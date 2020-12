Hannover

Noch 20 Tage – dann ist die Corona-Weihnacht da. Das Weihnachtsfest in diesem Jahr wird anders – Weihnachtsgottesdienste werden zum Beispiel digital oder draußen verbracht. Doch die Vorfreude auf Weihnachten bleibt – auch weil die Kirchengemeinden sich kreative Konzepte überlegt haben, um Weihnachten trotz Corona-Pandemie für ihre Gemeindemitglieder zu retten.

Jeder Gottesdienst braucht Hygienekonzept

Bei der Organisation von Weihnachtsgottesdiensten zählt in diesem Jahr vor allem eins: Die Corona-Verordnung des Landes. Ein Weihnachtsgottesdienst ist nach Angaben des Gesundheitsamts der Region Hannover mit Blick auf Corona-Maßnahmen nicht anders zu werten, als ein „gewöhnlicher Gottesdienst“. Wichtig sei schlichtweg, dass ein Hygienekonzept erstellt werde. Dieses Hygienekonzept müsse sicherstellen, dass die Personenanzahl begrenzt wird, dass der Abstand eingehalten werden kann und Warteschlangen verhindert werden. Auch müsse geregelt sein, dass sanitäre Anlagen, Oberflächen und häufig berührte Gegenstände gereinigt werden. Zudem sei wichtig, dass regelmäßig gelüftet werde. „Diese Konzepte müssen nicht im Vorfeld durch das Gesundheitsamt abgenommen werden, aber auf Verlangen vorzeigbar sein“, sagt Pressesprecher Christoph Borschel.

Vor allem die größeren Kirchen hätten mittlerweile Erfahrung darin, etwaige Hygienekonzepte zu erstellen. Doch ein Problem bleibt: Wegen der Personenbeschränkung können deutlich weniger Personen an den Gottesdiensten teilnehmen. In die Marktkirche passen aktuell beispielsweise nur noch 190 Personen – vor der Corona-Pandemie haben bis zu 800 Personen Platz in der Marktkirche gefunden. „Wir wissen, dass wir auf große Gottesdienste in diesem Jahr verzichten müssen,“ sagt Insa Becker-Wook vom evangelischen Stadtkirchenverband im NP-Gespräch. Deshalb denken die Kirchengemeinden um und entwickeln neue Ideen für Weihnachtsgottesdienste.

Freiluft-Andacht im Sahlkamp

Im Sahlkamp wird es mehrere Freiluftgottesdienste geben: Die Epiphanias Kirchengemeinde wird „ Weihnachten unterm Kirchturm“ und damit vor dem Haupteingang der Epiphanias-Kirche unter freiem Himmel feiern. Geplant sind Freiluft-Andachten im Halbstundentakt. „Mit Sprühkreide markieren wir die einzuhaltenden Abstände auf dem Bürgersteig,“ plant Pastorin Hanna Jacobs (32). Mit ihrem Kollegen Pastor Jens Petersen wird Jacobs insgesamt acht Andachten halten. So sollen möglichst viele Personen Teil der Andachten sein können.

In der Kirche sei die Personenanzahl schließlich auf 50 Personen begrenzt. Deshalb wird es das Krippenspiel zum Beispiel nachmittags auch draußen geben. Denn im Kirchenraum ist auch das Singen aktuell nicht gestattet: „Uns ist am Wichtigsten, dass wir gemeinsam singen können“, findet Jacobs. Denn ohne Lieder wie „Stille Nacht, Heilige Nacht“ oder „Oh du Fröhliche“ sei es für sie kein Weihnachten. Um 22 Uhr wird es aber auch einen Gottesdienst in der Kirche geben.

Weihnachten unterm Kirchturm: Am 24. Dezember wird Pastorin Hanna Jacobs vor dem Haupteingang der Epiphanias-Kirche im Sahlkamp ihre Weihnachtsandacht halten. Quelle: Heusel

Weihnachtsgottesdienste im Stadion abgesagt

Den größten Gottesdienst in der Region sollte es in Stadion des TSV Havelse geben: Die Kirchengemeinden Alt-Garbsen, Marienwerder, St. Raphael, Versöhnung Havelse und Willehadi wollten gemeinsam vier Gottesdienste im Stadion feiern. „Mit schwerem Herzen sagen wir die Gottesdienste nun doch ab“ erzählt Pastor Peter-Christian Schmidt am Donnerstag. Pro Gottesdienst hätten 368 Sitzplätze zur Verfügung gestanden – die meisten davon überdacht. Bei der Abschlussbegehung im Stadion am Donnerstag gab es dann doch zu viele Zweifel: „Die gesundheitliche Sicherheit stand für uns von Anfang an an erster Stelle und nun haben wir beschlossen, die Gottesdienste in diesem Jahr im Stadion nicht stattfinden zu lassen,“ so Schmidt. Deshalb wird jetzt umgeplant – organisiert werden kleinere Gottesdienste und Aktionen.

Die Idee den Weihnachtsgottesdienst in einem Stadion zu feiern, ist nicht neu: Der katholische Pfarrer Heinrich Plochg von der St.-Joseph-Gemeinde wollte ins Stadion von Hannover 96 ausweichen – und den Weihnachtsgottesdienst mit bis zu 2000 Gläubigen im Fußballstadion feiern. Dieser Plan kann aufgrund der aktuellen Infektionslage jedoch auch nicht umgesetzt werden: „Ein so großer Gottesdienst, wäre nicht zu verantworten“, sagt Plochg im NP-Gespräch – und das obwohl der Mietvertrag mit dem Stadion bereits unterschrieben war.

St-Joseph Gemeinde: Sechs Gottesdienste

Jetzt feiert die St.-Joseph Gemeinde in der Kirche. Sechs Gottesdienste wird es geben – jeder einzelne ist bereits ausgebucht. „Wir merken, dass die Sehnsucht nach Gemeinschaft groß ist“, sagt Plochg. Denn beim Weihnachtsgottesdienst gehe es nicht nur um den Gottesdienst selbst, sondern auch um die Gespräche vor und nach dem Gottesdienst mit anderen Gemeindemitgliedern.

„Dieses Weihnachten wird nicht einfach“, glaubt Plochg. In die St.-Joseph-Kirche in Vahrenwald-List finden aufgrund der Corona-Maßnahmen nur 88 Personen Platz – vor der Corona-Pandemie konnten rund 450 Personen den Gottesdiensten in der Kirche beiwohnen. „Die Nachfrage ist groß, aber die Kirche kann das nur begrenzt auffangen“, weiß Plochg.

„Gott lässt niemanden allein“

Dennoch: „Gott lässt niemanden allein, erst recht nicht in Zeiten der Krise“, sagt Propst Christian Wirz, der Regionaldechant der Katholischen Kirche in der Region Hannover im NP-Gespräch. Doch auch Wirz weiß, dass Weihnachten in diesem Jahr eine andere Bedeutung bekommen könnte. Vertrautes könne nicht stattfinden: „Wir begehen den Advent anders, wir feiern Weihnachten anders. Aber das muss nicht heißen, weniger schön,“ findet Wirz. In diesem Jahr gebe es kurze Andachten, Lesungen, kleine Konzerte, Spaziergänge und diverse digitale Impulse: „Mich beeindruckt, mit wie viel Kreativität die Engagierten in den Pfarreien, sich der Herausforderung stellen, die Advents- und Weihnachtszeit anders zu begehen“, sagt Wirz.

Anmeldungen müssen organisiert werden

Für Gottesdienste in den Kirchen überlegen sich die Gemeinden derzeit, wie sie die Anmeldungen vorab organisieren können – schließlich muss laut Niedersächsischer Corona-Verordnung die Kontaktnachverfolgung sichergestellt sein. Die Lister Gethsemane Kirchengemeinde gibt beispielsweise vom 4. bis 18. Dezember im Gemeindebüro Zutrittskarten aus. Die sind kostenlos und dienen lediglich der Anmeldung und Datenabfrage. „Das dient unser aller Sicherheit“, schreibt Pastor Udo Radewaldt im Gemeindebrief. So soll zudem schon vor den Messen sichergestellt werden, dass niemand wieder weggeschickt werden muss.

In der List: 24 Andachten

„Wir wollen niemanden abweisen müssen“, sagt auch Pastorin Nathalie Wolk (34). Deshalb werde in der Johannes- und Matthäus-Kirchengemeine in der List auch 24 Stunden lang Weihnachten gefeiert – mit 24 jeweils halbstündigen Andachten. „Wir möchten das Signal senden, dass wir an Weihnachten trotz Pandemie da sind“, sagt Wolk. Die Hoffnung sei, mit den 24 halbstündigen Andachten trotzdem viele Menschen in der Kirche begrüßen zu können. In den vergangenen Jahren seien schließlich mehr als 1000 Menschen zu den vier Weihnachtsgottesdiensten der Johannes- und Matthäus-Kirchengemeinde gekommen. Aufgrund der Corona-Pandemie sei die Personenanzahl in der Kirche derzeit auf 50 Personen begrenzt. „Gerade in Zeiten von Corona braucht das Herz ein buntes Programm an Weihnachten“, weiß Wolk. Deshalb werde sie mit ihrem Kollegen Pastor Ulrich Pehle-Oesterreich sowie ehrenamtlichen und Pastoren aus anderen Gemeinden das 24-stündige Programm realisieren.

Autokino-Gottesdienst

Ein besonders ausgefallenes Corona-Konzept hat sich die St. Martini Gemeinde in Dransfeld bei Göttingen überlegt: Dort wird es am 24. Dezember mehrere Autokino-Gottesdienste geben. Auf dem Parkplatz des örtlichen Erlebnisbades wird eine Bühne aufgebaut – vor ihr parken an Heilig Abend die Autos der Gemeindemitglieder. Die folgen dem Gottesdienst aus dem jeweils eigenen Wagen heraus. Damit das Geschehen auf der Bühne über das Autoradio gehört werden kann, hat die Kirchengemeinde St. Martini für Heilig Abend eine Radiofrequenz bei der Bundesnetzagentur reserviert.

Weihnachtsgottesdienst von zu Hause

Und auch von zu Hause aus kann Weihnachtsgottesdiensten beigewohnt werden: Schon jetzt wurde in der Kreuzkirche ein professionelles Video über ein Krippenspiel des Kinderchores der Marktkirche produziert. „Jeder soll Weihnachten spüren, fühlen, sehen und hören können“, sagt Stadtkirchenverband-Sprecherin Insa Becker-Wook. Das Video solle die Weihnachtsbotschaft trotz Pandemie zu den Menschen nach hause bringen – vor allem zu denjenigen, die an Heilig Abend nicht in die Kirche kommen können. Hochgeladen wird das Krippenspiel-Video auf den Webseiten der einzelnen Kirchengemeinden.

Das Krippenspiel des Kinderchores der Marktkirche unter Leitung von Lisa Laage-Smidt wurde bereits aufgezeichnet. Quelle: Sabine Dörfel/Öffentlichkeitsarbeit Stadtkirchenverband

Erreichbar sein, wird auch die Telefonseelsorge der evangelischen Landeskirche – vor allem auch an den Feiertagen. „Wenn wir auf die Themen schauen, die in den Gesprächen eine Rolle spielen, stellen wir fest, dass Einsamkeit und Ängste zugenommen haben“, erläutert Daniel Tietjen, der landeskirchliche Beauftragte für Telefonseelsorge. Rund 50.000 Gespräche haben die Mitarbeiter der sechs Telefonseelsorgestellen seit Januar 2020 geführt. Das Angebot richtet sich an alle Menschen, unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer Kirche oder Glaubensgemeinschaft.

Die Webseite kirchevonzuhause.de der evangelischen Kirche gibt zudem Tipps zu alternativen Gottesdienstformaten wie beispielsweise Podcasts oder Livestreams. Auf froheweihnachtenhannover.de weist der evangelisch-lutherische Stadtkirchenverband Angebote in Hannover hin.

Von Sophie Peschke