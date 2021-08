Hannover

In Niedersachsen gilt seit Mittwoch eine neue Corona-Verordnung. Privaten Betreiberinnen und Betreibern, etwa in Gastronomie und Diskotheken, gibt sie die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wer Zutritt bekommt: Geimpfte, Getestete und Genesene (3G)? Oder nur noch Geimpfte und Genesene (2G)?

Rainer Balke, Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes Niedersachsen (Dehoga), geht kurz nach Inkrafttreten der neuen Verordnung davon aus, dass Club- und Gastrobetreiber zunächst nicht unbedingt einheitlich handeln. „Da gibt es noch kein Meinungsbild. Es wird zu Anfang noch viel experimentiert werden“, sagt Balke auf Anfrage.

Dass den privaten Betreibern die Einlassentscheidung selbst obliegt, geht mit dem Allgemeinen Gleichstellungsgesetz (AGG) konform. Sollten Betriebe womöglich bald keine Getesteten mehr hereinlassen, stellt das keine Diskriminierung von Nichtgeimpften da.

Dax probiert 2G aus

Die 2-G-Regel führt ab kommenden Sonnabend etwa die Dax-Bierbörse an der Hamburger Allee ein. „Wir werden es ausprobieren“, sagt Betreiber Theo Vagt. Dadurch, dass nur Genesene und Geimpfte in die Disco dürfen, fällt die Maskenpflicht beim Tanzen. Es bleibt bei einer Auslastung von 50 Prozent der maximalen Auslastung im Dax.

Das Dax an der Hamburger Allee testet den Einlass nur für Geimpfte und Getestete. Quelle: Rainer Dröse

Vor dem Club werde weiter eine Teststation für die Gäste stehen, an der sie sich freiwillig Abstriche entnehmen lassen können. Nichtgeimpften bringt das nichts – sie kommen nicht rein. Vagt stellt sich für das Wochenende darauf ein, dass es deswegen möglicherweise zu Stress an der Clubtür kommt und hat zusätzliches Securitypersonal angefordert. Dass es Konflikte mit Nichtgeimpften gibt, kann sich auch Dehoga-Chef Balke vorstellen. „Ich befürchte einigen Ärger an der Tür.“

„Ohne Maske arbeiten“

Auch Zaza-Betreiber Mohammad Reslan plant die Einführung von 2G. „Wir möchten, dass ohne Maske getanzt werden kann, und dass unser Personal ohne Mund-Nasen-Schutz arbeiten kann“, argumentiert er. Bis es soweit ist, dauert es allerdings noch ein paar Tage. Das Personal sei zwar komplett geimpft, aber noch verfügen nicht alle über den kompletten Schutz – bis dahin gilt im Zaza 3G. Die Faust in Hannover-Linden will demnächst planen, ob und wie der Discobetrieb startet.

„Jeder muss selbst entscheiden“, sagt Balke vom Dehoga. Das betrifft auch die Gastronomie. So planen etwa die Betreiber vom Café Safran und Seven Sundays weiter mit 3G zu arbeiten. Auch etwa die Shishabar Fame Lounge an der Nikolaistraße will Geimpfte, Genesene und Getestete reinlassen.

