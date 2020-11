Corona-Folgen: Mehr Altpapier, mehr im Gelben Sack

Hannover

In Hannover kommt deutlich mehr in den Gelben Sack – und es wird einiges mehr auch einfach gedankenlos weggeworfen: „In Corona-Zeiten bewegen sich mehr Menschen in der freien Natur. Somit fallen noch mehr To-Go-Verpackungen an als zuvor, da die Menschen viel Freizeit in Parks und an öffentlichen Plätzen verbringen“, sagt Helene Herich, Sprecherin des kommunalen Abfallentsorgers Aha, und ergänzt: „Oftmals landen der Müll auch nicht im Papierkorb, sondern in der freien Landschaft.“

Seit den ersten Auswirkungen der Corona-Pandemie im Frühjahr waren die Menschen mehr zu Hause. Bemerkbar macht sich das vor allem beim Altpapier und bei den Gelben Säcken.

Anzeige

Mehr im Gelben Sack

Bei den Leichtverpackungen ( Gelber Sack) wurden kaut Aha im März 2019 noch 879 Tonnen in der Stadt Hannover eingesammelt. Im März 2020 , waren es 973 Tonnen, ein Zuwachs um knapp 10,7 Prozent. Im April stieg die Menge um 88 Tonnen von 936 auf 1024 Tonnen, das waren fast zehn Prozent mehr als im Vorjahresapril.

Aha führt das auf Verpackungsmaterial aus dem Online-Handel zurück, der in Corona-Zeiten zugenommen habe. „Die Tatsache, dass viele Menschen aufgrund der Pandemie zuhause geblieben sind, könnte ebenfalls zu der Steigerung beigetragen haben“, erklärt Herich.

Remondis, der private Wettbewerber und Gelber-Sack-Abholer in der Region Hannover außerhalb der Landeshauptstadt, verzeichnet ein erhöhtes Mengenaufkommen. Laut Sprecher Michael Schneider sein es „drei bis fünf Prozent mehr als sonst üblich, selten mal mehr“ – das sei auch ein bundesweites Phänomen und führe etwa auch dazu, dass die Remondis-eigene Sortieranlage in Erftstadt – „eine der größten in Deutschland“ – mehr zu tun habe: „Im Schnitt sortieren wir dort zwischen 90.000 und 100.000 Tonnen Leichtverpackungen im Jahr, derzeit rechnen wir mit 105.000 bis 110.000 Tonnen“. Man nähere sich langsam der Kapazitätsgrenze – die Anlage könne 120.000 Tonnen Verpackungsmüll pro Jahr sortieren. Schneider sieht die Ursache wie Aha in der Corona-Pandemie: „Restaurants haben geschlossen, es wird mehr Zuhause gekocht und konsumiert“.

Altglas : Gegen den Trend?

Deutlich erhöht sei aber das Altglasaufkommen – da verzeichne Remondis bundesweit einen Anstieg um „bis zu 20 Prozent“.

Das scheint nicht für Hannover zu gelten: Aha-Sprecherin Herich erklärt, dass es zu Beginn der Corona-Pandemie ein leicht erhöhtes Altglasaufkommen“ gegeben habe, doch: „Inzwischen hat sich die Situation wieder beruhigt und die Sammelmengen sind mengenmäßig zurück auf dem Vor-Corona-Niveau.“ Selbst das, was jetzt aus Gastronomie und Hotellerie an Glasabfall wegfalle und im Häuslichen dazukomme, sei von „eher unerheblichem Umfang“.

Auch Altpapier nimmt zu

Beim Altpapier indes verzeichnet Aha eine Zunahme, hier hätten bei der Abfuhr „Kartonagen und Pappe aufgrund des Internethandels durchaus zugenommen“. Da die Menschen aber allzu oft die Kartons nicht platt machen oder kleinmachen, seien „mancherorts die Container schnell befüllt - mit sehr wenig Gewicht. Weitere Anlieferer stellen dann ihre Kartonagen lose daneben, weil sie diese nicht wieder mitnehmen wollen.“ Das führt zur Mehrbelastung der Aha-Mitarbeiter und schadet der Umwelt: Es muss mehr abgefahren werden, als nötig wäre, wären die Container dicht befüllt – und verdrecktes, aufgeweichtes Altpapier erhöht den Aufwand für die Wiederverwendung und verschlechtert die Qualität. Dadurch erzielt Aha weniger für das Altpapier (dessen Preis ohnehin dramatisch gesunken ist) – und das schlägt sich am Ende wieder in der Höhe der Abfallgebühren nieder.

Das Restmüllaufkommen dagegen ist in etwa gleich geblieben. In privaten Haushalten sind während des Lockdowns die Tonnen etwas voller – die in den Gewerbebetrieben dagegen eher leer, da der Betrieb ruhte, erklärt Herich. Das Restabfallaufkommen insgesamt habe sich weder von Januar bis März noch aktuell im Herbst während der „zweiten Welle“ nennenswert verändert.

Kein Nachholeffekt

Auch die Sperrmüllmenge scheint nicht sehr beeinflusst worden zu sein: Im Frühjahr ruhte die Terminvergabe gut sechs Wochen lang – doch offenbar gab es keinen Nachholeffekt: im ersten Halbjahr wurden rund 1000 Tonnen weniger Sperrmüll bereitgestellt und abgeholt.

Lesen Sie auch

Die wichtigsten Nachrichten aus Hannover als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 15 Uhr ihren personalisierten Newsletter mit den Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Hannover. Abonnieren

Von Ralph Hübner