die Entwicklung in der vergangenen Woche erlaubte es aus Sicht des Gesundheitsamts nicht, weiter abzuwarten. Der Unmut und die Enttäuschung der Veranstalter der Jobmesser ist nachvollziehbar – auch vor dem Hintergrund, dass im Handel die Vorschriften zum Teil noch nicht so umgesetzt werden, wie es sein sollte.“

Die Ordnungsbehörden seien „angehalten, die Einhaltung der Regeln zu kontrollieren und gegebenenfalls einzugreifen“, erklärt Kreutz weiter und ergänzt: „. Schlechte Beispiele können aber kein Argument sein, anderorts Lockerungen zuzulassen.“ Daher werde es auch künftig „immer wieder Härten geben“. Angesichts des Infektionsgeschehens sei es der Region Hannover in der vergangenen Woche geboten erschienen, die Jobmesse abzusagen „und so das Risiko einer weiteren Verbreitung zu reduzieren. An dieser Einschätzung ändert auch der offene Brief – der im Übrigen der Region bislang nicht direkt zugestellt wurde – nichts.“

Klagen erfolglos

Die NP hatte auch gebeten, zu sagen, wie man bei der Region zu den in dem offenen Brief angedeuteten womöglich drohenden Klagen auf Schadenersatz steht. Kreutz: „Zu Rechtsfragen äußern wir uns nicht. Darüber würden dann gegebenenfalls Gerichte entscheiden.“ Es habe da auch „schon einige Klagen von Messeveranstaltern gegen die Region gegeben – und die waren nicht erfolgreich.“

Von Ralph Hübner