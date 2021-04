Hannover

Immer mehr Menschen in Hannover sind bereits zweifach gegen das Coronavirus geimpft. 260.000 Dosen pro Woche werden nach Angaben des Sozialministeriums aktuell in niedersächsischen Impfzentren verimpft. Damit sind viele Menschen, die bereits den zweifachen Schutz haben, kaum noch infektiös. Was spricht dafür, den Menschen mit Doppelimpfung Freiheiten wiederzugeben? Und was spricht dagegen? Die NP hat sich in Hannover umgehört – und die Meinungen gehen auseinander.

Ein Schritt Richtung Normalität

„Ich bekomme im Juli meine zweite Impfung und würde mir wünschen, dass sich dadurch ein Schritt in Richtung Normalität einstellen würde. Am wichtigsten wäre mir, dass ich gemeinsam mit meiner Frau meine Enkelkinder besuchen, ohne Testpflicht einkaufen gehen und ohne Quarantäne zu meiner Familie nach Polen reisen könnte.“ Jerzy Wierbicki (68)

Jerzy Wierbicki (68) wünscht sich nach seiner Doppelimpfung wieder mehr Normalität Quelle: Sophie Peschke

Regeln zum Schutz der Mitmenschen

„Ich bin bisher ein Mal geimpft und werde auch nach der zweiten Impfung alles so machen wie vor der Corona-Impfung. Sonst wird das schnell zu einem gesellschaftlichem Problem. Außerdem habe ich mich mittlerweile schon an die Corona-Maßnahmen gewöhnt und sehe es nicht als Problem an, die Regeln zum Schutz meiner Mitmenschen auch nach meiner Doppelimpfung weiter einzuhalten.“ Barbara Koholka (48)

Barbara Koholka (48) würde auch nach der Doppelimpfung alles so machen wie vorher: „Sonst wird das zu einem gesellschaftlichem Problemt“, fürchtet sie. Quelle: Sophie Peschke

Spaltung der Gesellschaft

„Meine Befürchtung ist, dass Vorteile für Geimpfte die Gesellschaft endgültig spalten würde. Das Thema Impfneid spielt ja jetzt schon eine Rolle. Mit besonderen Rechten für Geimpfte würde es sicher noch schlimmer. Außerdem kann ich mir vorstellen, dass Rechte für Geimpfte auch kriminelle Energie freisetzen würden – schon jetzt gibt es schließlich Fälschungen von Impfpässen.“ Jessica Pfahl (28)

Impfneid und Impfpass-Fälschungen: Jessica Pfahl (28) sieht mehr Probleme als Vorteile beim Thema Rechte für Geimpfte. Quelle: Sophie Peschke

Diskriminierung gegenüber Jüngeren

„Ich fände Vorteile für Geimpfte diskriminierend gegenüber jüngeren Menschen, die noch nicht einmal ein Impfangebot bekommen haben. Für mich ist die Debatte um Rechte für Geimpfte noch viel zu früh. Es sollte so lange gleiche Rechte für alle geben, bis zumindest alle die Möglichkeit hatten, geimpft zu werden. Bis es so weit ist, sollten wir uns alle solidarisch zeigen.“ Peter Demba (71)

Finde Vorteile für Geimpfte diskriminierend: „Es haben ja noch nicht einmal alle ein Impfangebot bekommen“, sagt Peter Demba (71). Quelle: Sophie Peschke

Diskussion ist noch zu früh

„Ich bin absolut gegen eine Bevorzugung der Geimpften. Die Diskussion finde ich auch noch zu früh. Wäre es nicht sinnvoller den Fokus darauf zu richten, dass erst einmal alle geimpft werden? Schülerinnen und Schüler zum Beispiel sollten unbedingt auch ein Impfangebot bekommen. Die leiden gerade am meisten und büßen nicht nur Präsenzunterricht, sondern vor allem ihre sozialen Kontakte ein.“ Laura Riesch (31)

Quelle: Sophie Peschke

Von Sophie Peschke