Hannover

Heide Grimmelmann-Heimburg, Geschäftsführerin des Klinikums Wahrendorff (12 Tageskliniken, zwei Krankenhäuser) , freut sich, dass die Impfpflicht kommt: „Wir haben uns 2020 und 2021 mit hohem Einsatz, extremen Engagement und mit Eigeninitiative im Klinikum Wahrendorff in einer Impfkampagne und eigenem Impfzentrum gegen Covid-19 stark gemacht, lange bevor die großen Markenunternehmen auf die aktuelle Kampagnenidee gekommen sind.“

Die beschlossene Impfpflicht schaffe „zusätzliche Sicherheit für unsere Patientinnen und Patienten, Bewohnerinnen und Bewohner und unter den Kolleginnen und Kollegen“, sagt die Managerin. Sollten deswegen Mitarbeitende „aus ihrem Job aussteigen oder pausieren“, wäre das „sehr bedauerlich und wir würden uns freuen, wenn wir auch diejenigen noch erreichen, die Ängste und Sorgen vor der Impfung haben“. Man sei bei Wahrendorff „täglich am Boostern, am Zweitimpfen und haben in den letzten Tagen zudem eine sehr erfreuliche Anzahl an Erstimpfungen nachziehen können“. Die Impfquote liege „deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt. Wir haben im gesamten Klinikum Wahrendorff eine Impfquote von über 90 Prozent“.

Diakovere

Beim Klinikbetreiber Diakovere (Henriettenstift, Friederikenstift) gibt sich Sprecher Matthias Büschking etwas zurückhaltend: „Grundsätzlich begrüßen wir die Initiative; wir sind von Anfang an Befürworter der Impfpflicht. Die Endfassung des Gesetzes mit zahlreichen Änderungen auch an anderen Stellen liegt uns jetzt erst vor. Wir prüfen es genau, vorher möchten wir nicht abschließend bewerten.“ Über alle Diakovere-Betriebseinheiten hinweg betrage die Impfquote aktuell 90 Prozent.

Klinikum Region Hannover

Für das Klinikum der Region Hannover (KRH, acht Krankenhäuser, zwei psychiatrische Einrichtungen) sie „die Entscheidung des Gesetzgebers ist ein deutliches Signal“, sagt Unternehmenssprecher Niko Gerdau. Und ist sicher: „Für das Klinikum Region Hannover ergibt sich daraus ein überschaubarer Handlungsbedarf, da wir im klinischen Bereich eine Impfquote von über 95 Prozent haben.“

Rotes Kreuz

Nadine Spangenberg, Pressesprecherin des Deutschen Roten Kreuzes in der Region Hannover, wo viele verschiedene Pflege-Dienstleistungen und natürlich der Rettungsdienst angeboten werden, sagt: „Die einrichtungsbezogene Impfpflicht betrifft in unserem Verband vorrangig die Bereiche Rettungsdienst und Pflege. Da die Impfquote bereits hoch ist, betrifft es nur wenige Mitarbeitende. Einige von den bis dato Ungeimpften haben sich nach Einführung der 3G-Regel am Arbeitsplatz bereits für eine Erstimpfung entschieden und werden etwa Anfang des kommenden Jahres sogar vollständig geimpft sein.“ Darum würden wohl bei Inkrafttreten der Impfpflicht im März „nur noch sehr wenige unserer Mitarbeitenden (...) ungeimpft sein“.

