Es glitzert und glänzt. Pailletten, Spitze und Tüll finden sich im Laden „White and Night“ auf drei Etagen. Selbst durch das Fenster funkelt es herein – die Georgstraße ziert längst die Weihnachtsbeleuchtung. Inhaberin Stefanie Nimptsch (47) hängt ein Brautkleid aus feiner Spitze zurück und blickt nach draußen: „Die Leute rennen leider nur noch vorbei“, sagt sie. Die Laufkundschaft sei seit dem November-Lockdown komplett ausgeblieben. „Es gibt keinen Grund mehr, Anlassgarderobe und Brautmode zu kaufen“, stellt die 47-Jährige fest. Große Feiern gibt es schließlich aufgrund der Kontaktbeschränkung nicht mehr. Trotz des spürbaren Umsatzrückgangs ist Nimptsch aber froh, dass der Laden überhaupt noch offen sein kann: „Wir fahren lieber auf Schmalspur als gar nicht.“

Bald nicht mehr im Trend

Eine Straße weiter steckt Rolf Eisenmenger (66) eine gemusterte Krawatten in einen Aufsteller. Die Binder sind sonst schnell verkauft – insbesondere im November und Dezember, der Weihnachtssaison. Doch der Laden „Lo&Go“ in der Windmühlenstraße ist bis auf Eisenmenger und vier Mitarbeiter leer – seit mehreren Stunden war kein Kunde beim Herrenausstatter. „Wirtschaftlich wäre es vernünftiger, meinen Laden zu schließen“, sagt Inhaber Eisenmenger traurig. Er habe in diesem Jahr bisher rund 1,5 Millionen Euro weniger Umsatz gemacht als im Vorjahr.

Die Ware für die Saison war bereits vor Corona eingekauft worden – der Großteil der Smokings, Hemden und Mäntel fand bisher keinen Abnehmer. „Das ist echt ein Problem, weil die Ware verderblich ist“, sagt Eisenmenger. Bestimmte Farbe, Schnitte, Knöpfe und Kragenformen – all das sei in der kommenden Saison möglicherweise nicht mehr im Trend. „Ich bin nach dem ersten Lockdown im Frühjahr schon auf 800.000 Euro Ware sitzengeblieben“, sagt Eisenmenger. Aktuell mache er 90 Prozent weniger Umsatz. „Die Innenstadt ist wie ausgestorben“, stellt der 66-Jährige verzweifelt fest.

Verzweifelt: Rolf Eisenmenger, Inhaber des Herrenausstatters „Lo&Go“ spricht von Umsatzeinbußen von 90 Prozent. Quelle: Peschke

Darunter, dass während des November-Lockdowns Restaurants geschlossen bleiben müssen, litten nicht nur die Gastronomen selbst, sondern auch die Einzelhändler. „Die Innenstadt funktioniert wie ein Mosaik. Wenn ein Teil zubleiben muss, bringt es nichts, dass ein anderer Teil offen ist“, glaubt Eisenmenger. Dazu kämen konkrete Probleme: Für Einkäufer gibt es ohne Restaurants kaum Toilettenmöglichkeiten und auch keinen Ort für eine Stärkung zwischendurch. Kurzum: Das klassische Bummel-Erlebnis bleibt aus.

November und Dezember sonst umsatzstark

Petra und Mario Dammann aus Neustadt am Rübenberge bestätigen das: „Hätten wir keinen Termin in Hannover gehabt, hätten wir die Innenstadt gemieden. Wir fühlen uns hier nicht mehr wohl.“ Dass es vielen Menschen so geht, bekommen aktuell nicht nur die Einzelhändler im Textilbereich stark zu spüren. „Es wäre besser, nur einen Online-Shop zu haben“, stellt Inna John (40), Inhaberin vom Tisch- und Wohnkulturladen Lothar John, fest. Der Online-Shop würde derzeit die Verluste aus dem Geschäft in der Galerie Luise ausgleichen. Eigentlich sei der November und Dezember die umsatzstärkste Saison des Jahres: „Wir hatten gehofft, dass Weihnachten uns rettet“, sagt die 40-Jährige. Stattdessen verzeichnet man im November bereits Umsatzeinbußen von 30 Prozent.

„Zum Glück haben wir mit dem Online-Shop ein zweites Standbein“, sagt Inna John vom Tischkulturladen „Lothar John“ in der Galerie Luise. Quelle: Peschke

Martin Prenzler von der City-Gemeinschaft kennt die Problematik: „Die Innenstadt hat seit dem Teil-Lockdown 15 Prozent an Frequenz eingebüßt“, sagt er im NP-Gespräch. Er bestätigt massive Umsatzeinbrüche. „Das ist für manche Einzelhändler existenzbedrohend“, weiß Prenzler. Wichtig sei deshalb, dass die Hannoveraner nicht nur auf den überregionalen Online-Handel setzen würden: „Wir können unsere Binnenwirtschaft nur gemeinsam durch die Krise bringen, wenn wir vor Ort einkaufen.“

Das gilt nicht nur den Einzelhändlern in der Innenstadt. Andrea und Sven Hofmann, das Inhaberpaar des Babyausstattungsgeschäfts „Kinder der Stadt“ an der Podbielskistraße ( List) verkaufen deutlich weniger ihrer Geschenkartikel, Mitbringsel zu Baby-Partys oder Geburten. Die Hofmanns haben sich eine Alternative überlegt: Sie bieten ihre Artikel über einen Instagram-Shop an. Kunden können ihnen eine Nachricht schreiben und dann liefert das Paar die Artikel nach Feierabend nach hause. „Aber eigentlich lebt unser Geschäft vom direkten Kontakt mit unseren Kunden und von intensiver Beratung,“ bedauert Andrea Hofmann die derzeitige Situation. Die Beratung beispielsweise zu Kindermöbeln gibt es jetzt über Erklärvideos, ebenfalls auf Instagram. Das Konzept geht auf: „Gerade Möbel und Interieurartikel werden weiterhin gekauft.“

Setzen auf Social Media und Erklärvideos: Andrea und Sven Hofmann vom Babyausstattungsgeschäft „Kinder der Stadt“ in der Podbielskistraße bereiten sich auf eine längere Zeit ohne Laufkundschaft vor. Quelle: Peschke

Den Trend zum sogenannten Cocooning, also es sich zu Hause gemütlich zu machen, bemerkt auch Möbelhändler Robert Andreas Hesse (58): „Wir haben umsatztechnisch wirklich gut aufgeholt“, sagt er. Die Kundenfrequenz sei zwar auch bei Möbel Hesse weniger geworden. Dennoch: Die Kunden, die kommen investieren in Möbelstücke und Dekoartikel. „Im Frühjahr war es ein echter Run auf Gartenartikel, jetzt vertreiben wir vor allem Küchen,“ sagt Hesse. Da die Restaurants aktuell geschlossen sind, kochten die Menschen wieder mehr zuhause.

Von Sophie Peschke