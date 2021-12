Hannover

Kritiker der Corona-Maßnahmen und Impfgegner gehen am heutigen Sonnabend bei zwei Demonstrationen in Hannover auf die Straße. Um eine freie Berichterstattung gewährleisten zu können, und zum Schutz vor Übergriffen will die Polizei für Medienvertreter eine Sicherheitszone am Platz der Göttinger Sieben einrichten.

Von 12 Uhr bis 14.30 Uhr findet eine Demo zum Thema „Nein zur Warnstufe 3 – Freiheit für unsere Bürger! Spaziergang für die Freiheit“ statt. Die Versammlung beginnt am Platz der Göttinger Sieben mit einer Auftaktkundgebung. Die Teilnehmer marschieren danach in Richtung Maschpark. Enden soll der Protest wieder am Platz der Göttinger Sieben.

Polizei weist auf Maskenpflicht hin

Eine zweite Corona-Demo unter dem Motto „Geimpft oder nicht geimpft, gemeinsam gegen die Ausgrenzung“ findet von 15 Uhr bis 18 Uhr auf dem Opernplatz statt. Die Polizei weist Teilnehmer dieser Veranstaltung und der Demo am Platz der Göttinger Sieben darauf hin, dass Maskenpflicht und Abstände einzuhalten sind.

Außer den beiden Corona-Demonstrationen wurden zwei weitere Proteste zu den Themen Flüchtlinge und Wohnen angemeldet: Von 16 bis 18 Uhr wollen sich die Teilnehmer unter dem Motto „Flüchtlingslager“ vom Ernst-August-Platz zum Steintorplatz bewegen. In der Nordstadt versammeln sich bereits von 11.45 bis 13 Uhr Demonstranten, um „Für eine solidarische Nachbarschaft“ zu protestieren. Treffpunkt ist die Kreuzung zwischen der Asternstraße und der Straße Im Moore.

Verkehrsbehinderungen in der City

Wegen der Versammlungen rechnet die Polizei für den heutigen Sonnabend mit Beeinträchtigungen des Verkehrs. Besonders im Bereich des inneren Cityrings ist mit Behinderungen zu rechnen. Die Polizei rät allen, die heute in der Innenstadt unterwegs sind, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Von Britta Mahrholz