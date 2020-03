Corona-Erlass: Ordnungsamt greift auf Spielplätzen durch, Händler sind einfallsreich

Hannover

Geschäfte und Kneipen, aber auch Spiel- und Sportplätze – alles dicht! Bei der Durchsetzung der Allgemeinverfügung, die in Hannover einen Großteil des öffentlichen Lebens lahmlegt, soll es seit Mittwoch kein Pardon mehr geben. Ordnungsamt und Polizei hatten auch gleich gut zu tun.

Der überwiegende Teil der betroffenen Branchen hatte seine Geschäfte schon am Dienstag nicht mehr geöffnet, der Rest musste am Mittwoch nachziehen. Damit das auch wirklich passiert, gingen Mitarbeiter des Ordnungsamtes durch die immer noch gut gefüllte City und kontrollierten, ob die Erlasse eingehalten werden. Ob und wie häufig sie einschreiten mussten, wollte die Region aber nicht verraten. Man befinde sich dazu noch in abschließenden Gesprächen mit der Polizei, die Amtshilfe bei der Durchsetzung leisten soll. Ein erstes Ermittlungsverfahren leiteten die Ordnungshüter in Vahrenwald ein. Laut Polizeisprecherin Heike de Boer hatte dort eine Bar verbotenerweise geöffnet.

Viele Menschen nahmen das Frühlingswetter zum Anlass und flanierten durch die Fußgängerzonen – und so mancher wunderte sich, dass er vor verschlossenen Türen stand. Ein Eis oder Kaffee zum Trost war aber möglich – die Cafés waren weitgehend geöffnet. Das solle auch so bleiben, so lange wie es möglich ist, findet Nagi Dursun (56), Inhaber des Cafés „Piazza Cappuccino“ auf der Lister Meile. Dennoch fragt er sich: „Warum werden Kitas und Schulen geschlossen, die Gastronomie darf aber – wenn auch reduziert – weitermachen?“ Er selbst wolle die Situation abwarten, sagt aber auch: „Die Umstände sind außergewöhnlich gerade. So etwas hatten wir in unserem 23-jährigen Bestehen noch nie.“

Ausreißer bei den Öffnungen gab es jedenfalls, auch in anderen Stadtteilen. Zum Beispiel bei Tedi auf der Limmerstraße standen die Türen offen – und viele Kunden nahmen das Angebot dankend an. Ob sie sich auf eine der wenigen Ausnahmeregelungen berufen, konnten die Mitarbeiter vor Ort nicht beantworten. Man verwies an die Firmenzentrale. Dort hielt man sich auf NP-Nachfrage bedeckt. Die Entwicklung im Zusammenhang mit der Verbreitung des Corona-Virus sei derzeit nicht vorhersehbar. „Vor dem Hintergrund der sich ständig verändernden politischen Vorgaben können wir deshalb keine Stellungnahme oder Kommentierung abgeben“, erklärte eine Sprecherin.

Soll das so sein? Tedi auf der Limmerstraße hatte am Mittwoch noch geöffnet. Quelle: André Pichiri

Viele Blumenhändler verkaufen weiter

Wer darf was? Ganz klar ist das offenbar noch nicht jedem Unternehmen. Auf der Lister Meile hatten jedenfalls gleich mehrere Blumenhändler geöffnet.

Mehr zu tun hatte der städtische Ordnungsdienst. „Wir haben heute Morgen drei Teams in die Bezirke geschickt, um gezielt Spielplätze zu kontrollieren“, so Stadtsprecher Udo Möller. Obwohl alle Plätze mittlerweile mit Flatterband abgesperrt sind, musste auf zwölf Anlagen Besucher aufgefordert werden, diese zu verlassen. Laut Möller gelang dies teilweise erst nach Diskussionen. Auch auf einigen Sportanlagen wie Basketballplätze oder Skaterparks herrschte noch Betrieb.

Bücher aus der Kiste

Um die finanzielle Durststrecke zu überstehen, zeigen sich unterdessen gerade die kleineren inhabergeführten Geschäfte erfinderisch. Die Modeboutique Salon am Lindener Marktplatz etwa bietet Gutscheine mit zehn Prozent Rabatt an, „um uns jetzt direkt zu unterstützen und mit uns gemeinsam nach vorne zu schauen“. Der Geschenkeladen „ Riva“ auf der Stephanusstraße (Linden Mitte) verweist auf seinen Online-Shop und verspricht: „Wir liefern euch die Waren mit dem Rad direkt bis an die Tür.“ Und nebenan bei „Gunilla“ (Kindermode) können Kunden und Laden per E-Mail in Kontakt bleiben. „Lieferung, Abholung, Versand – wir finden einen Weg“, heißt es in dem Aushang.

Auf der Lister Meile hat Buchhändler Dirk Eberitzsch (55) aus der Not eine Tugend gemacht. Seine Buchhandlung „Leuenhagen und Paris“ darf zwar kein Kunde mehr betreten, verkauft wird aber dennoch – aus Schutzgründen mithilfe einer Kiste. Kunden können sich telefonisch bei der Buchhandlung über Bücher informieren und diese dort auch gleich bestellen. „Dann notieren wir Adresse und Telefonnummer, sammeln die Bücher zusammen und bereiten die Rechnung vor“, erklärt Eberitzsch. Nach fünf bis zehn Minuten können die Käufer dann zum Laden kommen. „Wenn sie vor der Tür stehen, rufen sie an und wir legen die Bestellung mit der Rechnung draußen in eine Box, wo die Kunden die Bücher nur noch entnehmen müssen.“

Auf der Lister Meile: Dirk Eberitzsch (55) verkauft weiter Bücher in seiner Buchhandlung „Leuenhagen und Paris“ – verzichtet auf kreativem Wege aber auf direkten Kundenkontakt. Quelle: Nancy Heusel

Dabei setzt er auf Vertrauen: „Wir nehmen hier keine Zahlungen entgegen, das müssen die Kunden per Überweisung machen“, erklärt er. „Wir glauben an das Gute und gehen davon aus, dass unsere Kulanz auch kulant von den Kunden behandelt wird.“ Die Idee kam aus dem Team: „Wir haben überlegt, wie wir die Situation auffangen und die Zeit aktiv nutzen können. Das ist das Ergebnis.“ Und das kommt an: „Kreativ“, lobt Listbewohnerin Merle Globisch die aus der Not geborene Idee, als sie an der Buchhandlung vorbeigeht.

Von André Pichiri