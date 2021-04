Corona: Fast 600 Infektionen mit Schnelltests an Schulen entdeckt

Hannover

Seit drei Wochen gilt an Niedersachsens Schulen eine Testpflicht. Kinder und Schulbeschäftigte müssen an Präsenztagen zweimal in der Woche einen Selbsttest zu Hause machen. Nur wenn dieser negativ ausfällt, dürfen sie jetzt in die Schule. Am Freitag präsentierte das Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) eine zweite Zwischenbilanz der Teststrategie an Schulen. Erneut wurden Hunderte Infektionen entdeckt. Insgesamt lieferte das Land bisher mehr als neun Millionen Testkits an Schulen aus.

Demnach wurden bei Schülerinnen und Schülern 667 positive Selbsttest-Ergebnisse ermittelt, in 485 Fällen bestätigte ein anschließender PCR-Test das Ergebnis. 71 Corona-Selbsttests von Lehrern und Schulbeschäftigten waren positiv, hier bestätigten in 39 Fällen PCR-Tests das Ergebnis. Tausende weitere anlassbezogene Testungen bei Schülern sowie Schulbeschäftigten lieferten 39 bestätigte Infektionsfälle.

Jeder vierte Test war falsch positiv

„Erneut konnten durch die Selbstteststrategie knapp 600 Infektionen entdeckt und damit ein mögliches Einschleppen in Schulen und Weiterverbreiten in Familien frühzeitig verhindert werden“, betonte der Kultusminister. Bereits in der ersten Pflichttestwoche waren 554 Infektionen identifiziert worden. Allerdings waren erneut zahlreiche Selbsttests falsch positiv. Jeder vierte Test lieferte ein falsches Ergebnis. In der ersten Testwoche war sogar ein Drittel der positiven Selbsttests falsch positiv.

Dennoch sieht der Minister in den Selbsttests „ein wirksames Instrument, um Infektionsketten frühzeitig zu durchbrechen“. Dies seien ermutigende Signale für die weitere Perspektive, so Tonne: „Durch noch mehr Routine und Verstetigung der Abläufe werden die Selbsttests zur festen Säule unserer Sicherheitsstrategie in Schulen, die gemeinsam die Grundlage für einen sicheren Schulbesuch legen.“

Dürfen Fünftklässler bald zurück in die Schulen?

Ein konkretes Datum, wann genau die weiterführenden Schulen, die wie beispielsweise in der Region Hannover seit fast fünf Monaten im Distanzunterricht sind, wieder zurück in den Unterricht können, wollte das Kultusministerium auf NP-Anfrage nicht mitteilen. Anders sieht es im benachbarten Hamburg aus: Dort sollen alle Fünft- und Sechstklässler nach den Maiferien ab dem 17. Mai 2021 im Wechselmodell in die Schulen zurückkehren. Das hatte der zuständige Hamburger Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Donnerstag erklärt und den Schritt damit begründet, dass die rund 9000 Abiturientinnen und Abiturienten seit Ende April keinen Unterricht mehr hätten. Diesen Spielraum wolle man nun nutzen.

Denn, so Rabe: Gerade jüngere Schülerinnen und Schüler seien auf die Begleitung und Anleitung durch Lehrkräfte sowie Pädagoginnen und Pädagogen angewiesen. Derzeit ist der Wechselunterricht in Hamburg auf die Schülerinnen und Schüler der Grund- und Sonderschulen sowie die Abschlussjahrgänge beschränkt. Ob es in Niedersachsen ähnliche Pläne für die unteren Jahrgänge an den weiterführenden Schulen gibt, wollte das Kultusministerium nicht sagen.

Von Britta Lüers