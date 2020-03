Corona: Der Überlebenskampf der Künstler – „Es geht an die Existenz“

Hannover

„Meine Verluste liegen bei genau 100 Prozent.“ Nikola Huppertz aus Linden ist Kinderbuchautorin und würde jetzt in dieser Zeit vielen, vielen Mädchen und Jungen aus „Ich und Nikita und der Adopteur“ oder „Frido, mittendrin“ vorlesen. Aber Corona hat ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht.

„30 Veranstaltungen hätte ich im März und April gehabt und davon hätte ich gelebt“, sagt die alleinerziehende Mutter von zwei Kindern (15, 19). „Immerhin bin ich gesund, aber wirtschaftlich ist das eine Katastrophe.“ Wie die meisten Kinderbuchautoren kann sie nicht vom Verkauf der Bücher leben, die Schul- und Bibliothekslesungen werden üblicherweise von den Veranstaltern bezahlt.

Vorschüsse helfen über einige Zeit hinweg

Etwas mehr Glück hat das Autorenpaar Wolfram Hänel und Ulrike Gerold, „eigentlich hätten wir am 31. März Premierenlesung unseres neuen Romans gehabt und im ganzen Mai bundesweit Lesungen“, berichten die beiden. Gerade in der Startphase eines Buches mache das Sinn. Allerdings „haben wir schon drei neue Verträge und können von den Vorschüssen erst einmal über die Runden kommen“.

Autorin Nikola Huppertz arbeitet viel mit Kindern zusammen. Derzeit ist das nicht möglich. Quelle: privat

Gerade für Kolleginnen wie Nikola Huppertz würde sich das Autorenpaar aus Hannover wünschen, „dass das bedingungslose Grundeinkommen für mindestens sechs Monate eingeführt würde“ – wie in einer Online-Petition gefordert. „Oh ja“, sagt Huppertz, „das würde mich retten“.

Nun heißt es kreativ sein, Autorin Huppertz überlegt, Lesungen per Skype anzubieten. „Es sind ja genug Kinder zu Hause.“ Unter info@nikola-huppertz.de würde sie gern Aufträge annehmen.

Ossy singt 96-Hymne erstmal nicht mehr

Keine Auftritte mehr in der nächsten Zeit hat auch Musiker und Stadion-Sänger Ossy Pfeiffer. Auf die Frage, welche Veranstaltungen für ihn und seine Lebensgefährtin Anca Graterol geplatzt sind, sagt er: „Alle!“ Das gemeinsame Singen der Hymne „96, alte Liebe“ im Stadion, „sämtliche Aufnahmen und Produktionen in Ancas „Frida Park“-Tonstudio. Und zuletzt natürlich sämtliche aktuellen Gigs sowie Musikunterricht und -workshops. Alles wurde komplett auf Null gefahren“.

Konzerte im Juni und Juli auf der griechischen Insel Kreta stünden auf der Kippe, „80 bis 90 Prozent unseres Einkommens fallen weg“. Aktuell stünde das Künstlerpaar „vor der härtesten Probe – eine Vollkatastrophe mit völlig unklarem Ausgang“. Immerhin, so Pfeiffer, „durch unser empathisches Netzwerk konnten wir uns durch Vorauszahlungen für kommende Produktionen sowie das Abarbeiten laufender etwas Zeit verschaffen“.

Hoffen auf die Versprechen der Politik

Nun hofft er, dass die Politik die Künstler nicht hängen lässt. Bundesfinanzminister Olaf Scholz ( SPD) hätte ja unter anderem Notfallfonds für kleine und mittelständische Firmen versprochen. „Das ist ein toller Gedanke, allerdings besteht hier die Gefahr, dass gerade die Kulturschaffenden mal wieder durchs Raster fallen. Gerade Künstler sind ja generell schon gebeutelt genug - man darf also gespannt sein, ob sich etwas tut!“

“Das geht an die Existenz“

Viele Musiker trifft Corona hart. Das Musik-Duo Carryme aus Kirchwehren ( Seelze) hat bereits so viele Auftritte absagen müssen, dass Einnahmen im fünfstelligen Bereich fehlen werden. „Für viele freiberufliche Musiker geht das an die Existenz. Sie wissen nicht, wie sie den Kühlschrank vollkriegen“, berichtet Cindy Schiller aus ihren Gesprächen mit den Kollegen.

Cindy Hornbostel-Schiller und Michelle Schiller bilden das Duo Carryme. Quelle: CarryMe

Die Stars, die können es vielleicht auffangen, wenn die Tour verschoben wird. Aber die kleinen Künstler, die Woche für Woche vor einem kleinen Publikum spielen? Cindy Schiller und ihr Mann Michelle sind zum Glück über andere, weniger belastete Jobs in der Musikbranche abgesichert. Doch auch sie trifft die Krise hart.

Music against Corona! Über eine kleine Spende für dieses Konzert in diesen schwierigen Zeiten würden wir uns sehr freuen! www.paypal.me/carrymeakustikduo Tausend Dank schon mal im Voraus für Eure Unterstützung! Gepostet von CarryMe Das Akustik-Duo am Montag, 16. März 2020

Doch Not macht bekanntlich erfinderisch. Bereits am Montag startete das Akustik-Duo bei Facebook einen Stream und spielte dort ein Livekonzert „Musik gegen Corona“. Im Hintergrund warben sie für spenden. Das Live-Video hatte mehr als 1000 Aufrufe. Die Spenden, die sie bekommen haben, würde für einen vollen Einkaufswagen reichen, berichtet Cindy Schiller.

Trotz Corona sollte die Kultur weiterleben

Inzwischen haben sie sogar spezielle Corona-Angebote: Das Hauskonzert zum romantischen Candle Light Dinner über die Streaming-Plattform Skype ist für 150 Euro zu bekommen. Einen persönlichen Glückwunsch-Song zur Hochzeit oder zum Geburtstag mit Video gibts für 50 Euro und ein professionell aufgenommenes Wunschlied für 150 Euro. „In der Krise ist man kreativ“, sagt Schiller, „und wir sind die Kreativen.“ Wichtig sei es, dass die Kultur trotz Corona weiterlebe.

Besondere Zeiten, verlangen besondere Angebote!! Wir lassen Euch auch musikalisch nicht alleine! Schreibt uns gerne! Auch wenn ihr andere Ideen habt :-) Bleibt gesund! Gepostet von CarryMe Das Akustik-Duo am Dienstag, 17. März 2020

Peter Wehmann (53) sitzt zu Hause am Computer. Eigentlich nicht der Lieblingsort des Künstlers – das ist die Bühne. Der Hannoveraner tourt als wandelnde Beatbox durch das ganze Land, bekannt ist er unter „Pete The Beat“. Der Musik-Comedian hat seine Auftritte im März und April alle absagen müssen. Auch für Mai steht bereits vieles auf der Kippe. Diese Woche wäre er bei der „Komischen Nacht“ in Oldenburg gewesen. Ein Auftritt, auf den er sich bereits gefreut hat.

„Das ist Schade, aber ich bin noch entspannt“, sagt Wehmann, „ich bin grundsätzlich ein Optimist. Solange es nur ums Geld geht und nicht um die Gesundheit.“ Es helfe ihm, dass er kein Einzelfall ist, sondern dass die gesamte Branche betroffen ist. „Man muss jetzt kreativ sein und die Zeit für andere Dinge nutzen.“ Wehmann ist es gelungen, in den vergangenen Jahren Rücklagen zu bilden, von denen er jetzt zehren kann. Seit 30 Jahren ist er bereits auf der Bühne –und schon immer selbstständig. Durch das Coronavirus rechnet er damit, dass ihm am Ende des Jahres ein Fünftel seines Einkommens fehlt.

Peter Wehmann tritt beim NP-Rendenzvous auf. Quelle: Michael Wallmüller

Wenn es früher Krisenzeiten gab, hat er sich mit Aushilfsjobs über die Runden geholfen. Manchmal hat er auf Messen gearbeitet, doch das ist derzeit auch nicht möglich. „Und für einen Paketboten bin ich inzwischen zu alt“, sagt Wehmann. Er feilt deshalb an seinem Programm und beschäftigt sich mit klassischen Aufgaben, die auch im Büro eines Künstlers anfallen.

„Wir sollten jetzt trotzdem die Ärmel hochkrempeln und Synergien bilden“, sagt Wehmann. Er hofft, dass auch die Politik reagiert und nicht nur den Unternehmen, sondern auch den freischaffenden Künstlern in dieser Krise unter die Arme greift.

Gutes Miteinander in der Dj-Szene

Fabian Schickedanz (27) ist DJ, als „Curlyz Music“ legt er unter anderem regelmäßig im Party-Club Zaza auf. Aber auch das musste vorerst schließen. Zeit mal auszuschlafen. „Da kann man einiges nachholen“, sagt er lachend.

Drei Auftritte hat er in den kommenden Wochen abgesagt. In diesem Jahr war er fast jede Woche unterwegs, gerade die Auftritte in den Clubs sind eine gute Einnahmequelle. „Das trifft uns schon sehr. Aber nicht nur uns Künstler, jeder leidet gerade“, sagt Schickedanz.

Dj Fabian Schickedanz muss derzeit aufs Auflegen im Zaza verzichten. Quelle: privat

Immerhin: Er lebt nicht allein vom Auflegen. Er hat noch einen Teilzeitjob an einer Privatuni, wo er bis zuletzt auch Tontechnik studierte. Verhungern wird Schickedanz also nicht: „Durch die gestrichenen Jobs muss ich allerdings auf Investitionen verzichten, um mein Studio arbeitsfähig zu machen.“

Dennoch versucht er die Zeit zu nutzen, um sein eigenes Label voranzubringen, im Studio aufzunehmen und einige organisatorische Aufgaben zu erledigen. „In der Dj-Szene gibt es ein sehr gut Miteinander“, sagt Schickedanz. Gerade in diesen schwierigen Zeiten, unterstütze man sich gegenseitig. Jene, die gerade besonders in Not geraten, sei bereits zugesichert worden, dass sie einige Auftritte mehr bekommen, sollte bald wieder die Normalität einkehren.

Leere Sitzreihen im Neuen Theater

„Nackte Tatsachen“ heißt das Stück, das jetzt normalerweise im Neuen Theater an der Georgstraße laufen würde. Doch statt eines lachenden Publikums, sind die 152 Sitze im Saal leer. Und das womöglich noch einige Wochen. In Zeiten der Corona-Krise sind das die nackten Tatsachen, mit denen sich viele Theater auseinandersetzen müssen. Geschäftsführer Christopher von Berlepsch hatte schon in der vergangenen Woche den Betrieb eingestellt, früher als er es gemusst hätte. „Das wäre nicht mehr zu verantworten gewesen“, sagt er.

Obwohl das Theater bereits zu ist, sitzt von Berlepsch in seinem Büro. Es gibt einiges zu tun: Mit den Schauspielern muss er Lösungen über Ausgleichszahlungen vereinbaren. Besucher fragen, was aus ihren Tickets wird – alle Anfrage zu beantworten, ist kaum zu bewältigen. Deshalb bittet das Theater, die Kunden die Karten erstmal zu behalten. Sie würden nicht verfallen.

Das Theaterstück „Nackte Tatsachen“ war so gut wie ausverkauft. Quelle: 2020 Oliver Vosshage Photography

Von Berlepsch hofft, dass irgendwann die Vorstellungen nachgeholt werden können. „Es ist sehr ärgerlich. Die Spielzeit lief super. Wir haben gute Arbeit gemacht, die Abende waren ausverkauft“, sagt er. Am 8. Mai soll das nächste Stück „Geister-Leuchtturm“ starten – wenn sich die Lage bis dahin wieder beruhigt, dürften dann zum ersten Mal wieder Besucher ins Theater kommen.

Die Absagen bringen das Theater auch vor finanzielle Herausforderungen. Sollte nur das Frühjahr betroffen sein kämen von Berlepsch und seine zehn Beschäftigte ohne Adhoc-Hilfe aus. „Dafür müssten wir aber im Sommer wieder anfangen zu spielen“, sagt er Theaterchef. Sollte es selbst im Herbst noch keinen geregelten Betrieb geben, würde es für das Neue Theater brisant. „Irgendwann lässt sich das auch nicht mehr durch Kurzarbeit auffangen“, sagt Berlepsch. Doch alle hoffen, dass bis dahin der Spuk ein Ende hat.

