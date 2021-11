Hannover

Lange Warteschlangen vor dem Gesundheitsamt, der Uni und im Umland der Region Hannover – in dieser Woche haben sich im Schnitt rund 3000 Menschen täglich bei den verschiedenen Impfstationen gegen das Coronavirus impfen lassen. Dabei wurden rund 12 Prozent der Menschen zum ersten Mal geimpft. 82 Prozent der Menschen haben sich ihre Booster-Impfung geholt, wie die Region am Freitag mitteilte.

Auch ab Montag wird das Angebot der Region Hannover weiter ausgebaut. „Die Zahlen zeigen, dass die Strategie, gezielt auf verschiedene niedrigschwellige Impfangebote zu setzen, richtig ist. Wir sind in einer Phase, in der es vor allen Dingen um Schnelligkeit geht. Daher werden wir die Impfteams auch weiter ausbauen“, sagt Regionspräsident Steffen Krach.

Die Termine und Impfstationen in Kalenderwoche 47

· In Barsinghausen von Montag bis Freitag 10 bis 16 Uhr, Marktstraße 5

· In Burgdorf von Montag bis Freitag, 10 bis 16 Uhr, in der Marktstraße 55.

· In Garbsen im Sozialzentrum Werner-Baesmann-Park von Montag bis Mittwoch, 10 bis 16 Uhr, Immenweg 5

· In Hannover von Montag bis Freitag, 9 bis 16 Uhr im Gesundheitsamt in der Weinstraße 2-3

· In Hannover von Montag bis Freitag, 9 bis 16 Uhr auf dem Parkplatz des Regionshauses, Hildesheimer Str.18/ Maschstraße 25

· In Hannover von Montag bis Freitag, 10 bis 16 Uhr in der Uni-Mensa, Callinstraße 23

· In Hannover-Mühlenberg von Montag bis Freitag, 10 bis 16 Uhr, Mühlenberger Markt 5

· In Hemmingen von Montag bis Freitag, 10 bis 16 Uhr, Rathausplatz 1

· In Laatzen von Montag bis Freitag, 10 bis 16 Uhr im Leine Center

· In Neustadt von Montag bis Freitag, 10 bis 16 Uhr, Marktstraße 32

· In Seelze von Montag bis Freitag, 10 bis 16 Uhr, Lampehof 1

· In Ronnenberg am Dienstag, von 9 bis 16 Uhr im Senioren- und Pflegestützpunkt Calenberger Land, Löwenberger Straße 2a

· Am 24.11. ist ein Impfteam von 10 bis 15.30 Uhr an der Leibniz Universität Hannover stationiert, Herrenhäuser Straße 2

· Am 25.11, wird ein Impfteam auf dem Maschinenbau Campus der Leibniz Universität Hannover sein, An der Universität 2 (Gebäude 8110, Raum 023)

Außerdem sind die Impfteams in der kommenden Woche in Senioren- und Pflegeheimen, Schulen und Tagespflegediensten in der gesamten Region unterwegs. „Wir werden auch Infektionsschwerpunkte in den Blick nehmen. Ganz allein mit den Mobilen Impfteams werden wir es aber nicht schaffen – daher freue ich mich, dass es überall in der Region nach und nach zusätzliche Impfangebote gibt“, so Krach.

Von NP