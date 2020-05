So produziert VWN sicher in Corona-Zeiten

Hannover

Der Unterschied fällt sofort auf. Es ist bedeutend leiser im Stöckener Werk von VW Nutzfahrzeuge (VWN) an diesem Donnerstagvormittag als normalerweise. Wo es im Normalbetrieb sonst unablässig laut klackt, quietscht, pfeift, brummt und rummst in der Fahrzeugmontage, klingt es nun, als sei eine dicke Watteschicht auf alle Geräusche gelegt. Und es klickt, pfeift, rummst deutlich seltener.

Das ist kein Wunder: Bei VWN, der Nutzfahrzeugtochter von Volkswagen, wird, wie in allen anderen deutschen Werken des Konzerns auch, seit fast zwei Wochen nur mit halber Kraft produziert. Eine Folge der Corona-Krise: Um den Schutz der Mitarbeiter vor dem ansteckenden Virus zu gewährleisten, wurden Produktionsabläufe umgestellt, Laufwege verändert, die Kantine geschlossen. Alle müssen den Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten, an den Stellen, an denen es nicht geht (den sogenannten roten Arbeitsplätzen), müssen die Beschäftigten Maske tragen. In Bereichen, wo man sich bei einem Arbeitsgang gegenübersteht – etwa dem Verschrauben der Dachschiene – ist ein Kuntstoffvorhang zwischen den Nutzis aufgehängt. Es wurden zusätzliche Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten aufgebaut, die Zahl der Sitzplätze in den Pausenräumen halbiert, Einbahnstraßen eingerichtet, die Pausenzeiten verlängert.

100 Maßnahmen zum Schutz

Einen Katalog von 100 Maßnahmen haben Management, Gesundheitsschutz, Arbeitnehmervertreter und Beschäftigte erarbeitet, um das Werk einigermaßen „coronasicher“ zu gestalten. Nur eine Schicht mit 900 Mitarbeitern ist in der Fahrzeugmontage von Transporter und Amarok unterwegs (inklusive Finish), mit weniger Leuten am halb so langsam laufenden Band. In normalen Zeiten arbeiten allein in der Montage (inklusive Logistikleistungen) rund 3500 Beschäftigte in zwei ( Amarok) beziehungsweise drei Schichten (Transporter).

Und statt 900 Fahrzeuge am Tag werden aktuell nur 150 gefertigt (120 Transporter, 30 Amarok). Insgesamt sind rund 1400 Beschäftigte täglich am Standort (rund 15.000 Beschäftigte) unterwegs, im normalen Drei-Schicht-Betrieb sind es 8000. Auch in den weniger personalintensiven Bereichen wie Presswerk (derzeit 120 Personen täglich), Karosseriebau (250) oder Lackiererei (175) wird gearbeitet. Dort sind aber weniger Sicherheitsmaßnahmen notwendig. Die Beschäftigten des indirekten Bereichs (Verwaltung, Vertrieb, etc.) sind überwiegend im Home-Office tätig.

Nächste Woche zweite Schicht

Kommende Woche soll eine zweite Schicht dazukommen, der Fahrzeug-Ausstoß wird dann etwas mehr als verdoppelt. Um auch hier die Kontaktmöglichkeiten der Mitarbeiter zu minimieren, wird es eine Produktionspause zwischen Früh- und Spätschicht geben. Die Frühschicht endet um 13.30 Uhr, die Spätschicht beginnt erst eine Stunde später. Normalerweise ist dieser Übergang fließend. Wann man wieder das alte Produktionsniveau erreicht, ist offen und auch abhängig davon, wie sich die Lieferketten – derzeit stabil – und die Nachfrage – derzeit eher nicht so stabil – entwickeln. Wobei aktuell noch Vorbestellungen gefertigt werden, der Auftragsbestand dürfte noch für einige Wochen reichen.

Zur Galerie Nur eine Schicht statt drei, das Band läuft halb so langsam, Abstandsregeln und Maskenpflicht an „roten“ Arbeitsplätzen – bei VW Nutzfahrzeuge (VWN) hat man sich einiges einfallen lassen, um die Fertigung von Transporter und Amarok „coronasicher“ zu machen.

Gut geschützt

Montagewerkerin Mandy Stübgen ist froh, nach fast sechswöchiger Zwangspause wieder die Kollegen zu treffen. „Es war ein befreiendes Gefühl, endlich wieder arbeiten gehen zu können“, sagt die 25-Jährige. „Es war schon ziemlich langweilig zu Hause.“ Die Schutzmaßnahmen halte sie für richtig. „Ich fühle mich sehr gut geschützt von Volkswagen“, so Stübgen. Viele neue Regeln gelten nun, man müsse auf alles mögliche achten. Durch die langsamere Taktung sei es aber gut möglich, die Sicherheitsabstände einzuhalten.

Ende Mai läuft der Amarok in Stöcken übrigens aus. Die betroffenen Mitarbeiter werden in die Transporter-Fertigung eingebunden – bis auf rund 200 befristet Beschäftigte, deren Vertrag Ende Mai ausläuft. Man werde den Mitarbeitern allerdings am Freitag ein Angebot für eine Weiterbeschäftigung innerhalb des Konzerns unterbreiten. Wie das Angebot aussieht, werde aktuell noch nicht kommuniziert, hieß es am Donnerstag.

