Corona: Die Systemrelevanz der Gastronomie

Hannover

Homeoffice, Kontaktsperre, keine Bundesliga und Virologenvorträge. Wir haben uns in den vergangenen Wochen an viele Dinge gewöhnt, die es so in unserem Leben noch nicht gab. Aber dauerhaft geschlossene Gaststätten? Keine Straßencafés, Biergärten und Restaurants? Da geben wir die Antwort mal in Anlehnung an Loriots Mops: Ein Leben ohne Gastronomie ist möglich, aber sinnlos.

Der Kneipenbesuch gegen die Einsamkeit

Tatsächlich hat sich die tiefere Bedeutung des Gastgewerbes in der Corona-Krise noch einmal offenbart. Für viele Menschen geht es in der Kneipe und im Restaurant nicht nur um Essen und Trinken, sondern um Sozialkontakte und gesellschaftliche Teilhabe. Gastronomie ist ein probates Mittel gegen Einsamkeit und somit durchaus systemrelevant.

Anzeige

Gaststättenöffnungen sind ein Segen

Deshalb ist es ein Segen, dass ab Montag Gaststätten wieder öffnen dürfen. Auch wenn die neue gastronomische Wirklichkeit garantiert gewöhnungsbedürftig sein wird. Der Platz im Biergarten soll reserviert werden, alle Gäste müssen Namen und Telefonnummer angeben, nach Essig und Öl oder Salz und Pfeffer suchen Sie im Restaurant vergeblich, und bedient werden Sie von Menschen mit Masken, die den Mindestabstand einhalten.

Weitere NP+ Artikel

Und trotzdem werden sich alle wieder sauwohl fühlen in ihrer Wirtschaft – spätestens nach dem zweiten Bier.

Nichts mehr verpassen: Mit dem Corona-Liveticker

Von Bodo Krüger