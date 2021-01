Hannover

Bayern hat sie im ÖPNV und beim Einkauf bereits Pflicht erklärt. Vor dem Bund-Länder-Gipfel wird auch für Niedersachsen über das Tragen von FFP2-Masken diskutiert. Was können sie, was Alltagsmasken nicht können. Wie kann man sie reinigen? Und worauf muss beim Tragen geachtet werden? Ein Überblick.

Was ist eine FFP-Maske?

Die Bezeichnung kommt aus dem Englischen und steht für „Filtering Face Pieces“, also grob übersetzt „filternde Gesichtsmaske“. Sie halten auch kleine Partikel aus der Luft zurück und verhindern so, dass gesundheitsgefährdende Stoffe etwa in die Lunge geraten.

Worin unterscheiden sich die FFP-Klassen?

Je höher die Zahl, desto besser der Schutz. FFP1-Masken sollen in erster Linie Staub abhalten, wie er bei handwerklichen Arbeiten entsteht. FFP2-Masken filtern dagegen selbst kleine Partikel wie Viren mit einer Schutzwirkung von mindestens 94 Prozent aus der Luft. Der FFP3-Typ kommt sogar auf eine Schutzwirkung von mindestens 99 Prozent. Allerdings fällt dadurch auch das Atmen von Typ zu Typ entsprechend schwerer.

Welche Vorteile haben FFP2-Masken gegenüber einem einfachen Mund-Nasen-Schutz?

Laut Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte ( BfArM) filtern FFP2-Masken sowohl die eingeatmete Luft als auch die Ausatemluft über die Maskenfläche und schützen daher sowohl die Träger als auch ihr Umfeld vor Aerosolen und Tröpfchen – vorausgesetzt, die Maske sitzt richtig.

Trageweise, Bärte, Atemventil

Wie trägt man eine FFP2-Maske richtig?

Die Maske muss Mund und Nase abdecken und an den Rändern rundum dicht anliegen. „Wenn sie nicht absolut dicht aufgesetzt wird, wirkt sie nicht besser als eine einfache Einwegmaske“, erklärt Johannes Knobloch, Leiter des Bereichs Krankenhaushygiene am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Je nach Gesichtsform ist das nicht immer einfach. So kann es sein, dass der Stoff etwa an den Wangen oder am Kinn leicht absteht. Durch die Lücke kann die Luft dann ungefiltert strömen.

Was müssen Bartträger beachten?

Auch Barthaare verhindern, dass die Maske an den Rändern dicht auf dem Gesicht anliegt. Ihre Schutzwirkung kann sie somit nicht voll entfalten. Streng genommen müssten sich Bartträger also rasieren.

Warum sollten keine Masken mit Ausatmeventil getragen werden?

Die FFP-Variante mit Ausatmeventil dient in erster Linie dem Selbstschutz und widerspricht somit dem Solidaritätskonzept, dass Mitmenschen durch kollektives Maskentragen geschützt werden. Denn die ausgeatmeten Aerosole werden nicht durch das Filtermaterial abgefangen, sondern lediglich in gewissem Umfang durch das Ventil gebremst und verwirbelt.

Tragedauer und mehrfache Verwendung

Wie lange sollte eine FFP-Maske maximal getragen werden?

Maximal acht Stunden, kurzzeitige Einsätze beim Einkaufen oder in der Bahn können zu einer Gesamtzeit aufaddiert werden. Wenn die Maske durchfeuchtet ist, muss sie aber schon früher gewechselt werden.

Kann ich FFP2-Masken mehrfach verwenden?

Grundsätzlich sind FFP-Masken vom Hersteller als Einmalprodukte und nicht zur Wiederverwendung vorgesehen. Angesichts der besonderen Situation einer Pandemie haben Wissenschaftler der Fachhochschule und der Uni Münster aber die Wiederverwertbarkeit untersucht. Demnach gibt es zwei Möglichkeiten, die Masken mehrfach zu verwenden. Die Faustregel: Nur einen Tag tragen und dann entweder sieben Tage bei Zimmertemperatur aufhängen oder aber eine Stunde bei 80 Grad – nicht mehr und nicht weniger – in den Backofen legen. Bei der Ofenmethode sollte die Maske zuvor einen Tag an der Luft getrocknet werden. Beide Methoden sollten nicht mehr als fünfmal wiederholt werden. Das heißt: Nach maximal 40 Stunden Einsatz sollte die Maske entsorgt werden.

Kosten und Beschaffung

Was kosten FFP2-Masken?

Die Preise variieren je nach Anbieter und Paketgröße – zwischen zwei und zwölf Euro pro Stück. Für Menschen ab 60 Jahre und Risikogruppen hat die Regierung eigens ein Rabattprogramm aufgelegt. Laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) bekommen in den kommenden Tagen rund 34,1 Millionen Bürger per Post zwei Coupons für jeweils sechs Masken zugeschickt. Die Coupons können dann gegen einen Eigenanteil von zwei Euro in Apotheken eingetauscht werden.

Wo kann ich FFP2-Masken kaufen?

Die Masken gibt es mittlerweile in den meisten Drogeriemärkten, Apotheken, aber auch in Supermärkten. In vielen Online-Shops sind sie aktuell vergriffen. Vorsicht: Da auch gefälschte und unsichere Masken im Umlauf sind, sollte auf das sogenannte CE-Zertifikat geachtet werden, das auf der Maske aufgedruckt ist. Es zeigt an, dass die Masken ein erfolgreiches Nachweisverfahren durchlaufen haben.

Von api/dpa