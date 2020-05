Corona: Die Gelegenheit zu Pfingsten

Hannover

Nein, wir wollen diesmal nicht danach fragen, warum wir nochmal Pfingsten feiern. Sondern uns, der Heilige Geist möge es verzeihen, auch ein bisschen auf ein langes, warmes Wochenende freuen. Eine bessere Gelegenheit, dem Biergarten unseres Vertrauens durch die Corona-Krise zu helfen, gibt es jedenfalls vorerst nicht – und wer weiß denn schon, wie lange das noch möglich ist.

Gemach. Zum einen zeigen die Infektionszahlen, dass man das Coronavirus vielleicht ignorieren kann, umgekehrt passiert das aber noch nicht. Ausbrüche in Restaurants, bei Logistikern und in Kirchen drehen zumindest regional die Kurve wieder nach oben. Allerdings sollten uns solche Fälle noch nicht allzu sehr verunsichern auf unserem Weg zu einem neuen Normalzustand. Die meisten Experten haben so etwas vorausgesagt: Kleinere Brandherde, die sich deutlich nachvollziehen und hoffentlich eingrenzen lassen.

Dafür wird es auch weiterhin nicht nötig sein, das ganze Land in den Stillstand zu versetzen. Zumindest so lange nicht, wie wir uns im Umgang miteinander disziplinieren. Das Pfingstwochenende ist wieder eine Gelegenheit zu zeigen, dass das geht: Rauszugehen, vielleicht auch mit Freunden. Und trotzdem vorsichtig sein.

Von Fabian Mast