Corona-Folgen: Viele Männer verzichten auf Friseurbesuch

Hannover

Männer mit Glatze haben angeblich höhere Flirtchancen. Kann aber sein, dass sich so mancher damit einen neuen Trend schönredet. Einfach zum Rasierer greifen und die ganze Haarpracht opfern. Was in den Zeiten coronabedingten Lockdowns vielleicht eine Notlösung war, macht heute noch Friseuren zu schaffen. Ihnen fehlen die männlichen Kunden.

Von angespannter Lage im Friseurhandwerk berichtet Kammer-Geschäftsführer Dietmar Rokahr. Noch bleibe die große Pleitewelle aus – aber das Dienstleistungshandwerk, zu dem auch Kosmetiker gehören, sei nach wie vor auf staatliche Unterstützung angewiesen.

In jedem zehnten Betrieb läuft Kurzarbeit

Bei der Konjukturumfrage im Frühjahr waren die Umsätze um 86 Prozent eingebrochen – noch immer fehlt ein Viertel zum Ausgleich. Jeder neunte Salon setzt auf Kurzarbeit. In den schwierigen Zeiten war es sogar jeder Dritte. Probleme bereiten nach wie vor die Hygieneauflagen. Und, ganz neu, dass viele auf den Friseurbesuch verzichten, weil sie so viel mehr für Lebensmittel, Energie und Sprit zahlen müssen.

Der Geschäftsklimaindex hat sich verbessert – von 58 Punkten auf jetzt 101. Aber die Hoffnung auf Besserung fehlt. Wie auch dem Kfz-Gewerbe, wo das Geschäftsklima mit 94 Punkten bewertet wird. Die Werkstätten sind ausgelastet – den Händlern aber fehlen neu-und hochwertige Gebrauchtwagen wegen der Lieferengpässe für Vorprodukte.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Erschwerend kommt für die Branche die Unsicherheit der Verbraucher dazu. Auf was sollen sie setzen als Antriebsart für die Zukunft? Wie autoarm werden künftig Innenstädte sein? Fragen, die eine Neuanschaffung erst mal verzögern.

Von Vera König