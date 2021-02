Hannover

Ein Fitnessstudio ganz für einen alleine: Das Verwaltungsgericht Hannover hat zugunsten einer Betreiberin entschieden, die ein Geschäftskonzept zur stundenweisen Untervermietung ihres Studios an Einzelpersonen oder deren Haushalte ausgearbeitet hatte.

Dass Studios nun für eine bestimmte Zeit nur von einer Person oder einem Haushalt genutzt werden können, halten insbesondere große Studios für wenig sinnvoll: „Bei einem derart stark eingeschränkten Angebot könnten wir nur einem Bruchteil unserer Mitglieder ein Training im Lockdown ermöglichen“, hieß es beispielsweise vom Fitnessloft (Große Packhofstraße 41-45). Rund 15 bis 20 Personen könnten bei einem Konzept mit Untervermietung täglich im Fitnessloft-Studio trainieren: „Bei rund 4000 Mitgliedern führt das sicherlich eher zu Frust“, so Samuel Strünning vom Fitnessloft. Eine Vermietung an Einzelpersonen sei deshalb nicht geplant.

Sport gegen Depressionen

Strünning fände eine Aufteilung der Studiofläche in beispielsweise 25 Quadratmeter große Abschnitte für Einzelpersonen beziehungsweise Haushalte sinnvoller: „Das würde ebenfalls Publikumsverkehr vermieden, und trotzdem könnten wir mehr Mitgliedern ein Training anbieten“, so Strünning. Ein entsprechendes Konzept dafür sei bei den zuständigen Behörden jedoch abgelehnt worden. Dass viele Personen bald wieder mehr Sport treiben können, sei wichtig: „Sport ist ein wichtiges Mittel, um beispielsweise Depressionen entgegenzuwirken.

In anderen Fitnessstudios gibt es dieselbe Reaktion auf das Urteil des Verwaltungsgerichts: „Wir planen an keiner unserer Locations eine Untervermietung von Trainingsflächen an einzelne Mitglieder und Haushalte“, sagte Marcus Adam vom John Reed Fitness (Weidendamm 2). Auch das FitX (Lilienthalstraße 1) wird trotz Urteil nicht für Einzelpersonen öffnen: „Aufgrund unserer hohen Mitgliederzahl und sehr großer Studios macht es für uns zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn, diesen gerichtlichen Beschluss als Grundlage für etwaige Konzepte zur Vermietung unserer Studios zu nutzen“, so eine Sprecherin. Grund für diese Entscheidung sei auch, dass niemand bevorzugt behandelt werden solle. „Wir möchten unsere Studios gleichermaßen für jeden zur Verfügung stellen, sobald es die Politik zulässt.“

Individualsport im Co-Working-Space

Beim Co-Working-Projekt „Bäm“ konnten bereits vor dem Lockdown drei Trainingsräume von Einzelpersonen über eine App gemietet werden. Die Trainingsräume stehen in einem Kalendersystem, über welches auch die Verfügbarkeit direkt einsehbar ist: „Einen Raum zu buchen, geht ganz einfach und ist super praktisch“, so Storemanagerin Silke Tabel. Ausgestattet sind die je 26 und 32 Quadratmeter großen Räume mit einer Spiegelwand, Matten, einer Sprossenwand, Medizinbällen und Kettlebells. Die Anmietung eines Raums kostet 14,60 Euro pro Stunde. Das Co-Working-Konzept von „Bäm“ richtet sich eigentlich an Selbstständige, die beispielsweise Yoga-Kurse in den Räumlichkeiten in der Oststadt geben: „Aber in Zeiten des Lockdowns freuen wir uns, wenn auch Individualsportler für ihr Training vorbeikommen“, so Tabel. Dabei werde geprüft, dass die Sportler in einem Haushalt wohnen oder die Trainingsräume von Einzelpersonen genutzt werden.

Training zu Hause weniger intensiv

Dass die Fitnessstudios zögerlich auf das Gerichtsurteil reagieren, ist für Sportler wie Willy Schmidt (29) enttäuschend: „Das Urteil kann ich nachvollziehen und denke, dass ein Training für Einzelpersonen oder Haushalte mit Hygienekonzept verantwortbar ist“, so Schmidt. Seit dem Lockdown habe er weniger trainiert: „Im Frühjahr habe ich mir zwar schon Gerätschaften für mein Homegym angeschafft, doch das Training zu Hause ist definitiv weniger intensiv“, erzählt der 29-Jährige. Er hätte sich über die Möglichkeit, einen Raum im Fitnessstudio anzumieten, gefreut: „Mir fehlt die Atmosphäre aus dem Fitnessstudio total.“ Die Konzentration aufs Training falle vor Ort im Studio leichter, weil nichts ablenken könne. „Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, mit meinen Mitbewoherinnen zusammen einen Trainingsraum anzumieten und gemeinsam zu trainieren.“ Wichtig sei ihm dabei allerdings, dass die Zeitfenster nicht zu kurz seien: „Denn unter Zeitdruck zu trainieren, macht keinen Spaß.“

