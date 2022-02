Hoteliers in Hannover in Sorge (von links): Cord Kelle vom Congress Hotel am Stadtpark, auch Sprecher des Dehoga Region Hannover, Thomas Nixdorf, Intercity Hotel Hauptbahnhof Ost, und Andreas Wienecke vor seinem Thüringer Hof. Quelle: Conrad von Meding/Sophie Peschke/Michael Wallmüller