Hannover

Nach 92,2 am Mittwoch ist die Inzidenz für die Region Hannover an Himmelfahrt auf 87,7 gesunken – ist dort ein Abwärtstrend zu erkennen? Das werden die kommenden Tage zeigen. Auch wenn der Donnerstag als Feiertag nicht in die 5-Tage-Regel zur Aufhebung der Bundes-Notbremse zählt, so kann der zweite Tag in Folge unter der Inzidenz von 100 für Hoffnung sorgen. Frühestens werden die Einschränkungen durch die Notbremse am kommenden Donnerstag, 20. Mai, gelockert, sollte der Wert weiterhin fallen oder zumindest unter 100 bleiben. Was würde sich für Hannover ändern? Welche Lockerungen würden sich ergeben?

Kontaktbeschränkungen: Ein Haushalt darf sich mit zwei Personen aus einem anderen Haushalt treffen, Kinder bis 14 Jahre zählen bei der Regelung nicht mit.

Gastronomie: Die Wirte dürften bis 23 Uhr die Außenbereiche ihrer Restaurants und Cafés öffnen – sie müssen ein Hygienekonzept vorlegen, Besucher einen negativen Corona-Test vorweisen. Davon ausgenommen sind vollständig Geimpfte oder Genesene.

Sport: Die Corona-Verordnung erlaubt bis zu 30 Kindern und Jugendlichen Mannschaftssport im Freien, Schwimmbäder dürfen für Schwimmkurse öffnen.

Freizeit: Theater, Kinos und Konzertveranstaltungen dürfen im Freien stattfinden mit einer Besucheranzahl von maximal 250 – diese müssen getestet, geimpft oder genesen sein. Das Publikum muss bei der Veranstaltung sitzen.

Zoos und botanische Gärten: Der Corona-Test für den Besuch fällt in diesem Fall weg, es dürfen bis zu 50 Prozent der normalen Besucherkapazität eingelassen werden.

Tourismus: Personen mit Erst- oder Zweitwohnsitz in Niedersachsen können in Hotels, Ferienwohnungen oder Campingplätzen übernachten. Bei Anreise müssen sie einen negativen Corona-Test vorweisen. Personen, die noch nicht vollständig geimpft sind oder keinen Genesenennachweis vorlegen können, müssen für die Dauer des Urlaubs zweimal pro Woche einen Test machen. Die Betreiber dürfen maximal 60 Prozent der Kapazitäten belegen.

Abstandsgebot und Maskenpflicht gelten aber weiterhin für alle Niedersachsen.

Von NP