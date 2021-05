Hannover

Machen es große Versicherungskonzerne wie Talanx/HDI, VHV oder VGH wie Reisegigant Tui, der sich in Hannover einen „Campus“ schafft – mit 1700 Arbeitsplätzen für 3000 Mitarbeiter und intelligentem Platzverteilmanagement (NP berichtete), was unterm Strich einen zweistelligen Millionenbetrag an Kosten sparen soll? Kurz: beziehen sie kleinere Immobilien, bauen vielleicht neue?

Als Folge des durch die Pandemie ausgelösten Home-Office-Vorrangs werde beim Versicherungskonzern Talanx (HDI, Hannover Rück) ein großer Teil der Bürofläche „derzeit Corona-bedingt tatsächlich nur sporadisch und sehr reduziert genutzt“, erklärt Jens Warkentin, Personalvorstand beim HDI in Deutschland.

Nutzung von Büros wird sich wandeln

Die Nutzung von Büros wird sich infolge der inzwischen etablierten Nutzung während des mobilen Arbeitens wandeln, sagt der Vorstand: „Büroflächen werden in Zukunft zum großen Teil als Räume für Interaktion und Zusammenarbeit genutzt werden. Die Funktion des Büros als ein Ort für die Einzelarbeit wird dagegen zurückgehen, wie auch die in Summe benötige Fläche.“

Bedarf für ruhige Büros

Trotz sinkenden Bedarfs an klassischer Bürofläche sei allerdings „die Notwendigkeit nicht zu unterschätzen, in Büros als Interaktionsflächen zu investieren“. Denn der Bedarf und der Anspruch etwa an Teamräumen steige durch die neuen Formen der Zusammenarbeit. Zusätzlich dürfen laut Warkentin auch so genannte „Silence Rooms“ zum konzentrierten und ruhigen Arbeiten nicht außer Acht bleiben, würden diese weiter notwendig sein.

Bereits vor Ausbruch der Pandemie gab es in vielen Bereichen der HDI-Gruppe die Möglichkeit, bis zu zwei Tage pro Woche mobil zu arbeiten. „Diese Regel halten wir aufrecht und prüfen zudem, ob wir die Möglichkeiten erweitern.“

Home Office für mehr als 90 Prozent

Für die Büros hat Talanx/HDI derzeit aus Sicherheitsgründen eine Belegungsquote von maximal 25 Prozent festgelegt. Die tatsächliche Belegung liege deutlich darunter: über alle deutschen Standorte hinweg seien es seit Jahresanfang durchschnittlich rund 15 Prozent. Warkentin: „Von den rund 23.000 Mitarbeitern in der gesamten Talanx-Gruppe arbeiten zeitweise deutlich mehr als 20.000 mobil. Weltweit können mehr als 90 Prozent unserer Mitarbeitenden reibungslos mobil arbeiten.“

VHV Gruppe mit „Kraftakt“

Die VHV Gruppe habe sehr früh begonnen, in ihre Digitalisierung zu investieren. Das zahlte sich in der Coronakrise aus, erklärt VHV-Pressesprecherin Martina Westholt. Um auch während der Pandemie die VHV-Gruppe arbeitsfähig zu halten, seien „in einem Kraftakt“ binnen kurzem 2.500 komplett PC sowie gut 1.000 Notebooks beschafft, konfiguriert und an alle Standorte und Mitarbeiter verteilt worden.

Neues Bürokonzept im Test

Zurzeit arbeiten laut Westholt rund 81 Prozent der 3142 Beschäftigten von Zuhause aus - vor Corona seien das etwa zwölf Prozent gewesen. Zur Unterstützung der „neuen digitalen, agilen und mobilen Arbeitsformen“ plane die VHV „ein neues, effizienteres Flächen- und Bürodesign für unsere moderne Arbeitswelt“. Das beinhalte „eine erhöhte Flexibilität des Arbeitsortes und der Arbeitszeit“. Getestet werde das Konzept seit Anfang letzten Jahres in einem Pilotbereich.

Trend: Mehr als die Hälfte im Homeoffice

Die VHV habe weitreichende Regelungen getroffen, um die mobile Arbeit und Telearbeit zu fördern. In der nächsten Umsetzungsphase, nimmt das Management an, werde „voraussichtlich mehr als die Hälfte“ der Mitarbeiter die Möglichkeit nutzen, auch mobil oder in Telearbeit zu arbeiten.

Die VHV Gruppe hat zurzeit mehrere Objekte angemietet, auch in Hannover. Nach Umsetzung des neuen Arbeitsplatzkonzeptes und mit den Erfahrungen mit mobiler Arbeit soll überprüft werden, „ob der Flächenbedarf in diesem Ausmaß künftig noch bestehen wird“.

VGH Versicherungen legen Wert auf Nähe

Bei den VGH Versicherungen lege die Unternehmensleitung „auch künftig ausdrücklich großen Wert auf persönliche Nähe und Anwesenheit der Mitarbeiter im Betriebsalltag“, sagt Unternehmenssprecher Christian Worms. Daher sei „aktuell nicht vorgesehen, Büroflächen oder ganze Immobilien abzustoßen oder zu vermieten, um einen bestimmten Anteil der Belegschaft künftig dauerhaft ins Homeoffice ‚auszulagern’.“

Anwesenheit begrenzt

Allerdings sei etwa die Belegung von Arbeitsflächen, Besprechungsräumen und Betriebsrestaurant und damit die Zahl gleichzeitig anwesender Mitarbeiter entsprechend des Verlaufs der Corona-Pandemie begrenzt worden.

Nach Beginn der Pandemie habe die VGH die technischen Voraussetzungen für Arbeiten im Homeoffice „zügig bereitgestellt und ausgeweitet“. Jetzt könnte „theoretisch der ganz überwiegende Teil unserer Belegschaft auch von zu Hause aus arbeiten“, erklärt Worms. Der Anteil der Mitarbeitern, die (sofern ihr jeweiliger Job das zulässt) überwiegend vom Homeoffice aus tätig waren oder sind, habe in der Spitze bis zu 80 Prozent erreicht.

Von Ralph Hübner