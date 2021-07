Corona-Fallermittler unter Druck: Gesundheitsamt fährt Krisenmodus wieder hoch

Hannover

Die Inzidenz in der Region steigt in einem Tempo, das mittlerweile Sorgen bereitet. Seit seinem Tiefstand von 3,5 Punkten am 2. Juli ist der Sieben-Tage-Wert binnen drei Wochen wieder auf 32,7 geklettert. Schon am Freitag könnte er die 35-Marke reißen, die Rückkehr zu verschärften Corona-Regeln droht. Bei der Kontaktverfolgung hat das Gesundheitsamt der Region daher den Krisenmodus wieder hochgefahren. Trotzdem kommt es bei Test- und Quarantäneanordnungen schon zu ersten Problemen.

Mehrere Ausbrüche in Clubs und Discotheken haben dem Gesundheitsamt auf einen Schlag viel Arbeit beschert. Am Dienstag vermeldete die Region bereits mehr als 3000 Quarantänefälle. Die Dunkelziffer dürfte sogar noch deutlich höher liegen, weil aufgrund schlampig kontrollierter Kontaktdaten einige potenzielle Kontaktpersonen wohl gar nicht mehr auffindbar sind. „Wir können die Kontaktnachverfolgung nur gewährleisten, wenn alle sich an die Regeln halten“, sagt Gesundheitsdezernentin Cora Hermenau und nimmt damit die Betreiber in die Pflicht.

Kontaktdaten bald nur noch digital

Listen auf Papier, wie es in den betroffenen Lokalen teils der Fall war, soll es künftig nicht mehr geben. „Digital und lückenlos“, müssen sich Besucher laut Hermenau in Kontaktlisten registrieren. Die Betreiber seien verpflichtet, diese Daten im Infektionsfall schnell an das Gesundheitsamt übermitteln.

Für künftige Ausbrüche mag das helfen. Die Versäumnisse der aktuellen Fälle müssen jetzt die Ermittler des Gesundheitsamtes ausbaden. Das Personal hat die Region bereits deutlich aufgestockt. Die Wochenend-Besetzung wurde nahezu verdoppelt, sodass erstmals seit vielen Wochen wieder über 30 Mitarbeiter allein mit der Fallbearbeitung beschäftigt waren. „Insgesamt sind derzeit rund 300 Personen im Rahmen der Corona-Pandemie im Gesundheitsamt Einsatz“, so Regionssprecher Christoph Borschel. „Es zeigt sich immer wieder, wie wichtig es ist, die eigenen Strukturen permanent zu hinterfragen und sie den jeweiligen Entwicklungen anzupassen“, sagt Hermenau.

Kehrt die Bundeswehr zurück?

Bis vor wenigen Wochen konnte die Region bei der Fallermittlung noch auf die Unterstützung der Bundeswehr bauen. Bis zu 80 Soldatinnen und Soldaten saßen in der Spitze am Telefon, um die Kontakte von Infizierten aufzuspüren, um so eine möglichst lückenlose Anordnung von Testungen und Quarantäne zu sorgen. Von Oktober bis Ende Juni führten sie rund 61.000 Telefonate – dann war Zapfenstreich im Regionshaus. Die Frage, ob nun eine erneute Amtshilfe des Militärs möglich ist, ließt die Region am Donnerstag offen.

Alles läuft jedenfalls noch nicht wieder rund. Eine NP-Leserin berichtet, dass sie seit knapp einer Woche mit Symptomen weder einen schriftlichen Quarantänebescheid noch einen PCR-Test bekommen habe, obwohl ihre Tochter nachweislich infiziert ist. Am Tag bevor diese erste Symptome entwickelte, sei man noch gemeinsam auf eine Beerdigung mit 30 Personen samt anschließendem Essen gewesen. „Bis heute wurde keiner von ihnen kontaktiert“, so die Leserin.

Kontaktpersonen sollen „eigenverantwortlich mitwirken“

In einer Stellungnahme sagt die Region, dass „nach Möglichkeit, alle engen Kontakte schnellstmöglich“ angerufen werden. Da das Infektionsgeschehen seit mehr als einer Woche aber deutlich ansteigt, müssten die Betroffenen „selbst verstärkt eigenverantwortlich mitwirken“ und sich beim Gesundheitsamt melden.

Grundsätzlich gilt: Wer mindestens zehn Minuten Kontakt zu einer nachweislich infizierten Person hatte, gilt nach RKI-Richtlinien als enge Kontaktperson und muss sich in Isolation begeben. Sobald ein positives PCR-Testergebnis vorliegt, nimmt das Gesundheitsamt zunächst Kontakt zur infizierten Person auf. „Neben der Aufklärung zur Infektion werden dabei enge Kontaktpersonen erfragt. Immer wird auch die infizierte Person nachdrücklich gebeten, schon einmal selbst alle engen Kontaktpersonen zu informieren“, erklärt Regionssprecher Christoph Borschel. „Das ist deswegen so wichtig, weil bei einer großen Anzahl von Infizierten und damit einhergehend von Kontaktpersonen die erste Priorität immer die infizierten Personen haben müssen.“

Von André Pichiri