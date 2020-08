Hannover

Lange Gesichter am Hannah-Arendt-Gymnasium ( HAG) in Barsinghausen: Kaum hat die Schule begonnen, müssen eine achte Klasse und drei Lehrkräfte daheim bleiben. Grund: ein Corona-Fall. Die Familie einer Schülerin, die im Risikogebiet Kroatien ihren Urlaub verbrachte, ließ sich zwar nach der Rückkehr testen, wartete aber das Ergebnis nicht ab. Und dies war positiv. Nun muss die ganze Klasse daheim bleiben, das Gesundheitsamt mit Hilfe der Schule herausfinden, wer nahe und nicht so nahe Kontaktperson des Mädchens ist. Und alle getestet werden. Bis es Ergebnisse gibt, bleiben alle daheim.

Der erste Fall gleich zu Schulbeginn

Für das Hannah-Arendt-Gymnasium ist es der erste Corona-Fall seit dem Ausbruch der Pandemie im Frühjahr. „Und das keine 24 Stunden nach dem Ende der Sommerferien“, sagt Schulleiterin Silvia Bethe. Das Gymnasium hat Schüler und Eltern noch am Donnerstag auf seiner Internetseite über die Situation informiert. Die betroffenen Schüler und Lehrkräfte würden direkt vom Gesundheitsamt betreut. Andere Schulen in der Region sind nach Angaben der Region nicht betroffen.

Vater einer Klassenkameradin ist sauer

Die Eltern einer Klassenkameradin bringen die Wut der anderen auf den Punkt: „Absolut unverantwortlich. Wir müssen und sollen unsere Tochter jetzt hier zu Hause so gut es geht isolieren, damit sie mit uns keinen Kontakt hat, was eher schlecht als recht geht“, sagte der Vater zur NP. Dass die Tochter jetzt auch keine Luftsprünge macht, dass die Schule ausfällt, sei klar. „Sie ist ganz traurig, da es der erste Schultag war."

Wer ist K1 und wer nicht?

Wen es letztlich aus der Klasse trifft, ist noch unklar. Enge Kontaktpersonen, neudeutsch K1, sind, „wer länger als 15 Minuten unter 1,5 Metern an der infizierten Person dran war. Die gehen als K1 in Quarantäne“, erklärt Regions-Sprecherin Tanja Schulz. Dass der Unterricht für die Klasse und die Lehrer am Montag wieder losgehe, davon geht die Region nicht aus. „Selbst wenn am Freitag noch ein Hausarzt die Abstriche nimmt, ist je nach Auslastung der Labore frühestens am Montag mit einem Ergebnis zu rechnen“, so Schulz. Die darauf hinweist, dass sich eine Familie mit einem solchen Verhalten einer Ordnungswidrigkeit schuldig gemacht hat, die nach der neuen Verordnung mit zwischen 500 bis 3000 Euro geahndet werden kann.

„Es mag ärgerlich sein, länger als die 48 Stunden auf das Ergebnis zu warten, aber man muss nun einmal zwingend das Ergebnis abwarten“, so Schulz. Noch härter trifft es Familienmitglieder. Wenn ein Familienmitglied positiv seit, seien die anderen automatisch als K1 in Quarantäne. Schulz: „Die K1-Personen sollen möglichst schnell getestet werden, danach nach fünf bis sieben Tagen noch einmal. Wenn die nach dem zweiten Test negativ sind, bleiben sie dennoch 14 Tage in Quarantäne“, erklärt sie die Regeln.

Klasse bekommt Unterricht

„Die Klasse wird weiterhin unterrichtet“, betont Schulleiterin Bethe. Kontakt zu den Schülern werde über das iServ-Schulnetzwerk gehalten, dort würden auch Aufgaben gestellt. Auch Videokonferenzen werde es geben. Nach den Worten der Schulleiterin ist das HAG gut auf den Fall einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus vorbereitet. „Alle Pläne lagen in der Schublade“, sagt Bethe. Während für das Gymnasium allgemein weiterhin der sogenannte eingeschränkte Regelbetrieb gilt (Szenario A im Leitfaden der Landesregierung), befindet sich die von dem Coronafall betroffene Klasse bis auf Weiteres im des Leitfaden der Landesregierung beschriebenen Szenario C: „ Quarantäne und Shutdown“.

Regeln für Reiserückkehrer

Für alle Reiserückkehrer aus Risikogebieten gelte laut Regions-Sprecherin Schulz, dass der Antritt eine Quarantäne sofort erfolgen müsse – „momentan noch bis zur Vorlage eines negativen Testergebnisses. Ab der Änderung nächster Woche dann voraussichtlich die fünf Tage, bis der Test dann gemacht wird“, erklärt Tanja Schulz. „So oder so bleibt es bei einer sofortigen Verpflichtung, die Quarantäne anzutreten, wenn man im Risikogebiet war.“ Noch bis zum 1. September können sich alle Reiserückkehrer innerhalb von 72 Stunden kostenlos testen lassen, „wer aus Risikogebieten kommt, muss sich innerhalb der 72 Stunden testen lassen“. Sobald ein negatives Ergebnis komme, könne die Quarantäne damit verkürzt werden.

Negativer Test aus dem Urlaubsland

Und wer sich nicht testen lässt? „Ich kann auch 14 Tage in Quarantäne bleiben – in allen Fällen muss es dem Gesundheitsamt gemeldet werden. Oder ich bringe einen negativen Test aus dem Urlaubsland, der nicht älter als 48 Stunden ist und der auf deutsch oder englisch verfasst ist“. Bei einem positiven Ergebnis verlängere sich die Quarantäne, bis man einen zweiten Test gemacht habe nach den fünf bis zehn Tagen.

Mögliche Auswirkung auf Lohnfortzahlung

Das Ganze könnte übrigens noch mehr Probleme bereiten: Wer wissentlich in ein Risikogebiet fährt, dem kann der Arbeitgeber die Lohnfortzahlung in der Quarantäne verweigern.

Von Petra Rückerl und Andreas Kannegießer