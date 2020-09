Hannover

Die Regeln für den Schulbetrieb sind eindeutig: Damit der Unterrichtsalltag möglichst ohne Einschränkungen ablaufen kann, müssen die Kinder in ihren festen Gruppen bleiben – kein Kontakt zu anderen Jahrgängen, nur zu der eigenen Klasse und der eigenen Jahrgangsstufe. Doch was geschieht, wenn die Kinder sich im privaten Umfeld anstecken, zum Beispiel beim Fußballspiel?

„Fußballspiele in dieser Situation nicht nötig“

Dieses Szenario fürchtet eine Mutter aus Hannover, die lieber anonym blieben möchte. Im Gespräch mit der NP sagt sie: „Es ist gut, dass die Kinder wieder zum Training gehen können. Aber die Fußballspiele sind doch in dieser Situation wirklich nicht nötig.“ Gerade mit Blick darauf, dass bei einem Infektionsfall in der Schule wieder komplette Schließungen drohen. „Die Lehrkräfte unternehmen solche Anstrengungen, dass sich die Schüler nicht infizieren. Dass sich die Kinder am Wochenende aber mit Gleichaltrigen aus anderen Stadtteilen mischen, bedenkt niemand.“

Oliver Eggers vom niedersächsischen Landesfußballverband ist da anderer Überzeugung. Man halte sich an Hygienekonzepte und habe allen Vereinen empfohlen, solche auch zu erarbeiten. „Ob das am Ende richtig umgesetzt wird, liegt aber nicht in unserer Hand.“

96 setzt strikte Regeln um

Auch Christopher von Moltke von Hannover 96 ist überzeugt: „Wir gehen sehr vorsichtig mit der Situation um.“ Es gebe strikte Regeln, so könnten Familienangehörige nur dann am Spiel teilnehmen, wenn sie sich vorher angemeldet haben.

Doch was sagt das Kultusministerium zu der Situation? Ein Sprecher verweist darauf, dass die Zuständigkeit bei dieser Frage trotz möglicher Auswirkungen auf den Schulbetrieb beim Innenministerium liege. Das wiederum teilte mit, dass die Öffnung der Sportstätten vor allem deswegen möglich gewesen sei, weil diese besonders verantwortungsvoll mit der Situation umgingen. Es gelten die gängigen Regeln, die die Infektionsketten nachvollziehbar machen. „Die Entscheidung, ob der Wettkampfbetrieb in bestimmten Sportarten tatsächlich aufgenommen wird, liegt in der Zuständigkeit des autonomen Sports.“

Grüne: „Kohorten-Prinzip wird unterwandert“

Julia Willie Hamburg, Fraktionsvorsitzende der Grünen, überzeugt dieser Antwort nicht. Sie zeige, dass die einzelnen Regeln unter den Ministerien nicht richtig abgestimmt sind. „Die Häuser sind nicht auf alle Eventualitäten vorbereitet. Das macht die Situation schwierig, denn so wird das von Kultusminister Grant-Hendrik Tonne angestrebte Kohorten-Prinzip unterwandert.“ Dies sorge für weiter schwindende Akzeptanz der geltenden Regeln, so die Grünen-Chefin. „Nach wie vor gibt es keinen richtigen Plan, wie Schulschließungen verhindert werden können.“

