Hannover

Die Polizei hat während der nicht angezeigten Corona-Demo am Sonntag vor dem NDR-Funkhaus in Hannover mehr als 300 Gespräche mit Protestlern geführt. Außerdem wurden einige Anzeigen wegen Maskenverstößen geschrieben. Das teilte die Behörde am Montag auf Anfrage mit. Zu der Versammlung am Maschsee kamen rund 400 Menschen, um gegen die Pandemie-Politik und auch die Rolle der Medien zu protestieren. Am Rande gab es Handgreiflichkeiten.

Die Demonstranten hatten in einschlägigen Kanälen des unter anderem bei Querdenkern beliebten Messenger-Dienstes Telegram zur Kundgebung um 18 Uhr aufgerufen. Zuvor fand bereits ein Protest an der nahe gelegenen Löwenbastion statt.

Laut Polizeisprecher Michael Bertram folgte „der gesamte Querschnitt“ der Kritiker dem Aufruf. Unter den Teilnehmern seien beispielsweise komplette Impfgegner und auch Virusleugner gewesen. Andere Demo-Beobachter berichten zudem, es seien auch Mitglieder aus der Reichsbürgerszene dabei gewesen.

Maskenverstöße, Anzeigen, Ansprachen

Die Beamten führten 329 Gefährderansprachen durch. Darin wiesen die Polizistinnen und Polizisten die Teilnehmer bereits bei Eintreffen auf die geltenden Coronaregeln und auf mögliche Sanktionen hin. „Die zahlreichen Lautsprecherdurchsagen wurden dabei aber mitgezählt“, sagt Bertram. Seit Sonntag gelten wieder verschärfte Vorgaben bei Kundgebungen, darunter Maskenpflicht. In dem Zusammenhang seien sechs Verstöße geahndet worden. Außerdem wird in drei Fällen wegen Körperverletzung ermittelt. Nach der Demo an der Löwenbastion gab es eine Rangelei.

Das Maschsee-Nordufer wurde offenbar bewusst gewählt: Für die Versammlung, bei der weiße Kerzen für Ungeimpfte und rote für Geimpfte angezündet wurden, kamen die Protestler vor den NDR und ZDF-Landeshäusern zusammen – zu verstehen auch als Kritik gegen die aus Sicht der Corona-Kritiker gleichgeschalteten Medien. Die Polizei wies den Teilnehmern vier Standorte zu. Auf Telegram hieß es allerdings, die Ermittler hätten versucht, die Teilnehmer auf dem NDR-Parkplatz „einzukesseln“. Vereinzelt zündeten Protestler auch Kerzen vor der nahen Staatskanzlei an.

Corona-Demos nehmen wieder zu

Seit Längerem nehmen die Demonstrationen in Hannover gegen die Corona-Politik wieder zu. Anfang Dezember beteiligten sich 600 Menschen an einer AfD-Kundgebung vor dem Landtag, im Anschluss startete eine nicht angezeigte Demo mit 120 Leuten vor dem Neuen Rathaus. Dabei soll eine Teilnehmerin von einem Polizisten rüde zu Boden gestoßen worden sein. Außerdem rollen sonnabends Autokorsos durch die Stadt. Dazu finden regelmäßig nicht angemeldete „Abendspaziergänge“ der Szene in der gesamten Region statt, um sich die Freiheit zurückzuholen, wie es auf Telegram heißt.

Von Peer Hellerling